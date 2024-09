Hvordan Mike's rejste £20,000 til Sea-Changers

Mike's Dive Store, Londons største detailhandelscenter for dykkerdykning, tilmeldte sig som en af ​​de første partnere for den britiske søfartsorganisation Sea-Changers i 2015 – og dets solide økonomiske bidrag i løbet af de ni år har lige ramt 20,000 £.

Ikke kun uploader butikken en del af sit overskud til Sea-Changers regelmæssigt, men det opfordrer aktivt sine kunder til også at give deres egne individuelle donationer.

"Vi valgte Sea-Changers til at være vores velgørenhedsorganisation udelukkende baseret på Helens og Rachels entusiasme," siger Mikes direktør Steve Brown, med henvisning til Sea-Changers' energiske medstiftere Helen Webb og Rachel Lopata.

De to dykkere opfandt ideen om en velgørenhedsorganisation for at kanalisere donationer fra dykkere og andre havbrugere til værdige havbevarende formål i 2010. Mike's, som er baseret i Chiswick i det vestlige London, blev en af ​​Sea-Changers' første industripartnere – og har holdt kursen.

Helen Webb (til venstre) og Rachel Lopata med en kystvandsfontæne, et af mange af deres arbejde har muliggjort.

"Alt for ofte med velgørende organisationer i dag, bliver mange af pengene spildt og når faktisk ikke det tilsigtede formål eller mennesker," siger Brown. “Mike ville vælge en, hvor vi følte, at folk var oprigtigt involverede, interesserede og sørgede for, at pengene kom til det tilsigtede formål.

"Med Helen og Rachel følte vi, at det helt sikkert var tilfældet. De burde være stolte af det, de har gjort, især mens de har holdt andre job nede.

Alsidigt engagement

"Det startede som 1 % af overskuddet, men hvis der måske ikke er nok overskud, ændrede vi det til et årligt abonnement, og nu kan folk faktisk donere på hjemmeside. Så fra visse indsamlinger giver vi en procentdel, og folk kan bestemme, om de også vil tilføje en donation."

Mike's har fastholdt et allround engagement i miljøet, hvilket afspejles i deres valg af emballage, når de sender dykkerudstyr til kunderne.

"Vi var en af ​​de første virksomheder i branchen, der brugte miljøvenlig emballage," siger Brown. "Alle vores ordrer går ud i papir tasker, selvom det normalt koster os dobbelt eller tre gange så meget som plastik tasker ville. Det skifte foretog vi for mange år siden."

Mike's var tidligt i gang med at erstatte plastikemballage med papir

Et af Sea-Changers primære mål var at "gøre det muligt for virksomheder, der bekymrer sig om havmiljøet, at gøre en forskel", og det havde til formål at gøre det let for bekymringer som Mikes at kanalisere finansiering til formål, der anses for at være mest fortjent til hjælp.

Siden 2011 siger Sea-Changers, at det har finansieret mere end 320 britiske græsrodsprojekter for havbevaring, der dækker forskning, direkte aktioner og uddannelse til en værdi af næsten £400,000.

Modtagerne kan spænde fra små grupper til velkendte nationale velgørenhedsorganisationer, selvom Sea-Changers' prioritet er at give græsrødder og lokalsamfundsgrupper mulighed for at træffe lokaliserede handlinger, der tilbyder "et springbræt til deres vækst".

Hvordan Mike's rejste £20,000 til Sea-Changers 7 Hvordan Mike's rejste £20,000 til Sea-Changers 8

Projekterne er forpligtet til at adressere de grundlæggende årsager til britisk havbevaringstrusler og -udfordringer, forebygge eller reducere negative påvirkninger på kyst- og havmiljøer og/eller arter og tilføje viden om udfordringerne.

Et eksempel er Projekt Seagrass, som startede op i 2013. Året efter var Sea-Changers den første organisation, der tildelte det et tilskud. De 500 £ til at finansiere en uddannelse-pack gjorde det muligt for det at diversificere sit undervisningsmateriale – og i 2022 havde det en indkomst på £800,000+ og ekspanderede globalt.

Hurtig til at hylde

På kong Charles III's første fødselsdagsæresliste blev Webb og Lopata sidste år udnævnt til MBE for deres tjenester til havbevaring. De var hurtige til at hylde deres dedikerede frivillige, partnere som Mike's, som der nu er 11 af, og alle deres andre donorer.

"Vi kunne ikke have opnået nogen af ​​de havbevaringsresultater, vi har, uden at virksomheder som Mike hjalp os," siger Lopata.

Inde hos Mike

Mike's Dive Store blev grundlagt i 1990'erne af afdøde Mike Calder. Steve Brown, som havde startet sin dykkerkarriere i Det Røde Hav og arbejde sammen med ham, købte virksomheden af ​​familien efter Calders død i 2009, og den sælger fortsat udstyr til dykning, fridykning og snorkling fra alle de store mærker. Driften omfatter også Mikes dykkerkameraer.

Mike's Dive Store

Mikes budskab til kunderne om Sea-Changers er at "dykke ind, støtte et projekt eller blot sprede ordet - hver lille handling hjælper med at beskytte de oceaner, vi alle værdsætter".

Information om den seneste runde af Sea-Changers-finansierede projekter kan findes på velgørenhedsorganisationen hjemmeside. Direkte donationer til Sea-Changers kan laves her.

