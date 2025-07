Bæredygtighed i turisme - Lektioner fra 30 år i Papua

I en verden af hurtige løsninger og flygtige trends har Papua Diving Resorts brugt tre årtier på at bevise, at ægte bæredygtighed tager tid – og tager rødder.

En levende arv i Papua

Historien om bæredygtig turisme i Papua begynder ikke med modeord eller certificeringer. Den begynder med en enkelt båd, en hollandsk opdagelsesrejsende og en fjerntliggende økæde, der senere skulle blive kendt som Raja Ampat.

Da Max Ammer først ankom i 1990'erne, var turismen næsten ikke-eksisterende. Det, han så, var ikke en mulighed for profit – det var et kald til at beskytte.

Den vision lagde grunden for Papua Diving Resorts, en pioner inden for bæredygtig turisme, naturbevarelse og samfundsstyrkelse i et af verdens rigeste marine økosystemer.

Hvad der kræves for at bygge bæredygtighed fra bunden

De første år var alt andet end lette. Der var ingen infrastruktur, ingen model for et øko-resort i hjertet af Dampier-strædet i Koraltrekanten.

Det, Max og hans team havde, var tålmodighed – og en dyb tro på, at bæredygtighed begynder med respekt for de lokale papuanske samfund.

Fra starten afviste Papua Diving Resorts masseturisme. Fokus var på udvikling i lille skala ved hjælp af lokale materialer, minimering af skadelige påvirkninger og læring af de mennesker, der havde levet i harmoni på disse øer i generationer.

Bæredygtighed: Identificering af problemer og løsningsforslag

Bæredygtighed hos Papua Diving Resorts har aldrig betydet at gøre mindre skade – det har altid betydet at gøre mere gavn.

Resorterne udviklede sig til knudepunkter for restaurering og uddannelse. En hjørnesten i denne mission er Raja Ampat Research and Conservation Centre (RARCC), en uafhængig nonprofitorganisation grundlagt i partnerskab med resortet.

RARCC giver befolkningen i Raja Ampat mulighed for at lede bevaringsindsatsen. Fra koralrestaurering og fortøjningsbøjer til havvidenskab og ungdomsuddannelse, turismefinansiering og datadrevne løsninger.

Idet RARCC fejrer 10 år i 2025, er budskabet fortsat: bæredygtighed skal være lokal, systemisk og langsigtet.

Hvordan fællesskabet skaber bevaring

Kernen i Papua Diving Resorts er en forpligtelse til fællesskabet. Fra starten insisterede Max på at ansætte og uddanne papuansk personale – ikke som en gestus, men som et fundament.

Mange erfarne dykkerguider, kaptajner, maskinførere og mentorer startede med begrænset formel uddannelse. I dag er de selvsikre ledere, der vejleder den næste generation.

Et flagskibsinitiativ er dykkeruddannelsesprogrammet, der certificerer lokale papuanere som PADI-dykkerguider. Ved at fjerne økonomiske og adgangsmæssige barrierer skaber resortet langsigtede karrierer inden for dykning – hvilket sikrer, at vogterne af Raja Ampats rev også er dets beboere.

På land leder den legendariske guide Pak Niko – en tidlig partner gennem over 30 år – fuglekiggerture for at se Paradisfuglene. Hans viden og kulturelle historiefortælling bevarer traditioner og beriger gæsteoplevelser.

I Raja Ampat er bæredygtighed uden lokalt lederskab blot et slogan. Men når det er forankret i et formål, bliver det til en bevægelse.

Innovation født af nødvendighed

At operere i det afsidesliggende Papua medførte udfordringer: logistik, mad, affald, energi. Men disse blev gnister til innovation.

Kayak4Conservation tilbyder et skånsomt alternativ til speedbåde, der forbinder gæster med lokalt ejede homestays.

Syntropisk skovlandbrugsprogram søger at genplante skov i beskadigede græsarealer og bringe næring og bæredygtige landbrugsmetoder til de omkringliggende landsbyer.

Spildevandshaver behandle gråvand naturligt og beskytte revene.

SEACAM-centret ved Sorido Bay drejer undervandsfotografering ind i fortalervirksomhed gennem praktiske workshops.

Disse løsninger blev ikke importeret – de blev født af behov, prøvelser og en afvisning af at gå på kompromis med etikken.

Hvad branchen stadig tager fejl af

Økoturisme er blevet en markedsføringsstrategi. Papua Diving Resorts ved, at ægte bæredygtighed er langsommelig, dyr og ofte ubehagelig.

Og lige fra starten vidste Max, at han ikke kunne gøre det alene. I samarbejde med den lokale papuanske befolkning identificerer Papua Diving Resorts problemer og tilbyder grønne langsigtede løsninger, der vil hjælpe og styrke lokalsamfundene i generationer fremover.

Resultaterne er tydelige: blomstrende rev, styrkede lokalsamfund og gæster, der tager afsted med en følelse af ansvar.

I en tid, hvor Raja Ampat står over for klimaforandringer og koralblegning, er bæredygtig turisme vigtigere end nogensinde. Den støtter videnskab, skaber arbejdspladser uden for udvindingsindustrien og inviterer gæster til at være en del af løsningen.

For uden sunde rev er der ingen turisme – og uden stærke samfund er der ingen fremtid for naturbevarelse.

Foto Kilde: Don Silcock & Renee Capozzola