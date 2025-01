Fijis Premier Dive Resort starter 2025 med stil

Fijis Premier Dive Resort starter i 2025 med stil: En forpligtelse til ekspertise inden for havsikkerhed og træning



Når 2025 går op, starter Fijis førende dykkerdestination, Volivoli Beach Resort, året med et brag. I en spændende og meningsfuld demonstration af engagement i både personaleudvikling og sikkerhed til søs har 24 (6) af resortets besætning og praktikanter, inklusive medlemmer fra sikkerheds- og mekaniske teams, med succes gennemført den prestigefyldte Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) ) Bådfører og begrænset maskinmester klasse 6 (RMEXNUMX) kaptajnkursus. Denne strenge, praktiske uddannelse programmet markerede en vigtig milepæl i deres professionelle rejse og fremhæver Volivoli Beach Resorts dedikation til løbende uddannelse og ekspertise inden for dykning og vandsportssektoren.

En dybdegående, praktisk oplevelse



uddannelse, en blanding af klasseværelsesteori og praktiske workshops, sikrede, at deltagerne blev holdt engageret og udfordret ved hver tur. Emner dækket under kurset var både omfattende og afgørende for enhver maritim professionel. Disse omfattede nøgleområder såsom skibsførerens pligt, brug af sikkerhedsudstyr, rejseplanlægning, vejrudsigt og nødprocedurer. Eleverne lærte også de praktiske færdigheder inden for bådhåndtering – anløbning, frakøjning, forankringsprocedurer og meget mere.



Måske en af ​​de mest værdifulde aspekter af kurset var den praktiske erfaring, der blev givet gennem flere praktiske eksamener, der blev gennemført både til lands og til vands. Dette sikrede, at hver deltager kunne anvende teoretisk viden under virkelige forhold, hvilket yderligere forstærkede vigtigheden af ​​sikkerhed, professionalisme og teamwork i havmiljøet.

En stolt præstation



Volivoli Beach Resorts salgs- og marketingchef, Simon Doughty, talte med stolthed om resortets fortsatte indsats for at investere i dets folk og lokalsamfundet. "Efter etosen om løbende forbedringer, løbende uddannelse og investering i lokalsamfundet, er vi stolte over at blive anerkendt ikke kun som Fijis mest kvalificerede og erfarne dykker- og vandsportsoperatør, men også som en af ​​verdens førende dykkeroperationer," Simon delt.



uddannelse initiativ er et eksempel på resortets dedikation til professionel ekspertise. Ved at styrke sit team med de færdigheder og certificeringer, der er nødvendige for at fungere sikkert og effektivt, sikrer Volivoli Beach Resort, at hver gæst får en oplevelse i verdensklasse i de sunde, livlige farvande omkring Fiji.

Et show af lokal støtte



Kursets afslutning blev markeret med en officiel dimissions- og præsentationsceremoni, hvor deltagerne blev hædret med tilstedeværelsen af Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Hans deltagelse understregede vigtigheden af ​​at investere i lokalsamfund og den betydelige indvirkning, som sådanne initiativer har på både feriestedet og nationen Fiji som helhed.



"Vinaka vakalevu" (en dybtfølt tak) blev givet til Marine Safety Authority i Fiji for deres vejledning og ekspertise under hele kurset. Dette samarbejde forbedrede ikke kun deltagernes viden, men fremmede også et dybere forhold mellem feriestedet og Fijis maritime sikkerhedsmyndigheder.



Som et af de førende dykkerresorts i Fiji, fortsætter Volivoli Beach Resort med at sætte barren højt, når det kommer til sikkerhed, service og samfundsudvikling. Gennemførelsen af ​​MSAF Boat Master- og RME6-kurset er blot et af mange skridt, Volivoli Beach Resort har taget for at sikre, at dets team forbliver på forkant med dykker- og vandsportsindustrien, hvilket giver gæsterne en oplevelse, der er både sikker og uforglemmelig.



I en branche, hvor ekspertise er altafgørende, beviser Volivoli Beach Resort gang på gang, at det ikke kun handler om at tilbyde dykkeroplevelser i verdensklasse – det handler om løbende at investere i mennesker, uddannelse, og sikkerhed for at sikre, at vandet forbliver lige så uberørt og sikkert, som det er smukt.

Looking Ahead



Da resortet ser ud i fremtiden, er det fortsat forpligtet til at opretholde sit ry som en af ​​de mest kvalificerede dykkeroperationer globalt. Med et stærkt fokus på lokal udvikling, havbevaring og brancheførende standarder er 2025 klar til at blive endnu et år med succes, vækst og bemærkelsesværdige resultater for Volivoli Beach Resort og dets utrolige team.



For dem, der ønsker at dykke ned i et uforglemmeligt eventyr, mens de ved, at sikkerhed, professionalisme og miljømæssig forvaltning er topprioriteter, lover Volivoli Beach Resort en oplevelse som ingen anden - en oplevelse, der er baseret på dygtighed, uddannelse og fællesskabsånd.

Om Volivoli Beach Resort:



Volivoli Beach Resort er Fijis Premier Dive Resort, beliggende i den fantastiske Suncoast-region lige ved Bligh Water, Fijis # 1 Dive Region. Kendt for sine ekspert dykkerguider, betagende undervandslandskaber og engagement i bæredygtighed, tilbyder Volivoli Beach Resort både nybegyndere og erfarne dykkere uovertruffen adgang til nogle af verdens mest levende marine økosystemer.



Smid deres hold en linje til enhver tid kl res@volivoli.com – eller tjek dem ud på www.volivoli.com – det kan bare være din bedste beslutning i 2025