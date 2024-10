Stedtype: Naturskøn revskråning

Dybde: 5m til 20m

Beliggenhed: Dampier Straits, Raja Ampat, Indonesien

Chicken Reef er et af Raja Ampats spektakulære dykkersteder, der tilbyder en fascinerende oplevelse for dykkere på alle niveauer. Chicken Reef, som er beliggende i de biodiverse farvande i denne indonesiske øgruppe, betager dykkere med sit fantastiske undervandslandskab, pulserende havliv og rolige atmosfære. Det er et rev-skråningssted, der begynder på lavvandede 5 meter og gradvist falder til en dybde på 20 meter, hvilket gør det ideelt for begyndere og avancerede dykkere.

Pladsen kan prale af et sandet gulv oversået med et imponerende udvalg af bløde og hårde koraller. Når du går ned, byder revlågen på en levende blanding af koralarter, der giver ly for utallige former for havliv. Faldet lidt længere fra skråningen tilføjer dybde og dimension til dette undervandsparadis, så det føles som om du udforsker en vandskov.

Lokal guide til Raja Ampat Dive Sites Chicken Reef 3

Sund koralvækst strækker sig til 20 meter langs revet, hvilket skaber et farverigt landskab, hjemsted for mange revlevende fisk og hvirvelløse dyr. Uanset om du nyder skønheden i sarte bløde koraller eller beundrer de robuste strukturer i hårde koralformationer, er Chicken Reef en visuel fest.

Chicken Reef er især berømt for sine store fiskestimer, der almindeligvis ses væve gennem korallerne. Haveål befolker den sandede havbund, deres slanke kroppe svajer med strømmen. Dykkere bliver ofte mødt af store stimer af sorte snappere, fusiliers og sommerfuglefisk, der svømmer yndefuldt over revet. Disse mindre fisk tiltrækker til gengæld rovdyr, hvilket gør stedet til et spændende sted for observationer af større marine arter.

Barracudaer er et hyppigt højdepunkt ved Chicken Reef, der glider gennem vandet på jagt efter bytte. Whitetip og blacktip revhajer kan også ses patruljere revet, hvilket tilføjer spænding til hvert dyk. Derudover er trevallies ofte set på jagt i området, hvor deres slanke kroppe skærer gennem vandet præcist.

Lokal guide til Raja Ampat Dive Sites Chicken Reef 4

Højdepunkter i marin biodiversitet

Chicken Reef er et tilflugtssted for mere undvigende og unikke havdyr udover stimefisk og rovdyr. Dykkere kan støde på følgende:

Wobbegong-hajer: Disse usædvanlige hajer med flad krop blander sig problemfrit ind i revet med deres indviklede camouflagemønstre, hvilket gør observationer særligt spændende.

Pibefisk: Med deres slanke, aflange kroppe er pibefisk ofte gemt blandt koralgrenene, hvilket tilbyder en dejlig overraskelse for skarpøjede dykkere.

Ål og Sweetlips: Forskellige arter af ål, herunder muræner og haveål, titter frem fra sprækker i korallen. Sweetlips, ligesom deres karakteristiske læber og dristige mønstre, er også et almindeligt syn.

Pygmy Seahorse: Disse små, godt camouflerede søheste er et sjældent fund, men heldige dykkere med tålmodighed og sans for detaljer kan få øje på dem.

Fladorme og nøgengrene: Chicken Reef er et hotspot for makroentusiaster, med en blændende vifte af farverige fladorme, nøgengrene og andre små væsner, der gemmer sig blandt korallerne.

Mantis-rejer og -krabber: Mantis-rejer, kendt for deres livlige farver og kraftige kløer, findes ofte i området sammen med forskellige arter af krabber, der smyger sig hen over sandbunden.

Scorpion Fish: Disse forklædningsmestre ligger på lur på revet, camoufleret mod koraller og sand, hvilket gør dem til et udfordrende, men alligevel givende fund.

Med sine lave dybder, fantastiske biodiversitet og blide strømme er Chicken Reef et perfekt dykkersted for dykkere på alle erfaringsniveauer. Begyndere vil sætte pris på de rolige forhold og det farverige havliv tæt på overfladen, mens avancerede dykkere kan udforske dybere områder og nyde spændingen ved at møde større rovdyr.

Uanset om du er betaget af synet af yndefulde sommerfuglefisk eller forbløffet over en hvidspidshajs snigende bevægelse, byder Chicken Reef på et uforglemmeligt undervandseventyr. Dens rige biodiversitet og pulserende korallandskaber gør det til et must-besøge dykkersted i hjertet af Raja Ampat, en region kendt for at have den højeste marine biodiversitet på planeten.

Dyk ned i Chicken Reefs vidundere, hvor hver nedstigning byder på en opdagelse, og den utrolige variation af liv under bølgerne vil efterlade dig i ærefrygt.

