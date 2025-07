Vegetarer fra Wakatobi

Mød nogle af vegetarerne på Wakatobis rev, der vælger en plantebaseret kost.

Wakatobis undervandslandskab kan virke som et roligt miljø, men i virkeligheden er det en fisk-spis-fisk-verden, hvor næsten alt, der svømmer, er både jæger og jaget. Blandet med alle disse hensynsløse rovdyr og altædende dyr er der et mindre antal skabninger, der ikke jager deres naboer, men i stedet mætter deres appetit med vandgrønt af den ene eller anden art. Disse marine vegetarer udfylder en relativt lille, men afgørende niche i havmiljøet, da deres græsningsvaner forhindrer alger i at overgro revene og hjælper med at holde havgræsbede rene og levende. Disse planteædere er til stede på alle dykkersteder omkring Wakatobi Resort, så lad os møde nogle af regionens mere interessante undervandsvegetarer.

Kom væk fra min græsplæne

damselfish

Nogle medlemmer af nymfefiskfamilien græsser ikke bare revene i Wakatobi, de opdrætter dem. Disse akvatiske agrardyr afspærrer et koralområde og går i gang med at skabe et personligt algeområde. De gør dette ved gentagne gange at bide levende koralvæv for at skabe skeletlæsioner, der derefter koloniseres af trådalger. Ligesom en forstadsbo, der forsvarer sit værdsatte græsareal, er nymfefisken meget territorial og kan blive ret aggressiv, når en ubuden gæst vandrer ind i algeområdet. Når en nymfefisk har etableret en have, lever den et solitært liv tæt på hjemmet og tilbringer det meste af sine dage inden for et territorium på en halv kvadratmeter eller mindre. Lejlighedsvis tager nymfefisken ud i den vide verden. Korte ture inden for få meter fra hjemmet foretages normalt for at få et hurtigt måltid væk fra haven, mens længere fravær kun sker, når det er tid til at parre sig eller for at finde et mere lovende voksested. Nymfefiskens polyp-nippevaner forårsager faktisk en vis skade på korallerne. Men når økosystemet er i balance, er der masser af rovdyr som øglefisk, små jackfisk, sødlæbefisk og frøfisk, der jager nymfer og holder bestandene i skak. Bare endnu en grund til, hvorfor det er vigtigt at beskytte revene og opretholde de marine fangstfri zoner, der sikrer den naturlige orden.

Pas på denne hare

Kanin fisk

Det er ikke svært at se, hvordan kaninfisk fik deres navn. Kombinationen af ​​en aflang snude, store øjne og små munde fyldt med fine tænder fremkalder en vis lighed med de langørede pattedyr i marken og skoven. Ligesom deres landlevende navnebror dukker kaninfisk op fra lækroge, når solen står op, og tilbringer deres dage med roligt at græsse på de forskellige alger, der trives i lavvandede bugter og på koralformationer. Der findes 29 kendte arter af kaninfisk i farvandet omkring Wakatobi, og nogle kan blive op til en halv meter lange. De fleste foretrækker oliven- eller brun farve med gule, sorte og hvide markeringer på kroppen og halen. Nogle arter har sorte striber, der strækker sig diagonalt fra munden til toppen af ​​hovedet og dækker øjnene. Disse er kendt som ræveansigtede kaninfisk. Unger hænger ofte ud i stimer, men når de modnes, parrer kaninfisk sig, og man mener, at de parrer sig for livet. Selvom de tilsyneladende er sårbare over for rovdyr, når de græsser, har kaninfisk nogle overlevelsestricks. Den første forsvarslinje er evnen til hurtigt at skifte farve og omdanne deres klare markeringer og striber til et mat, plettet mønster, der minder om militær camouflage. Kaninfisk antager dette mønster for at falde i ét med omgivelserne, når de er truet, eller når de sover om natten. Hvis det ikke virker at gemme sig, er den virkelige afskrækkelse en linje af giftige, piggelignende væsner. finner der kan hæves for at modvirke angreb. Kaninfisk er ikke aggressive af natur, men de vil give en angriber et giftigt stik, hvis det er nødvendigt.

En kendisobservation

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Du vil genkende en, når du ser den. Den gule hale og den gulspidsede brystmuskel finner; den lille, trutmundede mund; den tofarvede blå og indigofarvede krop. Du har fundet Dory. Paracanthurus hepatus for at være mere præcis, selvom dette medlem af kirurgfiskfamilien har nok almindelige navne til at give enhver hukommelsestab. Hold dig til den kongelige blå tang for at undgå forveksling med den helt blå caribiske fætter, som mangler den ekstra farve, der kræves for at opnå den kongelige reference. Disse fisk er sociale og kan ofte findes i par eller grupper, der kan omfatte andre arter af kirurgfisk. Yngre fisk er endnu mere tilbøjelige til at bevæge sig i stimer, når de gennemsøger vandsøjlen for plankton. Forvent bare ikke at se en baby-Dory, for de unge fisk er faktisk lysegule med blå pletter. Efterhånden som de modnes og antager deres signaturfarvemønstre, får den kongelige blå tang også en smag for alger og bliver et vigtigt medlem af revrensningsholdet. Ligesom andre kirurgfisk har de giftspidsede og knivskarpe pigge, der giver potentielle rovdyr grund til at holde en pause. Hvis det ikke virker, kan den kongelige rovfugl lade som om, den er død ved at ligge på siden og forblive ubevægelig, indtil truslen er overstået. Hvis du er heldig, kan du opleve et par hanner, der er involveret i en sværdkamp under vandet, hvor de bruger deres halepigge til at bilægge territoriale tvister.

Klipning af græsset

Grøn havskildpadde gumler på noget skildpaddegræs i lavvandet ved Wakatobi.

Grønne havskildpadder er et velkendt sted på revene i Wakatobi, og man vil ofte støde på unger i græsbede tæt på stranden. Unge skildpadder bruger deres første måneder på at nippe til svampe, krabber og orme, men efterhånden som de vokser, skifter de til alger og søgræs. Går man ud på søengen, kan man finde en grøn skildpadde, der gnasker i vegetationen. Og det er en god ting, for deres græsning er en fordel snarere end en trussel for planterne. Skildpadder snupper ikke bare en mundfuld græs, de fokuserer på de yngre og mere næringsrige midtersektioner af bladene, mens ældre og mindre næringsrige øverste dele bides af og lades flyde frit og drive væk. Denne tætte beskæring fremmer ny vækst. Undersøgelser viser, at når skildpadder græsser, skaber de en markant stigning i produktiviteten og næringsindholdet i græsbede. Uden skildpadder ville græsbede lide. Planter ville vokse til og fylde havbunden med nedbrydende materiale, der blokerer næringsstoffer fra at nå rødderne og fremmer væksten af ​​slimforme.

Sparer op til en solskinsdag

Soldrevet nøgensnegl, familie Aeolidiidae

Navnet siger det hele. Saftesugende havsnegle bruger deres specialiserede tænder til bogstaveligt talt at suge saften ud af alger. For det meste fordøjer de blot celleindholdet i deres foder, men de har også en evne, der er unik i dyreriget. Visse skalløse medlemmer af sacoglossa-familien har evnen til at overføre algernes levende kloroplaster til deres egne kroppe og holde disse fotosyntetiske forbindelser i live i perioder på uger eller endda måneder. Disse snegle har evnen til at aktivere de lagrede kloroplaster og bogstaveligt talt nære sig selv af sollys. De arter, der er i stand til denne bedrift, har ofte... fløj-lignende vedhæng, der spreder sig for at indsamle mere sollys, når de er i solenergitilstand. Forskerne klør sig stadig i hovedet over mekanismerne bag, hvordan denne tilsyneladende simple snegl kan udføre den komplekse genetiske overførsel kendt som kleptoplasti. Hvad de ved er, at sneglene hellere bare vil fortsætte med at sutte på algerne og kun vender tilbage til fotosyntese, når andre fødekilder tørrer ud. Som man ville forvente af et dyr, der nyder lejlighedsvis solbadning, findes saftsugende snegle normalt i relativt lavt vand.

En fiskeagtig karakter

Starry Blenny (Salarias ramosus)

Hvis Dr. Seuss havde været dykker, ville han have elsket den stjerneklare blenny. Hvis du finder disse farverige små figurer siddende på koraller eller klippefremspring på et dykkersted i Wakatobi, vil du forstå hvorfor. Pletterne, de antennelignende stilke, der rejser sig over panden, de udtryksfulde og udstående øjne er alle træk, som en tegneserieskaber ville sætte pris på. Tilføj den tilsyneladende forvirrede opførsel, der skabes, når denne lille fisk poserer med vidtåben mund, og du har et motiv, der er værd at holde øje med. Og chancerne er, at den stjerneklare blenny vil se tilbage, med øjne, der bevæger sig uafhængigt, mens den scanner revet. Disse fisk vil nogle gange forblive ubevægelige i lange perioder og holde sig tæt på en form for beskyttende dække. Så pludselig kan de begynde at flakse rundt som et hyperførskolebarn efter en overdosis sukker. Denne ADD-lignende adfærd er karakteristisk for en række blennies, men stjerneklaren er en af ​​de mest underholdende at se på, da den også kan gennemgå en bemærkelsesværdig række af farve- og mønsterændringer. Når det er spisetid, bruger stjerneplæneklipperen sine kamformede tænder til at skrabe algestykker fra sten og koraller. Dette fødemønster har givet den øgenavnet stjerneplæneklipperplæneklipperen.

Disse vegetarer er blot nogle af de unikke og spændende skabninger, du vil opdage på Wakatobis rev. Der er mange flere fascinerende historier, der venter, og vi håber, at du får mulighed for at møde nogle af vores vegetarer selv i den nærmeste fremtid.

