Apo Island & Dauin Dykning

Apo Island & Dauin Dykning med AivyMaes Divers Resort

Hvis du drømmer om livlige koralhaver, havskildpadder, der driver gennem krystalklart vand, og muckdiving i verdensklasse, så behøver du ikke lede længere end ... Apo ø og Dauin, to af Filippinernes mest værdsatte dykkerdestinationer. Disse steder, der ligger gemt langs kysten af ​​Negros Oriental, er konsekvent rangeret som en af ​​de 10 bedste dykkerdestinationer i verden og lover et uforglemmeligt undervandseventyr – og der er ingen bedre måde at opleve det på end med AivyMaes Dykkere bekvemt placeret i hjertet af Dauins strandfront, kun en 5 km bådtur fra Dauin til Apo ø, og er globalt anerkendt for sine sunde koralrev og enestående marine biodiversitet.

Apo Island & Dauin Dykning 9

I hjertet af Dauin sætter AivyMaes Divers en ny standard for havbevarelse og ægte bæredygtig turisme.

Vores mission er forankret i at bevare Filippinernes levende marine økosystemer gennem uddannelse, myndiggørelse og samarbejde. Takket være ISCs administrerende direktør, Barry Coleman, fem fulde stipendier er allerede blevet doneret, hvilket giver talentfulde unge lokale mulighed for at blive ledere inden for maritim turisme. Uddannelse af lokale underprivilegerede unge/unge voksne - ikke kun til at blive professionelle dykkermestre/specialiserede critter-spottere og instruktører, men også borgerforskere, der er dedikeret til at beskytte vores have i generationer fremover.

I tæt samarbejde med Dauin kommune identificerer vi underprivilegerede unge mænd og kvinder og giver dem de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at trives i dykkerbranchen. Disse personer bliver til gengæld mentorer og rollemodeller, der inspirerer andre med lignende baggrund til at omfavne og beskytte deres unikke havmiljø, samtidig med at de skaber en givende karriere.

"Lokale oplærer lokale" — det er vores model for bæredygtig økoturisme, og det virker.

Apo Island & Dauin Dykning 10

Apo Island er udpeget som: Beskyttet havområde (MPA) siden 1982, står det som et forbillede for succesfuld, samfundsledet naturbevaring – takket være den banebrydende marinbiolog Dr. Angel Alcala, "Faderen til beskyttede havområder". Dr. Angel Alcala, der voksede op i regionen, overbeviste de noget skeptiske lokale om, at oprettelsen af ​​et beskyttet område ville gavne det omkringliggende fiskeri.

Hans teori var, at der ville være en oversvømmelse af voksne fisk fra det beskyttede område til det omkringliggende område, hvor det beskyttede område fungerer som et ly for fisk, hvor de kan undslippe, vokse op og gyde. Fisk, der gyder i det beskyttede område, vil producere larver, som føres af strømmen til andre samfund på revet. En sand succeshistorie med havbevaring i Filippinerne, og det er det ældste sammenhængende beskyttede havområde i Filippinerne, der forvandler denne lille ø til et paradis for makrofotopapir og vidvinkelkameraer!

Apo Island & Dauin Dykning 11

Denne lille, lille ø har spillet en vigtig rolle i at forme hele landets indsats for at bevare havet. Faktisk har det samfundsbaserede reservat, der er blevet etableret her, haft en sådan succes, at det har inspireret lignende projekter over hele Filippinerne og endda verden over. Som et direkte resultat er der i øjeblikket over 1,500 små havbeskyttede områder i Filippinerne, startet af lokalsamfund, der har ønsket at efterligne Apo Islands succes. Som et direkte resultat af den vellykkede implementering af beskyttede havområder blomstrede dykkerturismen, og Filippinerne bliver nu konstant kåret som verdens førende dykkerdestination.

Top Apo-dykkersteder: Chapel Point – Et dramatisk vægdyk med fremragende koralformationer og hyppige observationer af havskildpadder, stimer af jacks og lejlighedsvis barracuda. ​​Bløde og hårde koraller trives her, sammen med nøgensnegle og revfisk. Cogon Point-Kendt for stærke strømme, hvilket gør det til et spændende driftdyk. Forvent at se store stimer af fisk som trevally, snapper og fusilier, sammen med sunde koralhaver og til tider pelagiske fisk, der passerer forbi. Bedst for mellemliggende til avancerede dykkere.

Apo Island & Dauin Dykning 12

Rock Point Øst & Vest – Et blidt dyk på en skråning med masser af makroliv, herunder skorpionfisk, frøfisk og forskellige nøgensnegle. Bløde koralvifter og søanemoner pryder havbunden. Fantastisk for fotografer, de blide skråninger ideelle til at spotte skildpadder og farverige revfisk. Fristed-Dette er en del af havreservatet og tilbyder de mest uberørte koraller på øen. Havlivet er rigt: havskildpadder, aftrækkerfisk, papegøjefisk. Begrænset adgang for at beskytte revet; nogle gange er det kun tilladt at snorkle.

Oplev magien i Dauin , Verdensberømt for muddykningDauins beskyttede havområder

Kun en kort køretur fra Dumaguete kommune Dauin— har udvidet sine marinebevaringsindsatser gennem en række marinebeskyttede områder (MPA'er) i løbet af de sidste 40 år, der er etableret langs kystlinjen. Disse MPA'er har ikke kun revitaliseret det lokale fiskeri, men også ansporet økoturisme, hvor MPA-gebyrer hjælper med at finansiere forvaltningen og håndhæve reglerne om ikke-fiskeri. Dykkere støtter til gengæld bæredygtig turisme blot ved at gøre det, de elsker — at dykke.

Apo Island & Dauin Dykning 13

I modsætning til mange beskyttede områder, der udelukkende fokuserer på koralrev, omfatter Dauins beskyttede havområder også havgræsbede og sand-/murstensskrænter - førsteklasses dykkerhabitater, der har sat Dauin på det globale dykkerkort. Dauin er berømt for sine sorte sandskrænter og tilbyder muligheden for at støde på et utroligt udvalg af sjældent og bizart havliv: imiterede blæksprutter, flamboyante blæksprutter, frøfisk, søheste, spøgelsesnipefisk og utallige arter af nøgensnegle, rejer og krabber. Disse forskelligartede økosystemer er også vigtige fødeområder for skildpadder og anden marin megafauna.

Dauin kan stolt prale af 29 af de 33 kendte arter af frøfisk — en udmærkelse, der fremgår af BBC Planet Earth III, Episode 2, som satte fokus på områdets rige biodiversitet. Langs kysten leder dykkeroperatører specialiserede "krybjagter", guidet af ekspertobservatører med et skarpt øje for at finde selv de mindste og mest flygtige undervandsdyr, hvilket gør Dauin til et must-visit for både undervandsfotografer og makrodykkerentusiaster.

Apo Island & Dauin Dykning 14

Mest populære dykkersteder i Dauin: alle er AivyMaes Divers Resort House Reef, bekvemme dyk ved kysten

Beliggende i hjertet af Dauins AivyMaes Divers ligger ved stranden og tilbyder bekvem direkte adgang (walk-in) til Dauins verdensberømte muck-dyksteder, herunder deres berømte husrev, AivyMaes House Reef, kendt som Población 1, Dauin North Marine Sanctuary, som har været beskyttet i over 40 år. Dette sted vrimler med ekstraordinære makrodyr, hvilket gør det til et paradis for undervandsfotografer, et makroparadis og et vidvinkelparadis for havlivsentusiaster.

Dauin Nord & Syd – Dykning ved kysten / Mudder Dybde5-25 m Skrånende sort sand med spredt affald og kunstige strukturer, der tiltrækker kryb, frøfisk, pibefisk, nøgensnegle, søheste, blæksprutte (inklusive mimic og wonderpus) Fremragende til makro fotografering og natdyk.

Apo Island & Dauin Dykning 15

Masaplod-fristedet – levende rev med lejlighedsvise observationer af skildpadder Koralrev / Marinereservat Dybde: 5-30 m – Livligt rev med godt koraldække og stimefisk. Fusilierer, snappere, skildpadder, muræner. God sigtbarhed, god til både makro- og vidvinkelfotografering.

Biler og Ginama-an - Dybdeområde: 24-28 meter. Bilvragområdet vrimler med makrodyr og revfisk, herunder dragefisk, muræner, blåplettede rokker, frøfisk, spøgelsesnipefisk, sømøl, porcelænskrabber, harlekinspøgelsesnipefisk, krokodillefisk, kejserkejserfisk, nøgensnegle og boxerrejer. Selve vragene er ofte dækket af farverige koraller, svampe og søvifter, hvilket giver fremragende muligheder for undervandsfotografering.

Apo Island & Dauin Dykning 16

Uanset om du er en erfaren dykker eller en novice, der er ivrig efter at udforske undervandsverdenen, tilbyder Dauin uovertrufne dykkermuligheder. AivyMaes Dykkere Vi tilbyder exceptionel service, ekspertvejledning og et fælles engagement i bevarelse af havet. Ved at vælge at dykke med vores resorts, begiver du dig ikke kun ud på et uforglemmeligt eventyr, men støtter også bestræbelserne på at beskytte og bevare vores have for fremtidige generationer. Deres erfarne dykkermestre og instruktører er uddannede critterspottere, hvilket sikrer, at gæsterne får en berigende og miljøbevidst dykning.