Dykning Lifou, en fossil atol

at 8: 48 am

PIERRE CONSTANT skaber alle mulige uventede forbindelser, når han rejser for at dykke i en lidet kendt del af Ny Kaledonien

Det var en tidlig morgenafgang på Betico 2, på vej til Lifou Island. Check-in var kl. 6 ved færgeterminalen i Noumea, Ny Kaledoniens hovedhavn.

Maksimal tilladt bagage var 15 kg plus 6 kg i hånden, så jeg var nødt til at komme en dag for tidligt for at bringe min 42 kg overskydende bagage som last - altså mit dykker- og undervandsfotografiudstyr. For en dykker var der ingen anden mulighed!

At flyve begrænser dig også til 15 kg. Afhængigt af havforholdene tager havoverfarten til Lifou på Loyalty Islands syv timer. Færgen sejler gennem Mare-øerne, inden den lægger til ved Wé, på Lifous østkyst, kort før kl.

Dette var min anden gang i Ny Kaledonien. På min første tur, i marts 2022, havde jeg ikke haft tid til at tage på Loyalty Islands.

En høj, slank, langhåret franskmand fra Bretagne, Pascal fra Wé Plongée, ventede på mig, og vi flyttede til hans landsted i en bulet gammel, grå Dacia Logan. I dette Kanak-land ser de fleste biler ud til at have lidt skade af en eller anden art. Lifou skulle være mit hjem i mere end to uger.

Vi marina

Topografien

Loyalitetsøerne strækker sig over 500 km fra nordvest til sydøst. De er adskilt fra fastlandet af Koralhavet, 100 km bredt og 2 km dybt. Fra sydøst er øerne Walpoles, Mare, alle 1,115 kvadratkilometer Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré og det neddykkede Astrolabe Reef.

Loyalitetsøerne er en gammel vulkansk bue, der er et resultat af subduktionen af ​​den australske plade under Stillehavspladen. Atollerne blev dannet mellem Pliocæn og Pleistocæn ved gentagne nedsynkninger.

For 25 millioner år siden var Lifou en vulkanø med et randrev. For fem millioner år siden, trods nye udbrud, eroderede vulkanen, og for 300,000 år siden var havniveauet 120 m højere, end det er nu, og atollen havde en indre lagune. Så trak havet sig tilbage.

Under Riss-Würm istiden, for 15,000 år siden, var havniveauet 100 m under, hvad det er nu, og huler og underjordiske floder blev dannet. De fleste af hulerne er oversvømmet i dag. Barriererevet er lavet af kompakt kalksten og ligger 3 km ud for kysten.

Dreng hopper ind i hjertet af Lifou, Peng Beach

Midten af ​​øen er flad, den gamle lagune fyldt med krystalliseret kalksten, sand og konglomerater. I nord er plateauet 25m højt og revkronen stiger til 90m. I syd er plateauet 40m højt, og kronen stiger til 110m.

De største og ældste grotter i Lifou – Hnanawei, Wanaham og Inegoj – blev dannet for 190-130,000 år siden. Der er ingen overfladefloder; alt flyder under jorden. Kraftig regn forekommer i februar/marts sæsonen, hvor en del af vandet opbevares under jorden.

Under kokosnøddetræerne, Peng Beach

Hvad angår menneskets historie, ankom austronesere fra Sydøstasien til Melanesien i 3000 f.Kr. Den første migration af mennesker fra det nordlige Melanesien (Admiralitetsøerne) til Ny Kaledonien går tilbage til 1700 f.Kr. Lapita-keramik fundet i Kone på Ny Kaledoniens vestkyst er blevet dateret til 1400 f.Kr. Fra det 16. til det tidlige 19. århundrede forekom tonganske og samoanske migrationer til Lifou, muligvis også fra Vanuatu.

Hvis kaptajn James Cook faktisk "opdagede" Ny Kaledonien den 4. september 1774, var det først i slutningen af ​​det 18. århundrede, at to britiske skibe landede ved Lifou. Loyalitetsøerne blev opkaldt efter et af disse skibe.

Hvalfangerne havde allerede været på besøg siden 1810, men i 1829 "genopdagede" den franske navigatør og opdagelsesrejsende Dumont d'Urville Loyalty-øerne og udarbejdede et endeligt søkort.

Vi Plongée

Baseret på Wé marina, tæt på hvor Betico 2 havnen, har Wé Plongée været i drift siden 2018. Pascal indrettede dykkercentret i en container, der også fungerer som privat bageri, fordi han laver brød hver dag!

Wé Plongée dykkercentret er i en container

Pascal af Wé Plongée

Pascal er en fransk FFESSM samt en PADI- og SSI-instruktør, og udfører Discover Scuba Diving-oplevelser, men også dykkertræning på en række forskellige niveauer. Udflugter i Chateaubriand Bay er lavet ved hjælp af en gummibåd, og de fleste af dykkerstederne er ikke mere end fem minutter væk.

Dykkere ombord

Tilladelse til at dykke i et bestemt område skal gives af stammens toldmyndigheder. Aktiviteter uden for bugten er forbeholdt traditionelle klaner. Kvalificerede dykkere kan tage to dyk om morgenen, mens DSD og dykkertræning finder sted om eftermiddagen.

Province Good & Canyons

På den første dag var dykkeplanen at besøge de ret lignende Province Good and Canyons. Revet er massivt, skåret med talrige kløfter, svømmegennemløb og tunneler, med hvide sandpletter omkring det.

Det var mere en atmosfærisk oplevelse, fordi fiskelivet var upåfaldende – ingen store eksemplarer, ingen stimer, kun de sædvanlige sommerfuglefisk, papegøjefisk, kirurgfisk, lejlighedsvis angelfish og den mærkelige stime af guldplettet stribet brasen (Gnathodentex aureolineatus).

Bladkoralstabel ved Province Good

Kolonier af appelsinfinne anemonefisk (Amphiprion chrysopterus) med hvide haler var almindelige, ligesom Clarks anemonefisk (En clarkii). Blacktail svinefisk (Bodianus loxonotus) var et hyppigt syn. Ananas havagurk (Thelenota ananas) blev set på sandbunden, og kæmpe muslinger (Tridacna squamosa) også.

Lyserøde svampestængler, Provins God

Acropora bord koraller og andre koralarter, provinsen God

Bluespot sommerfuglefisk (Chaetodon plebeius) og sort sommerfuglefisk (C flavirostris)

Kæmpemusling (Tridacna squamosa) ved Canyons

Staghorn-koral og bordkoral ved Canyons

Tombant de la Marina

På dag to tog Pascal mig med til et af hans yndlingssteder, populært til træning. Tombant de la Marina er en lille drop-off med en maksimal dybde på 13m med hvidt sand og spredte koralbommier.

Fiskelivet havde en tendens til at være mere iøjnefaldende med grønne skildpadder, hvidspidsrevhajer, napoleon læbefisk, blåfinnet jack, koralhajer (Cephalopolis miniata) og påfugle grouper (C argus), porcupinefish og perlehøns puffer.

Grøn skildpadde ved Tombant de la Marina

Jeg stødte på flere røde og sorte anemonefisk (Amphiprion melanopus), djævelen skorpionfisk (Scorpaenopsis diabolus) med sine gule og røde brystfinner, ovalplettet sommerfuglefisk (Chaetodon spekulum), yellowbar papegøjefisk (Scarus schelgeli) og citronskal angelfish (Centropyge flavissimus) i gul med en blå øjenring.

"Forleden, under træning, så vi en mantarokke og endda en hammerhaj en gang," hævdede Pascal entusiastisk.

Patates de Hnassé

Teardrop sommerfuglefisk (Chaetodon unimaculatus) ved Patates de Hnassé

Patates de Hnassé viste sig at være temmelig behagelig – en samling af store koralbommier, spredt over sandede flade, med en ydre skråning åben mod det blå.

Jeg så blandt andet dråbesommerfugle (Chaetodon unimaculatus), Papuansk skorpionfisk (Scorpaenpsis papuensis), chevron sommerfuglefisk (C fascialis) og blå streg sommerfuglefisk (C plebeius). Twin-spot haveål (Heteroconger hassi) prydede stedvis sandbunden.

Papuansk skorpionfisk (Scorpaenopsis papuensis) ved Patates de Hnassé

I grouper-familien var der honeycomb (Epinephelus merra), sort spids (E marginalis) med rød med hvide pletter og månehale Variola louti.

En bred plet af Alveopora koraller viste sig at være et kig værd med sine små tusindfryd-lignende polypper og blå og sorte plettede brodstråler (Neotrygon kuhlii), klovne-triggerfish og sling-kæbe leppefisk (Epibulus insidiator) sat i optrædener.

Clarks anemonefisk (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Blacktip grouper (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Blå streg sommerfuglefisk (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, der ligger mellem røde og grønne bøjer nær kanalens indgang, består af fire justerede bommies, med en dyb hældning til venstre ned til 25m og mere.

Både grønne skildpadder og høgnæbskildpadder kunne ses sammen med den hvidmundede muræne (Gymnothorax meleagris), lysebrun med hvide prikker, halvcirkel angelfish (Pomacanthus semicirculatus) og store øjne (Priacanthus hamrur) i karminrød med et sort øje. Den egyptiske søstjerne (Gomophia egyptiaca) fangede også øjet.

Whitemouth muræne, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egyptisk søstjerne (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Til hulerne

På en fridag fra dykning anbefales det at rejse nordpå eller endda hele Lifou med en lejebil. Tjærevejen førte mig til Hnathalo, hvorfra ruten til Tingeting viste sig at være noget af en udfordring. Det er fordi et ungdommeligt tidsfordriv er at ødelægge eksisterende skilte, hvor end de måtte eksistere, hvilket kræver konstant at spørge om vejen.

Træudskæring langs vejen

Til sidst fandt jeg Djævlens hule, hvor de ældre jordejere anmodede om et adgangsgebyr svarende til omkring £14. En 10-minutters skovsti førte til bunden af ​​en klippe, atollens ydre kalkstenskrone.

Djævelens Hule, Tingeting

Inde i kannibalhulen

Da jeg klatrede op og ned, fandt jeg en stærkt knækket hule med åbent tag. En flok menneskeknogler lå i et hulrum til venstre med et par kranier grinende stoisk på en klippehylde ovenover. "Rester af kannibaltider og makabre ritualer," fik jeg at vide.

Kannibal kranium

Antallet af huler i Lifou er imponerende, nogle strækker sig helt op til 8 km. Efter at have læst om tilstedeværelsen af ​​vand i nogle af disse valgte jeg at dykke Luengoni-grotten på den sydøstlige kyst. Tilladelse skal gives af grundejeren.

Atletisk udseende Pascal Qazing, en selverklæret forkæmper for Kanak-uafhængighed, løb ture til hulen og indvilligede i at tage mig med en morgen. Han tændte små stearinlys inde i hulen og delvist rundt om den indre sø, hvor besøgende nød et køligt bad.

Indgang til Luengoni-hulen

I Luengoni-hulen

Tank på ryggen, jeg nedsænket i den klare pool. Temperaturen var 21°C. Jeg fulgte en smal tunnel med nogle drypsten og stalagmitter op og ned, ikke noget fancy, indtil jeg nåede haloklinen på 10 meters dybde.

Mit kuppelobjektiv blev pludselig tåget. Det var kun kondens fra det varmere saltvand, men jeg vendte mig, irriteret, bange for, at jeg havde oversvømmet kameraet.

Pascal forlader en svømmetur ved Trone De Fer

Pascal passerer gennem en kløft i revet ved Trone De Fer

Luengoni-hulen

På jagt efter Inegoj-hulen fandt jeg den 78-årige godsejer siddende ved sit bord og lyttede til radio. Han henviste mig til en mand i byen, som styrede området, men min tilladelse til at besøge om et par dage udeblev, fordi den eneste mulige guide ellers var engageret i yammarkerne. Jeg måtte give afkald på den 500 m lange tunnel, der fører til en underjordisk sø.

Gorgones Reef

Gorgonians ved Gorgones Reef

Guløjet filfisk (Canntherhies dumerilii) ved Gorgones Reef

Pascal anbefalede, at jeg kontaktede et dykkercenter i Easo, på Lifous nordvestkyst, drevet af Bastien, en sej, men venlig skaldet fyr. Lagoon Safaris havde været i drift siden 2013 med en 7.5 m glasfiberbåd med 175 hk påhængsmotor, der kunne transportere otte dykkere til omkring 25 dykkersteder nord for Baie de Jinek.

Bastien, dykkerdirektør for Lagoon Safaris, Easo

Dykningen stod i kontrast til det afgrænsede vand i Baie de Chateaubriand, med koboltvand, gin-klar synlighed og masser af fisk, der tog imod mig ved Gorgones Reef. Åbent til havet og badet i en regelmæssig nordstrømmende, bød stedet på en bonanza af gorgonianere og bløde koraller og viste sig at være et sundt, levende rev.

To tinder steg fra 30m+ på hvidt sand, og vandtemperaturen var 27°C. Bluefin jack parret med barcheek jack (Carangoïdes plagiotaenia), mærkbar for chevrons på sølvsiderne og en sort streg på gælledækslet. Rød snapper (Lutjanus bohar) blandet med en stor skole sort snapper (Macolor niger) tæt på overfladen mellem tinder.

Hvidspidshaj

Nogle store hundetands tun (Gymnosarda unicolor) sejlede forbi i dybet, og hvidtiphajer blev af og til set hvilende på den sandede havbund. På toppen af ​​toppen, en slynge-kæbe leppefisk (Epibulus insidiator) med sine gule og brune faser tiltrak min opmærksomhed..

Blåfinnet donkraft, Gorgones rev

Juvenil slingkæbe leppefisk (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Sky af sort snapper (Macolor niger)

Et stenkast væk lå Buen, en gigantisk buegang dekoreret med fortryllende røde og gyldne gorgonianer. På toppen af ​​højen, tre snubnose pompanos (Trachinotus blochii), sølv med gule finner, slået sammen med en skole af ret genert bigeye jack.

Camouflage grouper (Epinephelus polyphekadion) ved buen

Gorgonianere i buegangen

Snubnose enhjørningfisk (Naso vlamingii) ved buen

En guløjet filfisk (Cantherhines dumerilii) mødte spørgende op. Påfugle og koral grouper strejfede overalt og en camouflage grouper (Epinephelus polyphekadion) gemte sig under et udhæng og stirrede roligt på mig.

En 2 m lang grå revhaj svømmede på afslappet vis i dybden. Snubnose enhjørninger (Naso vlamingii) var en visuel fornøjelse, blå filamenter strømmede ved haleenden.

Cap Martin

Cap Martin, længere mod nord, tilbød synet af en stor koralbommie væk fra muren. Stedet var fyldt med gorgonians og bløde koraller. Da jeg udforskede en mindre bombie beskyttet mod den stærke strøm, pegede Bastien febrilsk på noget bag mig.

Jeg vendte mig lige i tide for at se i ærefrygt på en beige hammerhaj, der tegnede en yndefuld kurve over min ryg. Det var sådan en overraskelse, at jeg ikke engang havde tid til et billede!

Gorgonianere og dykkere på Cap Martin

Bløde koraller (Dendronephthya sp) ved Cap Martin

Tomoko

Lagoon Safaris' båd ved Easo-molen

Ved Tomoko er kystlinjen udskåret med havhuler, en af ​​dem hulen af ​​spidshummer (Panilurus penicillatus). Bastien overbeviste mig om at tage med ham til et natdyk. "En god chance for at møde nautilus," strålede han. Tilbuddet var for fristende til at afslå.

Pronghorn jomfruhummere (Panulirus penicillatus) ved Tomoko

Tunnel med gorgonianere og dykkere ved Tomoko

Startende fra stranden i Easo efter mørkets frembrud, svømmede vi på snorkel i cirka 10 minutter, før vi gik under vand. Snart var jeg vidne til en festival med kurvstjerner (Astroboa nuda), fuldt udfoldet i en fodringsposition. Bastien fandt en sort Hancocks fladorm (Pseudobiceros hancockanus), med orange og hvidt bælte.

Hancocks fladorm (Pseudobiceros hancockanus) på Easo natdyk

Jeg undrede mig over en lyserød velutinid Coriocella sp med sorte streger, noget jeg aldrig havde set før og, formoder jeg, en ny art. En orange plettet æskekrabbe (Calappa lophos) poseret på en klippe og en muræne med gul margin (Gymnothorax flavimarginatus) viste sig under en staghorn-koral.

Pink velutinid (Coriocella sp) hos Easo

Orange plettet bokskrabbe (Calappa lophos) ved Easo

For at tilføje lidt krydderi, en stor båndet havkrait (Laticauda saintgironsi) fourageret i det åbne af de sandede lejligheder, uvidende om min tilstedeværelse.

Båndet havkrait (Laticauda saintgironsi) på Easo natdyk

Gul rand muræne (Gymnothorax flavimarginatus) ved Easo

Tiger cowrie (Cypraea tigris), Easo

Labyrinth

Stillehavs dobbeltsadel sommerfuglefisk (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Sort sommerfuglefisk (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Før min afgang insisterede Pascal på at tage mig med til Labyrinten, et af hans udvalgte steder. Det var en sand labyrint af kløfter, svømmegennemløb og tunneler, som man klemmer sig igennem som en rotte. Det var min chance for at møde den undvigende farverige harlekinbrosme (Choerodon fasciatus), rød med hvide og grå bånd, gemmer sig i mørket.

En sløjfevej fører rundt om den nordlige del af øen til Hnathalo, Wanaham lufthavn, Jokin og Xepenehe. En anden skørter rundt om vest (Drehu), syd (Mu) og østkyst (Traput).

Stranden og Ny Kaledoniens fyrretræer ved Mu

Lifou tilbyder masser af mulige udflugter og guidede vandreture til grotter eller naturskønne udsigtspunkter, såsom Jokin-klipperne eller Marmites du Cap des Pins, hvor enorme tidevandsbassiner findes på forhøjede revterrasser. Det er en invitation til at tage et bad med udsigt.

Skulle du have lyst til idylliske strande, står valget mellem Chateaubriand, Luengoni og Peng. Og ud over en grøn plet af indfødt skov er den afsondrede Kiki Beach en juvel for naturelskere, ved foden af ​​en klippe syd for Xepenehe. Nord for Easo byder Baie de Jinek på en spændende undervandssti for snorklere, som kan svømme selvstændigt der, små bøjer med flag markerer vejen.

For en optimal dykkeroplevelse anbefaler jeg en uge på Lifou, delt mellem Wé Plongée på østkysten efterfulgt af Lagoon Safaris på den nordvestlige kyst. Hvis tiden tillader det, kan du også udforske andre loyalitetsøer såsom Mare eller Ouvea.

Nautilus-skaller, der var skyllet op på stranden ved Mu

Den sidste dag bragte en aftale med Haman mig kl. 6 til et skjult sted bag Wanaham Lufthavn. Jeg havde til hensigt at besøge den dårligt kendte Fetra He-hule. "Jeg arbejder ikke på yamsmarkerne på søndag, det er Herrens dag," betroede Haman.

Som skik krævede, sad vi og snakkede lidt i hans have, så han kunne forstå mit formål. Gemt i skoven bag hans hus dukkede det lille våbenhus i en hule op. Vi var nødt til at sidde på hug for at komme ind, grottesvinger fløj rundt og stødte tilfældigt ind i mit ansigt. "Her er hulens vogter," hviskede han og pegede mod højre.

Mine øjne faldt på et kranium i en niche. Kravlende på alle fire med min pandelampe trængte vi ind i mørke, snævre passager, der var tilsmudset med flagermus-guano. Nogle knuste menneskeknogler lå rundt omkring. Efter 100 m med beskidt progression var mine hænder og knæ sodsorte.

Et rummeligt kammer åbnede sig med mørke stalagmitter og drypsten. Til min forvirring var væggene dækket af håndstencils i sort, nogle gange rødt. "Arkæologer kom her for over 30 år siden og daterede disse. De er 3,000 år gamle og tilhører Lapita-folket,” fik jeg at vide.

Ind i den mørke korridor i Fetra He-hulen

Haman vendt mod væggen af ​​stencilhænder ved Fetra He

Håndaftryk fra tusinder af år siden

Disse tidlige navigatører fra Sydøstasien efterlod spor af deres migration med berømte keramik over hele Stillehavet. Lifous forfædre var kommet fra det nordlige Melanesia, fra Admiralitetsøerne i Papua Ny Guinea, hvor jeg engang boede.

Alt faldt på plads. Min intuition var, at jeg havde været på sporet af Lapita-folket i flere år. Som om jeg i et tidligere liv havde været en af ​​dem.

Ud over sikkerhedens skærm arbejder sindet på mystiske måder...