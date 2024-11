Dauins ikke så makro-liv

Den lille by Dauin på Negros Island i Visayas-regionen i Filippinerne har længe været kendt som et mekka for at spotte dyr og dykning, men det, der overrasker mange dykkere, der besøger Dauin, er antallet af nogle meget større væsner, der gør dette makroparadis deres hjem.

Mens ivrige fotografer gennemsøger revene og sandområderne for små sjældne arter, græsser grønne skildpadder (Chelonia mydas) gladeligt det rigelige havgræs kun kort afstand. Med voksne, der vejer mellem 240 og 420 pund (110 – 190 kg), er de bestemt svære at gå glip af!

Skildpaddespotning på den nærliggende Apo Island, et nationalt beskyttet havreservat, er en populær økoturismeaktivitet blandt både snorklere og dykkere. Nogle skildpadder er blevet så vant til svømmere og dykkere, at de virker fuldstændig ligeglade med deres tilstedeværelse. Undersøgelser foretaget i 2016 af det store marine hvirveldyr-institut i Filippinerne (LAMAVE) afslørede en sund bestand af grønne skildpadder og en betydelig stamme af de kritisk truede Hawksbill-skildpadder (Eretmochelys imbricata).

The Not So Macro Life of Dauin 4

Inspireret af LAMAVEs arbejde og med støtte fra Negros Oriental Dive Association (NOrDA) medlemmer såsom AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts og Sea Explorers Dauin, blev der i år lanceret et projekt for at undersøge Dauins 13 km lange kystlinje for at finde ud af mere om den lokale bestand af skildpadder.

Finansieret af et fællesskabstilskud fra PADI Aware og ledet af PADI 5-stjernede Resort Mike's Dauin Beach Resort, er Project Pawikan (filippinsk for "havskildpadde") ved at udarbejde et katalog over skildpadder, som en gymnasieårbog, der gør identifikation af enkeltpersoner muligt. Med billeder indsendt af besøgende dykkere og lokale guider, samt adskillige dedikerede undersøgelser, begynder de urapporterede liv for Dauins skildpadder at komme frem i lyset.

Skildpaddes "ansigter" er dækket af skæl, kendt som scutes, og mønstrene, de danner, er ikke kun unikke for hver skildpadde, men forbliver de samme i mange årtier, ligesom vores egne fingeraftryk. Denne ikke-invasive identifikationsmetode har vist sig at være vellykket til at spore mange andre marine arter, såsom hvalhajer og manta-rokker, uden behov for fang-og-slip-mærkningsprocedurer eller dyre satellitsporingsteknologier. Brugen af ​​mønstertilpasningssoftware hjælper også med identifikation, hvis skildpadden ikke umiddelbart er tydelig fra katalogbillederne. Alle de indsamlede data vil føres ind i det nationale skildpaddekatalog, der er kurateret af LAMAVE, hvilket gør det muligt at samle observationsdata med andre lande, hvilket hjælper med at opbygge billeder af migrationsmønstre over store afstande.

The Not So Macro Life of Dauin 5

Gennem projektets sociale medieside kan alle indsende billeder eller videoer af skildpadder stødt på i Dauin, og få et hurtigt svar fra holdet om, hvem de lige har brugt tid i havet med. Hvis, som det allerede er sket ved en række lejligheder, skildpadden ikke er i arkiverne, så kan den heldige dykker give deres nye opdagelse et navn (velkommen Otis og Alice!)

At vide, hvilken skildpadde er, hjælper med at kortlægge deres befolkning, holde øje med deres helbred og observere deres adfærd. Det er måske overraskende at erfare, at for et dyr, der er forbundet med at migrere mange hundrede, hvis ikke tusinder af kilometer til deres parrings- og redestrande, kan grønne skildpadder gerne opholde sig på et meget defineret sted i måneder, hvis ikke år efter. ende, næsten aldrig at se blande sig med deres naboer kun få hundrede meter væk.

Dette gør identifikation lidt nemmere, da antallet af skildpadder, der er katalogiseret til dato, allerede er langt op i hundredvis. Det viser også, hvor der er stabile koncentrationer af skildpadder, hvilket hjælper med at informere lokal miljøplanlægning, såvel som at kunne dirigere snorklere, fridykkere og dykkere til de bedste steder at hænge ud med disse blide giganter.

The Not So Macro Life of Dauin 6

Deres personligheder bliver også tydelige, jo mere du besøger dem. Nogle af de største voksne er ret afslappede, hvilket tillader tætte tilgange og i et tilfælde muligheden for at fjerne en lille fiskekrog indlejret i deres flipper. Andre løber efter det, så snart de ser dig, og de er ret hurtige, selv når du har en mini-DPV for at prøve at følge med!

Projekt Pawikan vækker allerede interesse for at opdage mere om skildpaddepopulationer andre steder i Filippinerne. Zamboangita, Dauins naboby, har observeret skildpadde-indlejring på den passende navngivne Turtle Island, som er sjælden på denne kyststrækning, og det nærliggende dykkersted Moalboal er i gang med deres eget Citizen Science-skildpaddeprojekt. Jo mere vi finder ud af, hvor disse klokkevejrsarter hviler, lever og yngler, jo mere vil vi være i stand til at beskytte deres levesteder og fortsætte med at nyde magiske møder med disse elskede væsner.

Den gode nyhed for alle, der dykker ind Dauin er, at skildpadderne er der 365 dage om året, og ser ikke ud til at være sæsonbestemte. Så i den sjældne lejlighed, hvor du ikke er i stand til at finde det specielle væsen, du håbede at se, kan du stole på, at en eller flere af disse lokale stiller op – selvom du måske ikke er i stand til at passe dem i rammen med din makro objektiv!

