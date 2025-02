Dyk din vej ved Wakatobi

Begynder, entusiast eller fanatiker? Leder, følger eller solist? Uanset din dykkerstil, er du velkommen til at dykke din vej på Wakatobi Dive Resort.

Scubadykker nyder skønheden ved et af Wakatobis mange dykkersteder, Treasure Chest.

Takket være kombinationen af ​​et mangfoldigt undervandslandskab og et ekspert og imødekommende dykkerteam udsættes gæsterne aldrig for en dykkeroplevelse, der passer til alle, og de kan skabe undervandsoplevelser skræddersyet til deres personlige interesser. Dette kan betyde en afslappende snorkeltur ud for stranden, en forlænget pæl ud af et yndlingsfotomotiv, en drivgang hen over en koralryg eller en natlig udflugt til et landskab, der får en ny personlighed i ly af mørket.

Her er blot nogle af måderne, hvorpå Wakatobis gæster kan tilfredsstille deres trang til at fordybe sig.

Til tjeneste

Wakatobi Dive Guide arbejder med sin magi med gæster på deres undervandsfotografering.

Wakatobi-dykkerteamet sætter en stor ære i at tilbyde dykning på concierge-niveau ved at give hver dykker det passende niveau af personlig service. Personalet håndterer gerne alle detaljer om udstyrsopsætning, overførsel og opbevaring. Men hvis du hellere vil tage ansvaret for dit eget udstyr, er det ikke noget problem.

Guider giver grundige orienteringer før dyk og er i vandet under hvert dyk for at vise vejen, påpege unikke fund, holde et vågent øje og yde assistance, hvis det er nødvendigt. Scuba-nybegyndere sætter pris på den ekstra assistance og personlige opmærksomhed, som vores guider giver. Mere dygtige dykkere har tillid til at tage ansvaret for deres egne profiler. Når det er sagt, vælger mange at hænge tæt på guiderne for at udnytte deres lokale viden om stedet og deres næsten uhyggelige evne til at få øje på det undvigende havliv.

Gør det på flere niveauer

Dykkere på Wakatobi er i stand til at drage fuld fordel af de rev- og vægprofiler, der er tilgængelige for dem, for at få mest muligt ud af hvert dyk.

Dykkercomputere gør det muligt at nyde væsentligt længere bundtider på steder, hvor man kan starte dybere og derefter langsomt stige op mod overfladen gennem dykkets forløb. Få steder i verden er så velegnede til profiler på flere niveauer som Wakatobi. Væggene og stejle skråninger, der findes på mange steder, stiger til inden for et par fod fra overfladen og styrter ud over rækkevidden af ​​rekreativ dykning. På disse steder kan computerudstyrede dykkere skabe profiler, der strækker sig langt ud over timemærket og afsluttes med en udvidet rundtur på revet.

Følg strømmen

Dykkere, der krydser langs siden af ​​et stejlt drop-off.

Wakatobi vedligeholder fortøjningsbøjer for at forhindre ankerskader, men en række foretrukne dykkeprofiler begynder og slutter ikke på samme punkt og udføres i stedet som drivdyk. Som enhver, der har udført et korrekt udført driftdyk, ved, kan dette være en meget givende oplevelse. Der er ingen grund til at navigere tilbage til udgangspunktet, beregne luftreserver eller svømme mod en strøm; du træder blot overbord og følger med langs revet.

Udforsk fra kysten

Hop på en af ​​Wakatobis rummelige dykkerbåde eller træd ind fra enden af ​​resortets anløbsbro til et House Reef-dyk, valget er dit.

Med morgen-, formiddags- og eftermiddagsbådsafgange behøver dykkere i Wakatobi aldrig at vente længe på deres næste udflugt. Men du behøver ikke at fange båden for at nyde et enestående dyk.

Resortets House Reef er kendt som et af verdens bedste kystdyk, og du kan opdage denne legendariske stribe af undervandsejendomme ved blot at vade ind fra stranden eller gå ind for enden af ​​resortets anløbsbro. Nogle af regionens mest sjældne dyrelivsfund er blevet gjort lige omkring anløbsbroen, herunder spøgelses- og udsmykkede spøgelsespipefisk, bladskorpionfisk og unge blæksprutter.

To dykkere på vej ned ad siden af ​​muren for at udforske Wakatobi's House Reef.

Wakatobi's House Reef vil glæde en bred vifte af dykkere. Entusiaster med udvidet rækkevidde kan følge væggene og skråningerne for at opdage sorte koraller i dybet; fotografer kan fylde hukommelseskort med makroportrætter eller drage fordel af det omgivende lys til at skabe fantastiske vidvinkelpanoramaer. Nybegyndere og afslappede dykkere kan forblive tæt på revkammen, hvor farverne er på deres højeste, og observationer som anemonefisk og rensestationer er almindelige.

For en oplevelse halvvejs mellem kyst- og båddyk, kan gæsterne også benytte sig af Wakatobis taxabåde, som fragter dig til fjernere områder af House Reef for en malerisk drift langs muren tilbage til anløbsbroen.

Drøft tankene

Morgen, eftermiddag og endda om aftenen kan snorkling på de lavvandede rev ved Wakatobi give en næsten uendelig mulighed for at se en række havliv uden at opsuge yderligere nitrogen.

Med adskillige rev, der stiger til inden for en meter eller to af overfladen, er Wakatobi en førsteklasses snorkeldestination. Et flertal af steder, der besøges af resortets dykkerbåde, er lige så velegnede til snorklere, som altid er velkomne ombord og har en snorkelguide, som giver en omfattende briefing, før de går ind. Dette er en særlig attraktiv mulighed for par, der inkluderer en dykker og én snorkler, da de kan dele mange af de samme oplevelser i vandet. For dykkere, der simpelthen ikke kan få tid nok i vandet, kan en eftermiddagssnorkel give en ekstra mulighed for at holde hovedet under vandet uden at opsuge yderligere nitrogen.

Night Moves

Efter mørkets frembrud bliver Wakatobi-revene endnu mere aktive, efterhånden som dyr, der ligger i dvale eller skjult i dagslyset, dukker op for at fodre eller jage. Blæksprutter, blæksprutter og ål forlader skjulte sprækker, skorpionfisk bliver mere aktive, og fladorme kommer ud af skjulte lån.

De nye til natdykning kan begynde deres aftennedsænkning lige efter solnedgang og på velkendte områder af House Reef. Dette giver tid til at vænne sig til det aftagende omgivende lys og til at blive fortrolig med omgivelserne, før det fulde mørke sætter ind. Guider er altid tilgængelige for at hjælpe med at lyse vejen, men dykkere er også velkomne til at udforske House Reef på egen hånd.

Mærkelige ansigter i mørket kan komme i mange former, som vi kan se her med denne skole af stribede havkat.

Flere gange om ugen tilbyder resortet også natbådsdyk til nogle af områdets mest populære steder. For et endnu mere afslørende kig på, hvad der ligger nedenfor, kan gæster tilmelde sig en Fluo-dive-oplevelse. Dette involverer brugen af ​​specielle UV-dykkerlys, der afslører visse koraller og dyr i glødende fluorescerende toner, der svarer til en plakat med sort lys under vandet.

Ikke mange dykkersteder kan sige dette, men Wakatobi er et fuldt funktionelt rebreather venligt dykkerresort, komplet med oxygen, sorb, cylindre til O2, Dil og bailout, samt helium på forespørgsel.

Uanset hvordan du vælger at udforske Wakatobis rev – lavvandede eller dybe, dag eller nat, bliver siddende eller driver langs væggen – den ene ting, der er sikker, er, at du ikke løber tør for ting at se eller gøre. Og måske er det en af ​​de mange grunde til, at så mange gæster bliver ved med at vende tilbage efter mere.

