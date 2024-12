Koralgydning på Great Barrier Reef

Koralgydning: Alle hænder på dækket til Great Barrier Reef babyboom

Turismeoperatører og den lokale Reef-industri arbejdede natten igennem under den mest bemærkelsesværdige gydebegivenhed på planeten, hvor de lærte banebrydende koralrestaureringsteknikker for at hjælpe med at øge antallet af sunde koraller.

Den årlige koralgydebegivenhed, udløst af fuldmånen i november, ser Great Barrier Reefs storslåede koraller bryde til live i en undersøisk 'snestorm' ved at frigive billioner af æg og sæd i vandet i et masseopdrætsfænomen, som Sir David Attenborough beskriver som 'en af ​​de største af alle naturlige briller'.

standard

Denne begivenhed er også den vigtigste dag på året for koralforskere, da de udforsker innovative metoder til at opskalere rev restaurering for at beskytte dette naturlige ikon mod de stigende virkninger af klimaændringer.

For at øge antallet af koralbørn, der er produceret fra dette års gydning, træner et hold fra Australian Institute of Marine Science (AIMS) for første gang Cairns og Port Douglas havindustrier – herunder turisme – i, hvordan man bruger den innovative korallarvesåning teknik kendt som Coral IVF. Denne mission natten over for at fange millioner af koralæg og sæd i specialdesignede flydende larvebassiner, der er opstillet to forskellige steder i regionen, har til formål at støtte revets naturlige regenereringsproces.

De sarte gydebundter vil forblive i børnehavebassinerne i op til en uge, da de udvikler sig til koralbabyer. Når de er klar, vil de blive placeret på rev, som omfatter steder, der er blevet påvirket af nylige blegningsbegivenheder, hvor de kan vokse til sunde unge koraller og hjælpe med at bringe nyt liv til Great Barrier Reef.

Forskere vurderer, at Coral IVF øger vellykket koralbefrugtningsrater med 100 gange - hvilket øger chancerne fra én ud af en million i naturlige omgivelser til én ud af 10,000 gennem denne innovative teknik.

Administrerende direktør for Great Barrier Reef Foundation, Anna Marsden, sagde: "Sidste sommer oplevede vores Great Barrier Reef endnu en ødelæggende blegningsbegivenhed, hvilket igen fremhævede, at koralrev er i frontlinjen af ​​klimaændringer. Det er afgørende at udvikle et værktøjssæt med løsninger, der hjælper os med at genoprette det, der er gået tabt, og beskytte det, der er tilbage, mod virkningerne af klimaændringer.

Koralgydning på Great Barrier Reef 8

"Dette samarbejde mellem forskere og turismeoperatører, kendt som Boats4Corals, blev med succes afprøvet i Whitsundays gennem vores Reef Islands Initiative og er ved at slå igennem en af ​​de største flaskehalse inden for rev restaurering - skala. På baggrund af denne succes, med støtte fra Qantas, tager vi samme tilgang til andre områder af revet. Ved at bemyndige ivrige turistoperatører og lokalbefolkningen til at tilføje denne teknik til deres nuværende bevaringsværktøjssæt, håber vi at udvide en lokal revgendannelsesbevægelse, der er baseret på videnskab og er skalerbar.

"Ved at kombinere turisme- og havindustriens lederskab, fartøjer, lokale ekspertise og folks magt, sigter vi mod at opnå restaurering af rev i meget større skala, end forskere alene kunne opnå. Dette er virkelig et stærkt partnerskab.”

Nye data i denne uge fra AIMS Great Barrier Reef-undersøgelser i nord viser, at massekoralblegningen i 2024 har forårsaget det største årlige fald i hårde koraller i Lizard Island-området, siden undersøgelserne begyndte for 39 år siden. Indledende overvågningsresultater fra undersøgelser i vandet mellem Lizard Island og Cairns viser, at mere end en tredjedel af de hårde koraller gik tabt på grund af blegning. Forskere fortsætter med at undersøge områder på tværs af Great Barrier Reef, og en fuldstændig vurdering vil blive offentliggjort i 2025.

Koralgydning på Great Barrier Reef 9

AIMS Principal Systems Engineer og Program Director Dr. Mark Gibbs sagde: "Det er fantastisk at træne med nye lokale industrier på vandet i går aftes og dele information om revene i Cairns- og Port Douglas-regionen.

”Vi har haft meget succesfulde gydeaktiviteter, og bassinerne er nu fulde af udviklende korallarver. På trods af de tab, som revene i denne region har lidt fra sommeren, er vi opmuntrede over niveauet af gydning, vi har set i dette område.

"De tilgange, vi bruger, er udviklet gennem det samarbejdsbaserede Rev Restoration and Adaptation Program. Mens de fortsætter med at blive forfinet, bruger vores team kraften fra lokalbefolkningen, fartøjer og færdigheder, og sætter dem igennem deres trin for at sikre, at de kan omsættes fra forskning til virkelighed.

"Vi har arbejdet med disse lokale besætninger i løbet af de seneste uger, og hver af de forskellige industrier bringer deres egne unikke styrker og kapaciteter, som vi udnytter sammen.

"Mens indsamlingen af ​​gyde kan være slut, fortsætter vi med at træne lokale operatører til at overvåge de udviklende koraller og distribuere dem til lokale rev, når de er klar. Så der er masser af træning og samarbejde på vej i løbet af de kommende uger.”

Koralgydning på Great Barrier Reef 10

Great Barrier Reef er Australiens største og mest værdifulde naturlige ikon med Deloittes forskningviser, at Great Barrier Reef bidrager med 6.4 milliarder dollars til den australske økonomi og opretholder over 64,000 arbejdspladser, hvoraf størstedelen kommer fra turismeaktiviteter.

Quicksilver Groups miljø- og overholdelseschef Phil Coulthard sagde: “Site stewardship-programmer til at passe på vores lokale rev-steder har været et kernefokus for Quicksilver Group historisk set, men for at øge modstandskraften mod fremtidige miljøbelastninger skal der være samarbejdsaktioner inden for den marine turismeindustri og gennem partnerskaber med andre industrier, myndigheder, traditionelle ejere og selvfølgelig vores videnskabssamfund.

"Projekter som dette er det perfekte eksempel. De sidste par uger har været en utrolig mulighed for vores team til at arbejde sammen med andre industrioperatører og Australian Institute of Marine Science for at lære mere om koralinterventionsteknikker, som vi håber ikke kun vil gavne rev lokalt, men også blive en platform for udvidelsesprojekter både her på GBR og for rev i hele verden."

"Men højdepunktet var selvfølgelig chancen for igen at være vidne til verdens største synkroniserede gydebegivenhed ude ved Agincourt Reef ud for Port Douglas. Selve omfanget af begivenheden var ærefrygtindgydende og er et vidnesbyrd om vores Great Barrier Reefs modstandsdygtighed og skønhed. At være vidne til milliarder af individuelle dyr, der formår at frigive ildelugtende æg og sæd på samme tid, er ikke kun et mirakel i naturen, men forstærker også den delikate balance i vores marine økosystemer og deres afhængighed af miljømæssig forudsigelighed."

Koralgydning på Great Barrier Reef 11

GBR Biology Manager Dr. Eric Fisher sagde: "Opbygning af partnerskaber mellem den private industri, forskere og traditionelle ejere er afgørende for at hjælpe naturligt koralrevs modstandsdygtighed og fremtidssikre Great Barrier Reef. GBR Biology er forpligtet til at støtte Coral IVF-programmet. Den passer problemfrit sammen med vores eksisterende site-assisterede revgendannelsesprogrammer såsom koral rovdyrkontrol, vandblanding og stabilisering af koralbrokker."

Dette forsøg er finansieret af den australske regerings Reef Trust og Australian Institute of Marine Science, med støtte fra Qantas gennem dets 10-årige $10 millioner partnerskab med Great Barrier Reef Foundation.

Qantas fungerende Chief Sustainability Officer Fiona Messent sagde: "At forbinde kunder, fra nær og fjern, til vores utrolige naturlige landskaber er kernen i det, vi gør. Vi er stolte af at støtte udvidelsen af ​​Boats4Coral-samarbejdet gennem vores partnerskab med Great Barrier Reef Foundation, så turismeoperatører og videnskabsmænd kan arbejde sammen med det formål at skalere restaurering af rev og hjælpe med at beskytte Australiens naturlige ikon."

Projektet bruger innovationer udviklet gennem Reef Restoration and Adaptation Program, som er finansieret af partnerskabet mellem den australske regerings Reef Trust og Great Barrier Reef Foundation og også støttet af Qantas.

Koralgydning på Great Barrier Reef 12

Rev restaurering og tilpasningsprogram Administrerende direktør Dr. Cedric Robillot sagde: "Hastigheden, hvormed klimaændringspåvirkninger udfolder sig på koralrev rundt om i verden, er alarmerende. Denne vidensdeling og samarbejde i Cairns- og Port Douglas-regionen repræsenterer et kritisk skridt til at omsætte de videnskabelige innovationer, som er banebrydende af Reef Restoration and Adaptation-programmet, til et værktøjssæt af løsninger på jorden.

"Dette vil blive opnået gennem en flerårig og større pilotindsættelse for at etablere en fremtidig revrestaurerings- og tilpasningsindustri, som kunne se revsamfund, industrier, traditionelle ejere og ledere udsende millioner af koraller med en højere varmetolerance på revet hver gang. år."

Om Great Barrier Reef Foundation

Great Barrier Reef Foundation skaber en fremtid for verdens koralrev ved at genoprette rev og kystnære habitater og hjælpe dem med at tilpasse sig virkningerne af klimaændringer. Vi har bygget en samarbejdsorganisation for at rejse midler, investere i innovative ideer og designe skalerbare bevaringsprogrammer i den virkelige verden, der leverer gennembrud inden for hav- og terrestrisk restaurering. I takt med First Nations-folk og frontlinjesamfund sporer fonden hurtigt og implementerer løsninger rundt om i verden.

Hvorfor betyder gydning af koraller noget?

Ingen forklarer det bedre end Sir David Attenborough:

Ingen af ​​Reefs beboere ville være her uden en virkelig ekstraordinær begivenhed. Det forekommer kun en gang om året og er en af ​​de største af alle naturlige briller. Det var først i 1980'erne, at videnskabsmænd opdagede det, her på Great Barrier Reef. På et par nætter om året, hvor forholdene er helt rigtige, i hele Revets længde, bryder koraller af mange forskellige arter pludselig ud. Det er den store gydebegivenhed, og det er et af naturens vidundere. Det er den ene gang på året, hvor korallerne selv ikke bare vokser ved at forgrene sig, men formerer sig seksuelt og det er afgørende for Revets overlevelse.

Reef Magic Pontoon

Hvad er koralgydning?

Koralgydning er, når nyt liv begynder på revet. Det forekommer en gang om året i et fascinerende naturfænomen, der er blevet beskrevet som en undersøisk snestorm. I det sene forår frigiver koraller på Great Barrier Reef æg og sæd, der kommer ud som små kugler, der flyder til havoverfladen i slowmotion. Gydning sker kun om natten, når de planktonædende revfisk sover, hvilket mindsker risikoen for, at æggene bliver spist.

Det skaber en lyserød-brun slibning på overfladen, hvor gyden vil møde et kompatibelt æg og producere en larver, der tager omkring ti dage at modne fuldt ud til en koralpolyp. Mange af disse små bundter vil blive til unge koraller, hvilket giver håb for fremtiden for vores Great Barrier Reef.

Koralgydning blev først opdaget i 1982 ved Magnetic Island. Inshore rev har en tendens til at gyde en måned før det ydre rev, hvor gydningen er mere spektakulær. Det forekommer generelt på de ydre rev ud for Cairns og Port Douglas to til seks nætter efter fuldmånen i november, når vandtemperaturerne er 27-28C.

Fotokredit: Great Barrier Reef Foundation