Raja Ampat Chicken Reef

Denne uge på podcasten er professionelle dykkerguider på Filippinerne i varmt vand efter et tip om, at nogle accepterer betaling for indgravering af navne i koraller, hvilket fører til, at myndighederne firedobler belønningspengene for enhver information om de skyldige. LL cool J har for nylig fortalt til Guardian, at den anatroniske haj i Deep Blue Sea næsten druknede ham. Og en tidligere flådedykker har besluttet at blive den første til at svømme den engelske kanal på ryggen.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





