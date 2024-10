Under AWARE Week 2024 engagerede Meridian Adventure Dive Resort-teamet sig aktivt i forskellige bevaringsbestræbelser for at beskytte havmiljøet i Raja Ampat. Mandag den 16. september begyndte ugen med et Dive Against Debris-arrangement på det adopterede dykkersted, Saonek Monde. Dykkerne og resortets personale samledes for at fjerne havaffald fra vandet. De indsamlede data blev omhyggeligt registreret på Dive Against Debris-appen, hvilket giver værdifuld indsigt i virkningen af ​​forurening under overfladen.

Hvad vi lavede i Raja Ampat i AWARE uge 3

Den følgende dag, den 17. september, skiftede holdet fokus til at fjerne Crown of Thorns søstjerner fra koralrevene. Kendt for deres destruktive fodring af koralpolypper, var Thorns-befolkningen ved at blive en trussel mod de sarte rev-økosystemer. Udstyret med specialiserede værktøjer arbejdede holdet flittigt for at udvinde disse rovsøstjerner fra revene, for at sikre, at korallen kunne trives uden yderligere skade. Se mere her - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

Den 18. september kom resortets personale og deres familier sammen til en mangroveoprydning. For at forstå den vigtige rolle, mangrover spiller i opretholdelsen af ​​kystnære økosystemer, arbejdede gruppen i en time for at fjerne affald fra området. Betydningen af ​​mangrover som "Livets træer" blev fremhævet, hvor Indonesien huser en betydelig del af verdens mangroveskove, hvilket gør denne indsats afgørende for det lokale miljøs sundhed. Se mere her - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

Hvad vi lavede i Raja Ampat i AWARE uge 4

Torsdag den 19. september var der en strandrydningsindsats, der involverede resortets personale og gæster. Gruppen tog til strandene for at indsamle affald og affald, der blev båret ind af strømmene i Dampier-strædet. Denne aktivitet understregede vigtigheden af ​​at holde Raja Ampats kystlinje uberørt, givet dens unikke position som et centrum for marin biodiversitet. Se mere her - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

AWARE-ugen blev afsluttet med et oplæg lørdag den 21. september, ledet af instruktørerne Cullen og Kayra. De uddannede deltagere om vigtigheden af ​​at bekæmpe havforurening og tilbød praktiske løsninger, der opfordrede alle til at deltage i lokale oprydningsbestræbelser og reducere deres personlige plastikforbrug. Præsentationen gav deltagerne mulighed for at gøre en håndgribelig forskel i at bevare skønheden og biodiversiteten i Raja Ampat for fremtidige generationer.

Om os Meridian Adventure Dive:

