Dugongs set på Cape Kri

Når folk tænker på Raja Ampat, tænker de ofte på dets pulserende koralrev og mangfoldige havliv. Men de færreste indser, at dette ø-paradis også huser et af Indonesiens mest undvigende og truede væsner - dugongen. Disse blide havpattedyr er afhængige af Raja Ampats rolige bugter og vidstrakte strandenge, som tilbyder dem et ideelt levested for fodring og ly.

Et sjældent og spændende syn i vores Raja Ampat farvande denne morgen den 23. oktober 2024

Dugongs, almindeligvis kendt som "søkøer", græsser langsomt på søgræs og er relateret til søkøen. På trods af deres fredelige natur står disse dyr over for betydelige trusler. Fundet i hele Indo-Stillehavet, er dugong-populationer faldet kraftigt i de seneste årtier, primært på grund af ødelæggelse af levesteder, menneskelige aktiviteter og ulovligt fiskeri. I Indonesien, hvor dugonger engang trivedes, er deres antal faldet til et alarmerende skøn på færre end 1,000 individer.

Havgræs er dugongens primære fødekilde, og disse økosystemer er afgørende for at opretholde sunde kystmiljøer. Strandenge hjælper med at stabilisere havbunden, reducere kysterosion og fungerer som planteskoler for mange marine arter. Dugongs spiller en afgørende rolle i at opretholde disse levesteder ved at græsse på havgræsset, hvilket forhindrer overvækst og tillader næringsstoffer at cirkulere effektivt gennem økosystemet.

Desværre truer forurening, overfiskeri og kystudvikling alvorligt Indonesiens strandenge. Ubæredygtige fiskemetoder såsom dynamit og cyanid har yderligere forringet disse levesteder. Efterhånden som havgræssenge forsvinder, forsvinder dugongens primære fødekilde, hvilket skubber arten tættere på udryddelse.

På trods af deres historiske tilstedeværelse i Indonesien, er videnskabelig information om dugonger endnu ikke tilgængelig. Lidt er kendt om deres adfærd, overflod eller specifikke distributionsmønstre. Dugonger er kendt for at være stærkt vandrende og bevæger sig over kystområder for at føde, men det er svært at spore deres bevægelser og forstå deres befolkningstendenser på grund af manglen på omfattende undersøgelser. Denne mangel på data hindrer bevaringsindsatsen, hvilket gør det udfordrende at beskytte arten effektivt.

I Indonesien har dugonger kulturel betydning og er vævet ind i traditionelle historier. Mange gamle myter fortæller historier om kvinder, der går ud i havet og forvandler sig til dugonger, der forbinder mennesker med disse havdyr i folklore. Tidlige sømænd, der så dugonger, menes også at have bidraget til myten om havfruer, der så deres silhuetter i vandet og forvekslede dem med mystiske væsener. Den dag i dag, i Raja Ampats lokale papuanske samfund, omtales dugonger som "havfruer", og deres sjældne observationer fejres.

I modsætning til mange regioner i Indonesien, der er bukket under for overudvikling, er Raja Ampat forblevet relativt uberørt, primært på grund af dets engagement i bæredygtig turisme og bevarelse. Regionens næringsrige farvande strømmer ind i lavvandede bugter, der er omgivet af mangrove, og skaber store strandenge, hvor dugonger kan spise og leve. Disse levesteder er afgørende for deres overlevelse, og beskyttelsen af ​​disse områder har hjulpet Raja Ampat med at blive et af de få steder, hvor dugonger stadig kan ses i naturen.

Lokalsamfund og dykkersteder i Raja Ampat er afgørende for at bevare dugong-habitater. Mange økoturismevirksomheder, såsom Meridian Adventure Dive, er dybt involveret i at beskytte havmiljøet. Disse organisationer arbejder tæt sammen med lokale homestays og fremmer bæredygtig praksis, der hjælper med at beskytte de sarte økosystemer, dugongs er afhængige af.

Dugongs er store, blide væsner, der bliver op til 3 meter lange og vejer 400 kg. De er generte og undvigende på trods af deres størrelse, og foretrækker at græsse på søgræs i stille, lavt vand. Dugongs bruger deres fluke-formede haler og paddle-lignende svømmefødder til at svømme yndefuldt, ofte forvekslet med små hvaler på grund af deres udseende. Interessant nok er dugonger tættere beslægtet med elefanter end andre havdyr, og deler tilsvarende lange levetider, der kan nå op til 70 år uden menneskelig indblanding.

Dugonger er generelt ensomme dyr, nogle gange set i mor-kalve-par. Hundugonger har en langsom reproduktionscyklus, der bærer en kalv i en årelang drægtighed, og kalven bliver hos sin mor i op til 18 måneder. Disse lange reproduktionsintervaller og arternes afhængighed af specifikke levesteder gør dugonger sårbare over for miljøændringer.

Dugong-observationer i Raja Ampat er sjældne, men de efterlader et varigt indtryk, når de opstår. Dugongs kan forblive nedsænket i op til seks minutter og dukke op for luft kort, før de dykker ned igen for at græsse på søgræs. Denne adfærd giver den bedste chance for at få øje på disse undvigende pattedyr, mens de snorkler eller dykker.

Efterhånden som dugong-habitater skrumper på grund af menneskelig aktivitet, er disse væsner blevet mere mobile og rejser mellem beskyttede bugter på jagt efter mad. Men deres langsomme reproduktionshastighed og krympende levested gør det stadig mere udfordrende at sikre deres langsigtede overlevelse.

For at dugonger igen kan trives i Indonesiens farvande, er strengere regler om beskyttelse af levesteder, bæredygtige fiskeripraksis og øget offentlig bevidsthed afgørende. Raja Ampat er fortsat et fyrtårn af håb, der viser, hvordan en samfundsdrevet tilgang til bevaring kan beskytte truede arter og samtidig fremme bæredygtig udvikling. Ved at fortsætte disse bestræbelser er der håb om, at dugonger vil fortsætte med at pryde Indonesiens farvande i generationer.

