Critters i massevis på Muck Diving Hotspot Dauin

Muck Diving er en stor industri i Dauin, som fremviser adskillige marinereservater og kan prale af et væld af fantastiske dykkersteder fyldt med dyr.

Chris Hiem (CEO Sea Explorer's Philippines) etablerede det første dykkersted i Dauin i 1986 og begyndte at promovere kystlinjernes forskellige havindbyggere.

Meget kort efter makro fotografering entusiaster og elskere af sjældne arter, såsom frogfish, flamboyant cuttle fish, Nøgensnegle, søheste plus mange flere, kom fra hele verden for at opdage disse eksotiske væsner og tage prisvindende makrobilleder. DAUIN er nu berømt for sin mangfoldighed med 29 ud af verdens 33 frøfiskearter.

Der er mere end 20 dykkersteder langs Dauins sorte vulkanske kyster. Alt sammen meget tæt på AivyMaes Divers Resort.

Startende fra nord til syd kunne jeg beskrive alle de vidunderlige dykkersteder som Mainit, San Miguel – nord og syd, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – nord og syd, Ginama Point, Bahura og pyramiderne, men den der fortjener en særlig omtale er Masaplod – nord og syd.

Dette særlige dykkersted byder på et af de mest forskelligartede væsener. Der er så mange arter at se, inklusive søheste, flere typer frøfisk (en af ​​mine favoritter), wonderpus, mimik og blå ringblæksprutter; det er kort sagt et ekstraordinært sted.

Et andet af områdets mest spektakulære dykkesteder er AviyMaes Divers Resort House-revet, som ligger lige foran resortet og kan udføres som et meget praktisk kystdykning. Dauin Nth Reef/Car Wrecks dyk er, hvor planeten jorden 2, episode 2, Frog fish special blev filmet med de to store Commerson Frogfish tæt på hinanden.

Apo ø

Dauin handler dog ikke kun om muck Diving. Apo Island ligger kun 30 minutters bådtur fra Dauins kyst. Øen har været et udpeget marine beskyttet område (MPA) siden 1982. Dette er takket være indsatsen fra havforskeren Dr. Angel Alcala.

Han voksede op i regionen og overbeviste de lidt skeptiske lokale om, at oprettelse af et beskyttet område ville gavne det omkringliggende fiskeri, og i det væsentlige etablere det første beskyttede marineområde i Filippinerne. Dauin fulgte hurtigt efter, ligesom mange andre destinationer i Visayas, og skabte det, der i dag er en makro-himmel og vidvinkel-dykkerdestination i verdensklasse.

For dem, der elsker majestætiske og farverige rev, fulde af bløde koraller beboet af havskildpadder og pelagiske arter, så er øen Apo, omkring 12 km fra Dauin, stedet at være. Dette er et ikonisk dykkested og et af de mest berømte i Filippinerne, der ofte er bedømt blandt de bedste dyk i verden.

De sunde rev omkring Apo Island kan prale af over 400 dokumenterede arter af koraller – det er 65 % af verdens koraller fundet på ét sted! Denne ø har adskillige dykkersteder, der udføres i overensstemmelse med dagens strømme, såsom den berømte Rock Point – øst og vest, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars og Tires Point blandt andre.

AivyMaes Divers Resort kører en dagsudflugt, der foregår på en traditionel lokal båd med komfortable sæder og et badeværelse ombord. Du vil nyde 3 dyk på øen. Det inkluderer morgenmad, frokost og drikkevarer, og du vender tilbage til resortet omkring kl. 4 og afslutter dermed en perfekt dag med et minde fyldt med undervandsbilleder.

Udover øen Apo arrangerer dykkercentret også nat- og Blackwater-dykning efter behov.

Topside eventyr

Men det handler ikke kun om dykningen her. Du kan også besøge den gamle kirke, markedet, vandfaldene i Casaroro, tage på bjergvandring, besøge dens sorte sandstrande og dens hvide sandstrande i det sydlige område af Dauin ved Zamboanguita og Siaton, foruden dem i Apo, hvor du kan snorkle på alle de forskellige steder.

At gå rundt i Dauin er meget interessant, og du kan nyde de fremragende køkkener på restauranter og barer som Lokal Resto, Anahaw, Soga og Frontemare, plus det udsøgte italienske pizzeria beliggende lige ved Dauin-stranden. Hvis du har tid, anbefaler jeg også et besøg i Dumaguete for at se dens havnefront og marked, hvor lækre fisk og skaldyr fanget i området kan smages.

Kort sagt, jeg anbefaler stærkt denne let nåede dykkerdestination. Hvis du vil have den "venligst" stil afslappet atmosfære, foreslår jeg stærkt, at du bor på AivyMaes Divers Resort med indkvartering, der spænder fra Deluxe Ac privat badeværelse, Native Style Beach Huts eller Dorm Style native hytte, er der noget for hele familien, det rejsende par eller den solorejsende, der ikke vil bryde dit budget. For en skræddersyet personlig oplevelse, fra velkomsten til afskeden, send os en e-mail på aivymaesdivers@gmail.com .