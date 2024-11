Lokal guide til Raja Ampat-dykkersteder # Yenkoranu Reef

Yenkoranu Reef, der ligger nær landsbyen Yenkoranu på Kri Island i Raja Ampat, tilbyder et fantastisk dykkersted, der henvender sig til alle fra snorklere og begynderdykkere til erfarne professionelle. Dette skrånende rev-dyk er kendt for at kombinere store pelagiske arter og mindre havliv, hvilket gør det til et fængslende sted for undervandsudforskning.

Type: Skrånende Rev

Dybde: 3m til 30m

Vandtemperatur: 29/30°C

Dykkerniveau: Velegnet til snorklere, begyndere og erfarne dykkere

Lokal guide til Raja Ampat-dykkersteder 3

Yenkoranu Jettys skråning begynder på en lav dybde på 3 meter, hvilket giver en perfekt start for begyndere eller dem, der ønsker at snorkle. Efterhånden som du går ned, skråner revet gradvist ned til en maksimal dybde på omkring 25 til 30 meter, hvilket tilbyder en tilgængelig dykkerprofil for forskellige færdighedsniveauer. Med konsekvent varmt vand i gennemsnit 29-30°C sikrer Yenkoranu et behageligt dyk året rundt.

Et af højdepunkterne ved Yenkoranu Reef er dets nærhed til landsbyens anløbsbro, der tiltrækker forskelligt havliv. Dykkere kan forvente at se masser af sorttip- og hvidspidsrevhajer, der krydser forbi, især i de dybere dele af skrænten. Disse yndefulde rovdyr er velkendte seværdigheder, der begejstrer både begyndere og erfarne dykkere.

En anden hyppig besøgende på dette websted er den grønne havskildpadde. Disse skildpadder, som ofte nappes i de hårde koraller langs revet, tilføjer en fredelig kontrast til de hajer, der patruljerer i nærheden. Deres langsomme, bevidste bevægelser gør dem til en favorit blandt undervandsfotografer.

Lokal guide til Raja Ampat-dykkersteder 4

For de heldige tilbyder Yenkoranu også chancen for et sjældent møde med en ørnerokke, der glider forbi i det blå, især på dage med bedre sigtbarhed. Disse majestætiske væsner er mindre almindelige, men giver et uforglemmeligt syn, når de dukker op.

Hvad gør Yenkoranu Reef særligt tiltalende er den mangfoldighed af liv, du kan være vidne til i et enkelt dyk. Mens blacktip- og whitetip-hajerne bringer begejstringen for mere enorme havdyr, vil dykkere og snorklere også blive behandlet med mindre væsner beliggende blandt revet. Skoler af farverige revfisk farer rundt i koralformationerne, og omhyggelige observatører kan se nøgensnegle og andet fascinerende makroliv, der gemmer sig blandt korallerne.

Yenkoranus unikke hældning og mangfoldighed af havliv gør det til et perfekt sted for dykkere på alle oplevelsesniveauer. Begyndere kan nyde sikkerheden i de lavvandede områder, mens de stadig møder et imponerende udvalg af havliv. Samtidig kan mere erfarne dykkere komme dybere ned for at udforske større fiskearter og en og anden ørnerokke. Snorklere kan nyde revets skønhed, der svæver over de lavvandede koralhaver, der myldrer med liv.

Om Meridian Adventure Dive Resort: Beliggende i det fantastiske Raja Ampat, Indonesien, Meridian Adventure Dive er et PADI 5-stjernet Eco Resort