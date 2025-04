Mauritius Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius på Anahita Pioneers Marine Conservation med en Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius ved Anahita annoncerer, at det vil være det første feriested i Det Indiske Ocean, der udvikler en havgræsplanteskole i dets Barachois, en en meter dyb (40 tommer) saltvandsforekomst nær spisefaciliteterne, der i øjeblikket huser mere end 200 planteædende og altædende fisk. Dette initiativ er en del af Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, som i øjeblikket ledes af Odysseo Fonden, en lokal trust, der udvikler havbevaringsprojekter i Mauritius.

Projektet er en del af Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) under Varuna program, implementeret af Ekspertise Frankrig og finansieret af den franske regering gennem l'Agence Française du Développement (AFD), og i samarbejde med Association pour le développement holdbar, Attitude Foundation, og Fondation Solidarité Eclosia – organisationer, der driver bevaringsprojekter i Det Indiske Ocean og på verdensplan.

Rick-Ernest Bonnier, Resort Ocean Environment Manager, forklarer: "The Seagrass Nursery er et pilotprojekt, der har til formål at genoprette strandengene i havområdet omkring resortet. Både transplantationer og frø vil blive indsamlet fra naturen og brugt til at skabe en havgræs planteskole i feriestedets Barachois.

Frø vil blive spiret i et Odysseo-laboratorium, og de udviklede frøplanter vil derefter blive transplanteret til feriestedets Barachois indtil modenhed. Vi håber at kunne producere sunde søgræsser, der kan bruges til genopretning af strandenge, hvilket skaber et sundt levested for livet i havet, såsom fisk, skildpadder, søheste, rokker og mere."

Efter omfattende undersøgelser af feriestedets egen Barachois-vandkvalitet og sediment viste data, at feriestedet har et gunstigt miljø for visse arter af søgræs såsom Syringodium isoetifolium og Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, Odysseo Foundation Manager, Kurator og Head of Education, nævner: "Det er en stor fornøjelse at have Four Seasons som vores partner i dette projekt, især for søgræs-planteskoleinitiativet. Så vidt vi ved, vil det være første gang en søgræsplanteskole oprettes i Det Indiske Ocean, hvilket markerer et væsentligt skridt fremad i havgræs.

Disse økosystemer leverer væsentlige tjenester til menneskeheden, da de er højeffektive kulstofdræn, afgørende i kampen mod global opvarmning; de tjener som vigtige fiskeplanteskoler, hvis tab ville true mange arter, der er vitale fødekilder for livet i havet og ø-nationer, såsom Mauritius."

I tilfældet med planteskolen oprettet i Four Seasons, vil et team af forskere og havbiologer indsamle frø fra naturen til Odysseo-laboratoriet. Frøene får så de optimale fysiske parametre, såsom lys, saltholdighed, sediment og temperatur til at spire. Når strandgræsplanterne er stærke nok, vil de blive flyttet og plantet i feriestedets Barachois.

"Det blå kulstof-økosystem, som omfatter kystnære habitater som mangrover og søgræs, spiller en afgørende rolle for at afbøde klimaændringer," siger Shane Sunassee, projektleder. "Havgræs kan ikke kun opfange og lagre kulstof, men det leverer også væsentlige tjenester såsom kystlinjebeskyttelse, forbedring af vandkvaliteten, støtte til biodiversitet og opretholdelse af lokale økonomier. For at beskytte disse uvurderlige økosystemer er det vigtigt at fokusere på bevaringsindsatsen, bæredygtig forvaltningspraksis og genopretningen af ​​forringede levesteder for at sikre en bred vifte af økonomiske klimaforandringer, og at sikre en bred vifte af naturressourcer, og at sikre en bred vifte af økologiske ressourcer. fordele."

Martin Dell, General Manager, siger: "Vi er ekstremt stolte af ikke kun at kunne deltage i et projekt som dette, men også at være pionerer inden for havbevaringsområdet i Mauritius. Vi bidrager til en langsigtet løsning for at højne den marine biodiversitet omkring resortet.

Vores gæster vil være i stand til at observere forskerne i aktion under transplantationsprocessen, og de vil også opleve det farverige og pulserende havliv i Det Indiske Ocean på egen hånd, når de snorkler over engene. Strandenge kan øge sandsynligheden for at få øje på skildpadder, fisk, rokker og vores berømte søheste, da dette er et kendt, sundt levested for dem. For dem, der søger at lære mere, vil Rick tilbyde guidede ture i Barachois og forklare videnskaben bag projektet og fordelene ved strandenge i vores oceaner."

Seagrass Nursery-projektet er en af ​​mange måder, Four Seasons-gæster kan engagere sig i det lokale miljø på resortet på. Rick bringer otte års bevaringserfaring på stedet og passion til sit arbejde, og gæster inviteres til at deltage i hans Resort Nature Walks, hvor han giver indsigt i resortets fauna og flora, mens han identificerer fuglelyde og blomsterarter. En anden alle tiders yndlingsgæsteaktivitet er Seahorse Snorkel, hvor Rick fører snorklere ind i lagunen, omgivet af mangrover i jagten på disse sjældne, bittesmå, men smukke væsner. Disse bevaringsinitiativer er et eksempel på feriestedets forpligtelse til at skabe positiv indvirkning på det lokale miljø og samfund.