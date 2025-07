En rejseguide til at beskytte Sabahs have og rev

Er du, som mange andre rundt om i verden, begyndt at tage fat på din bærbare computer efter steder at besøge, lettet over, at en eller anden følelse af normalitet til internationale rejser er genoptaget, og drømmer du om endelig at tage på den tur, du begyndte at planlægge for år siden? Indtaster du termer som ø-udflugter, dykkersteder og havliv i Google, eller laver du en søgning på Instagram ved hjælp af hashtags #beach, #ocean og #nature?

Hvis ja, så glem ikke at tilføje dette tag til din liste: Sabah. Med 4,500 km kystlinje (inklusive øer og laguner) har Sabah meget at byde på med sine uberørte strande og fortryllende undervandsliv. Men som en global borger, der er påvirket af de fremherskende virkninger af klimaændringer, skal du spørge dig selv – og dette er vores sidste spørgsmål, jeg lover – hvordan påvirker mine rejseplaner havet? Og så har du et valg at træffe.

Når Ocean Day nærmer sig, opfordrer vi dig til at grave dybere, mens du lægger planer for, hvor du skal hen, og hvad du skal gøre. Vær en ansvarlig rejsende. Lær om de samfund, hvis liv er så indviklet vævet med ressourcerne i vores have. Forstå, hvorfor det at tage hårde domme om den måde, de lægger mad på deres borde, ikke gør noget for at bringe løsninger, der beskytter vores dyrebare havliv, og find derefter ud af, hvad der gør. Giv en hånd med at bevare både vores rige marine biodiversitet og de immaterielle aspekter af Sabahs kultur, alt imens du afkrydser punkter fra din must-see-liste over havarter og havdyr.

Her er en kort liste for at komme i gang.

Gendan gigantiske muslinger, genopret revene

Et besøg i Tunku Abdul Rahman Park giver dig den perfekte chance for at få dine fødder våde, hvis du ikke planlægger at vove dig langt fra Sabahs hovedstad. TARP er en klynge af øer, der ligger spredt ud for Kota Kinabalus fastland, og på dens største – Gaya Island – er MERC, Marine Økologisk Forskningscenter. Et prisbelønnet miljøuddannelsessted, besøgende til centret kan deltage i en timelang guidet tur eller tilbringe en hel dag med en havbiolog, lære førstehånds om at producere og genoprette kæmpemuslinger og forstå deres økologiske betydning for vores rev.

Kæmpemuslinger spiller en stor rolle i at filtrere havvand, som hjælper med at bekæmpe overdreven algeopblomstring. Foto kredit: MERC

Tilmeld dig som EcoDiver

Selvom det er lidt af en rejse til Mantanani (halvanden time i bil fra Kota Kinabalu efterfulgt af endnu en time med båd), gør dets uberørte turkise vand og fantastiske naturlige skønhed det hele turen værd. Turismen voksede voldsomt på øen, og mens dette åbnede op for yderligere muligheder for dens indbyggere til at tjene en indkomst, blev behovet for initiativer, der integrerer turisme, bevaring og samfundsudvikling, yderst tydeligt. Reef Check Malaysia's projekter om Mantanani sigter mod at forbedre lokalsamfundets levebrød gennem kapacitetsopbygning og færdighedstræning, forbedre deres velbefindende gennem affaldshåndtering og skabe bevidsthed om fordelene ved at bevare revene.

Certificerede EcoDivers er uddannet til at lave Reef Check undersøgelser, som udføres årligt for at overvåge revenes sundhed, herunder ved Mantanani. Foto kredit: Reef Check Malaysia

Støt kvinders indsats i produktdiversificering

I mange dele af verden spiller kvinder en afgørende rolle i forvaltningen af ​​naturressourcer, og det samme gælder for øsamfund i Sabah. Se bare mod nord i det multi-anvende marine beskyttede område i Tun Mustapha Park, hvor en gruppe kvinder har slået sig sammen for at arbejde igennem LA'NU, en registreret enhed, der producerer sæbe af brugt madolie. Ikke alene supplerer de deres primære indkomstkilde og reducerer dermed deres afhængighed af indkomst fra fisk, disse kvinder kanaliserer også en procentdel af deres overskud til bevaringsaktiviteter, der drives af deres lokalsamfund.

Tilsvarende ud for Semporna, den lille by på den sydøstlige kyst af Sabah kendt som porten til dykkerhaven i Sabah, stræber medlemmer af Women of Omadal (WAPO) efter at forbedre deres indkomstsikkerhed, samtidig med at de fremmer miljøbevidsthed og -beskyttelse. Foreningen blev registreret i 2012 med støtte fra WWF-Malaysia og indtil i dag fortsætter medlemmerne med at aktivt producere og fremme kunsthåndværk, efter at have genoplivet vævningstraditioner ved at bruge blade fra pandanus-palmen og udforske nye designs og produkter for at udvide deres håndværkstilbud. WAPO har også en dedikeret enhed, der patruljerer strandene på Omadal Island for at afskrække skildpaddekrybskytteri.

LA'NU-iværksætteren, Juliana, skærer citrongræs, en ingrediens, der bruges til at lave sæbe. Foto kredit: Norcy BeautyLab

En måtte vævet med Pinamak-designet (rejer), af Women of Omadal. Foto kredit: Roziah Jalalid/WAPO

Ræk ud og støt fællesskabsledede initiativer

Beliggende kun 20 minutter fra den internationalt kendte Sipadan Island ligger Mabul, en dykkerdestination, der tiltrækker både internationale og lokale dykkere, der er fascineret af sjældne og unikke makrodyr. Desværre lægger det høje antal turister tiltrukket af dens kyster og farvande et økologisk pres på øen, hvilket gør det afgørende at øge øens modstandsdygtighed over for den stadigt voksende efterspørgsel på dens ressourcer og klimaændringer. I erkendelse af dette, Grøn Semporna blev skabt som en platform for at give unge og lokalsamfundet mulighed for at engagere sig i en række miljøbevaringsinitiativer. Frivillige rehabiliterer aktivt koraller, forbedrer deres lederevner gennem træning, lærer filmkunsten for at dele deres historier fra lokalsamfundet, søger løsninger på Mabuls vandmangelproblemer og meget mere!

Forevisning af det første klip af kortfilmen 'Climate Stories' lavet af ungdommen i Mabul blev afholdt i den lokale moske og overværet af over 100 øboere. Foto kredit: Green Semporna

Gendan koralrev ud for Semporna

Cirka 30 kilometer nordøst for Semporna ligger Pom Pom-øen, basen for Tropical Research and Conservation Center, eller TRACC, en organisation dedikeret til at beskytte havskildpadder og genoprette beskadigede koralrev. Programmer drevet af TRACC strækker sig fra to uger til over fire måneder og kan omfatte aktiviteter såsom at skabe kunstige rev for at genoprette økologisk funktionalitet, udføre videnskabelig forskning og undersøgelser for at få et holistisk syn på havmiljøet, fjerne tornekrone søstjerner for at tillade beskadigede rev for at overleve og vokse, og meget mere. Et fantastisk program, hvis du er ivrig efter aktivt at genoprette rev, og hvis du endnu ikke er certificeret dykker, tilbyder TRACC PADI-kurser for at få dig i gang.

Kunstige rev designet til at genoprette koralformationer trives i farvandet ud for Pom Pom Island. Foto kredit: Robin Philippo/TRACC Borneo

Besøg et beskyttet havområde

Sidst, men ikke mindst, er Sugud Islands Marine Conservation Area, et sted på østkysten af ​​Sabah, der omfatter øerne Lankayan, Billean og Tegapil. SIMCA administreres privat af Revværge, hvis ultimative mål er at balancere behovene for turisme og bevaring. Dedikerede teams overvåger redeaktiviteter for skildpadder, fremmer bevidsthed om bevarelse af skildpadder blandt sine besøgende og udfører revleundersøgelser for at overvåge revenes sundhed. Derudover giver håndhævelsen af ​​fiskerirestriktioner fiskebestande mulighed for at trives, både inden for og uden for grænserne af det fredede område.

Besøgende på SIMCA kan støtte Reef Guardians bevaringsindsats ved at adoptere en rede.

Foto Kilde: Achier Chung/Reef Guardian

Du kan måske også være interesseret i at vide, at tæt på SIMCA ligger Turtle Islands Park, en havpark, der blev offentliggjort i 1977. Besøgende på Selingan Island, en af ​​de tre øer, der udgør parken, er heldige at se skildpadder rede på daglig basis og har muligheden for at deltage i deres Turtle Adoption Program.

Det er i dine hænder. Ingen handling er for lille. Ingen indsats går ubeskåret. Ved at tilpasse det ældgamle ordsprog, bortset fra dine fodspor, inviterer vi dig til at efterlade en positiv indvirkning på vores rev. Og nej, vi foreslår ikke, at du træder på vores koraller!

Vi ses i Sabah.

Skrevet af Robin Philippo