Dyk ud over det sædvanlige med 3 episke ekspeditioner

2025: Dit år at dykke ud over det sædvanlige med Dancing Wind Liveaboard

Dykkerjunkies, eventyrere, undervandsforskere! Er du klar til at forkaste de veloptrådte stier og kaste dig ud i hjertet af Indonesiens skjulte undervandsskatte? Hos Dancing Wind Liveaboard laver vi en rejseplan for 2025, der handler mindre om at sætte kryds og mere om at tænde din passion for dybet. Vi går ud over det velkendte, ud over Raja Ampat (selvom vi stadig elsker det!), og ind i rigerne Halmahera, Cendrawasih Bay og Triton Bay.

Juli: Hvalhajer og uberørte hemmeligheder i Cendrawasih-bugten

Forestil dig at glide sammen med blide kæmper, hvalhajer, på deres naturlige legeplads. Det er præcis, hvad du vil opleve i Cendrawasih Bay i juli. Vi tilbyder to unikke rejser:

Manokwari til Biak: Dyk ned i hjertet af Cendrawasihs marine vidundere, og afslut dit eventyr i den pulserende by Biak. (8. 18. juli 2025)

Lufthavn: Manokwari (MKW) og Biak (BIK)

Cendrawasih er et betagende paradis for dem, der søger ægte interaktioner med forskelligt havliv. Denne fantastiske region byder på pulserende koralrev, der beskytter en række farverige fiskearter og skaber et undervandskalejdoskop. Blandt disse naturlige vidundere glider den majestætiske tilstedeværelse af hvalhajer yndefuldt gennem det klare, turkise vand og tiltrækker dykkere og snorklere fra hele kloden. Det unikke økosystem omfatter også forskellige andre dyreliv, såsom manta-rokker og havskildpadder, hvilket gør Cendrawasih til et must-besøg-destination for både naturentusiaster og eventyrlystne.

august: Den Halmahera Krone: En krydsning af vidundere

August byder på en spændende ekspedition, en rejse, der vil guide dig gennem nogle af Indonesiens mest varierede dykkersteder. Vi begiver os ud på en tur fra Sorong til Bitung, en rejse der inkluderer:

De kalejdoskopiske rev i Misool.

Halmaheras uberørte skønhed.

Den verdenskendte mudderdykning i Lembeh-strædet.

Lufthavn Sorong (SOQ) og eller Manado Bitung (BTJ)

Og for dem, der ønsker at opleve det hele omvendt, tilbyder vi returrejsen fra Bitung til Sorong. Denne krydsning er en sand opdagelsesrejsendes drøm, en chance for at være vidne til den store mangfoldighed af Indonesiens undervandsverden.

December: Triton Bay's Hidden Jewels: For the True Dive Aficionado

Nu, for dem af jer, der har set det hele, og som higer efter det næste niveau af dykkereventyr, bringer december Triton Bay. Det er her, vi virkelig begiver os ind i det ekstraordinæres rige. Vi kører to back-to-back-ture:

Sorong til Kaimana: Afdække den sydlige del af Misool og dyk dybt ned i Triton Bays uberørte skønhed.

Triton Bay er et rige af undervandsjuveler:

Haver af bløde koraller, sprængfyldte med farver.

Hyppige møder med hvalhajer.

"Walking Sharks" Epaulette Sharks.

Endemiske arter findes ingen andre steder.

Uberørte rev uberørt af masseturisme.

Dette er dykning for feinschmeckeren, for dykkeren, der søger det sjældne, det unikke, det uforglemmelige.

Dancing Wind: Dit hjem til uforglemmelige eventyr

At Dancing Wind Liveaboard, vi handler ikke kun om at tage dig til utrolige dykkersteder; vi handler om at skabe en oplevelse. Vores fartøj er designet til komfort og eventyr:

Rummelige og komfortable kahytter.

Et dedikeret dykkerdæk, udstyret til problemfri dykning.

En passioneret og erfaren besætning.

Gourmetspisning, for at give næring til dine eventyr.

Nitrox tilgængelig til længere bundtider.

Dedikerede kamerafaciliteter til at fange de magiske øjeblikke.

Stor skyggefuld solterrasse.

"Dyk ned i et uforglemmeligt eventyr, hvor hvert øjeblik er en opdagelsesrejse og en chance for at skabe en meningsfuld forbindelse med den fascinerende undervandsverden. Vores fleksible kabinearrangementer henvender sig til dem, der ønsker en overkommelig, men luksuriøs oplevelse. Vælg mellem vores spændende 3-delte kabinemuligheder, designet til at tilbyde utrolig værdi og samtidig invitere dig til at udforske og skabe varige minder!"

Klar til at dykke ud over det sædvanlige?

2025 er dit år til at udforske Indonesiens skjulte vidundere med Dancing Wind Liveaboard. Pladserne er begrænsede, og disse unikke rejseplaner bliver hurtigt fyldt op. Gå ikke glip af din chance for at være en del af noget helt ekstraordinært.

PS Hvis du er træt af de samme gamle dykkerdestinationer, hvis du har lyst til eventyr og opdagelse, er Dancing Wind din billet til undervandsverdenens mest skjulte skatte."