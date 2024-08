Top 5 dykkersteder i Raja Ampat: Indsigt fra Jo, Meridian Adventure Dive Manager

Raja Ampat, en øgruppe i Indonesiens vestlige Papua-provins, er kendt for sine betagende undervandslandskaber og enestående biodiversitet. Jo, den erfarne Dive Manager hos Meridian Adventure Dive, deler sine top fem dykkesteder, der skal besøges i dette undervandsparadis.

Jo elsker den lokale kultur og det fantastiske personale på MAD. Hun har drevet dykkerlogistik og administreret resortadministration i syv år. Sammen med sin varme velkomst til gæster, handler hun også om at vise dem de bedste undervandssteder i Raja Ampat, mens de dykker.

1. Sawandarek Jetty: Turtle City

Top 5 dykkersteder i Raja Ampat 6

Sawandarek Jetty, kærligt kendt som "Turtle City", er en dykkerdrøm, der går i opfyldelse. Dette sted kan prale af forskelligartet havliv, hvilket gør det til et must-besøg for enhver undervandsentusiast. Når du går ned i det klare vand, vil du blive mødt af adskillige venlige skildpadder, som ofte findes yndefuldt svømmende eller hvilende på de livlige koraller. Overfloden af ​​skildpadder er et vidnesbyrd om stedets sunde økosystem. Ved siden af ​​disse majestætiske væsner kan dykkere støde på revhajer, kæmpemuslinger og mange farverige fisk, som alle trives i dette undervandsparadis.

2. Kap Kri: Verdensrekord Fisketælling

Top 5 dykkersteder i Raja Ampat 7

Cape Kri er ikke kun berømt inden for Raja Ampat, men har en verdensrekord for det højeste antal fiskearter, der er tællet på et enkelt dyk - svimlende 367 arter! Dette dykkersted er et levende bevis på Raja Ampats utrolige biodiversitet. Det undersøiske landskab er et levende billedtæppe af farver og liv, der byder på alt fra små revfisk til store pelagiske fisk. Dykkere her kan forvente spændende møder med sorttip-revhajer, grå revhajer og en forbløffende variation af fiskestimer, der skaber et dynamisk undervandsskue.

3. Mioskon: Skolegang Snappers Paradis

Top 5 dykkersteder i Raja Ampat 8

Mioskon er kendt for sine store, sociale skoler af snappere, der skaber fascinerende undervandsudstillinger. Mens du navigerer gennem dette pulserende rev, vil du finde dig selv omgivet af blåstribede snappere, som bevæger sig i forening og skaber en levende, hvirvlende dans af farver. Stedets sunde koralformationer giver en perfekt baggrund for fotografering, og du kan også se legende båndede havslanger, der væver sig gennem korallerne. Mioskons rige biodiversitet og dynamiske havliv gør det til en favorit blandt dykkere, der søger eventyr og ro.

4. Blue Magic: Manta Ray Spectacle

screenshot

Blue Magic er et fantastisk dykkested, der lever op til sit navn, især i manta-sæsonen. Stedets stærke strømme tiltrækker majestætiske djævlerokker, som glider ubesværet gennem vandet og giver dykkere ærefrygtindgydende nærmøder. Ud over mantaerne kan Blue Magic prale af pulserende rev, der vrimler med liv, inklusive skoler af barracudaer, knægte og forskellige revfisk. Stedets dramatiske topografi og rige havliv gør det til et spændende dyk, der byder på uforglemmelige undervandsoplevelser.

5. Melissas have: Fotografens drøm

screenshot

Melissa's Garden er et sandt undervandsvidunderland og et paradis for undervandsfotografer. Dette dykkersted er berømt for sine omfattende og uberørte staghorn-koralhaver, hjemsted for millioner af farverige Anthiinae-fisk. At se disse livlige fisk danse blandt korallerne er en visuel fest, der skaber en overjordisk scene, der fængsler dykkere. Den rige biodiversitet og fantastiske koralformationer gør Melissa's Garden til et must-besøg for alle, der ønsker at fange essensen af ​​Raja Ampats undervandsskønhed.

Raja Ampats dykkersteder byder på ekstraordinært havliv, pulserende koralrev og uforglemmelige undervandsoplevelser. Ifølge Jo, Meridian Adventure Dive Manager, giver disse top fem dykkesteder – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic og Melissa's Garden – hver et unikt og ærefrygtindgydende indblik i undervandsvidunderne i dette indonesiske paradis. Uanset om du er en ivrig dykker eller nybegynder, lover disse sider eventyr, der vil efterlade dig tryllebundet og længsel efter mere.

Kig på video on Facebook og Instagram

Om Meridian Adventure Dive:

Beliggende i det betagende Raja Ampat, Indonesien, Meridian Adventure Dive er en PADI 5-stjernet Eco Resort og stolt vinder af den prestigefyldte PADI Green Star-pris. Vores dykning tjenester, der er kendt for deres professionalisme og kvalitet, er blevet synonyme med PADI og Meridian eventyr navne, hvilket sikrer en selvsikker og fornøjelig dykkeroplevelse for alle.