Dive Dauin Festival & Underwater Photography Contest

Dive Dauin Festival, siden starten i 2021, er på få korte år blevet den rigeste og snart Filippinernes største internationalt anerkendte "Underwater Macro & Wideangle Photography-konkurrence i Filippinerne, med over $10,000 US i kontanter og præmier, der skal vindes. Konkurrencen afholdes i juni hvert år på en destination i verdensklasse i Negros Oriental, som er en verdensklasses destination. arter af nøgengrene, rejer, krabbers søheste, spøgelsesrørfisk og et væld af andre små væsner, der kan findes i revene spredt langs de sorte sandskråninger Plus, større megafauna og koraller.

Marinereservater er blevet oprettet langs kystlinjen for at bevare revene og strandengene. Disse er essentielle foderpladser for skildpadder og hjem til de andre unikke væsner, der bor i disse farvande, og kan prale af 29 af 33 kendte arter af frøfisk (BBC Planet Earth 2-episode to Frog Fish-special blev filmet ved AivyMaes Divers Resort House Reef, kendt som Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, beskyttet i 40 år). Dykkerpraksis håndhæves strengt, og dommere vil diskvalificere fotografer, hvis deres billeder viser tegn på manipulation eller dyrestress.

For dem, der har lyst til vidvinkel eller noget større havliv, har den lille ø Apo Island, der ligger kun 35 minutters sejltur (5 km) fra Dauins kyster, været et udpeget Marine Protected Area (MPA) siden 1982. I 1982, en havforsker, Dr. Angel Alcala, som voksede op i en lokal region, som opvoksede skeptisk i regionen, beskyttet område ville gavne det omkringliggende fiskeri. Hans teori var, at voksne fisk ville spilde fra det beskyttede område til det omkringliggende område, hvor det beskyttede område fungerer som et ly for fisk til at undslippe, modnes og gyde.

Fisk, der gyder i det beskyttede område, ville producere larver, der føres med strømmen til andre samfund på revet. En sand havbevaringssucceshistorie i Filippinerne, det er det ældste kontinuerlige havbeskyttede område i Filippinerne. Det var med til at forme Dive Daiun-festivalen til en makrofotograf og et vidvinkelparadis!

Denne lille, lille ø har spillet en væsentlig rolle i udformningen af ​​hele landets havbevaringsindsats. Sådan har succesen med det samfundsbaserede fristed, der er blevet etableret her, inspireret lignende projekter over hele Filippinerne og endda rundt om i verden, som et direkte resultat, er der i øjeblikket over 1,500 små beskyttede marine områder i Filippinerne, startet af lokalsamfund, der har ønsket at efterligne succesen med Apo Island. Som et direkte resultat af den vellykkede implementering af MPA'erne blomstrede dykkerturismen, med Filippinerne nu konstant stemt som nummer 1 dykkerdestination i verden som et direkte resultat.

Dive Dauin Festival-konkurrencen (oprindeligt navngivet Dive 7) formidler et stærkt samfundsbaseret bæredygtigt miljøbudskab med lokalbefolkningen, lokale erhvervsdykkerbutikker, turistafdelingen, lokale LGU og dykkerresorts arbejder sammen om at organisere oprydning både langs kysten og under vandet, hvilket bringer et unikt perspektiv til begivenheden. Selv trofæerne er lavet af genbrugte og upcyclede materialer.

Dykkeroperatørerne tager konkurrencen meget seriøst og stræber efter at hjælpe deres kunder med at "vinde" en kategori og være fotografens første valg af feriested. De gør alt, hvad de kan, uden at forstyrre økosystemet, for at hjælpe deres kunder med at vinde! Ingen tager det mere seriøst end Silver Reef Resort, som afholder flere workshops afholdt af anerkendte prisvindende undervandsfotografer før begivenheden og kan prale af undervandsfotograferingsfaciliteter i verdensklasse, hvilket gør dem til den foretrukne vært for den professionelle fotografs begivenhed.

Dykkerguider er også uddannet af fotografer, der lærer dem at se det perfekte motiv, fra det mindste væsen til det perfekte vidvinkel- eller dyreadfærdsbillede. Dykkerguider, der er uddannet i denne specialitet, omtales som "Spotters" og tager deres profession meget seriøst, idet de nøje bevogter de "sjældneste væsner"s hemmelige placeringer og kun deler dem med kunder, hvilket gør det meget vigtigt at vælge, hvilken resort der skal bookes med før begivenheden.

Naturligvis reserveres de bedste af de bedste spottere i god tid før konkurrencen. Alternativt AivyMaes Divers Resort henvender sig til både nybegyndere og professionelle, og tilbyder en overkommelig mulighed med opholdsdyk for både nybegynderen og den professionelle med pakker, der ikke bryder dit budget og ansætter professionelt uddannede "critter-spotters", der vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe deres klient med at vinde. Konkurrencen har smittet over på "kryds-spotterne", hvor hver kæmper om at være den bedste og få deres klient/resort til at vinde!

Uanset om du er en professionel undervandsfotograf, nybegynder eller midt imellem, byder Dive Dauin Festival på noget for enhver smag med større og bedre præmier, der kan vindes hvert år; kombineret med "World Class Diving", er det et must-do til din dykkerkalender. (Se Scuba Diver Magazine ANZ udgave 73 for mere information)