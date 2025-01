Magisk Ningaloo Reef

Todd Thimios Explorers magiske Ningaloo Reef

For et par år siden var jeg så heldig at flyve til Exmouth og bruge lidt tid der, mens jeg undersøgte en bog, som jeg har skrevet om verdens bedste dyk. Der var gået mange år siden min forrige tur til Ningaloo, og ærligt talt havde jeg forventet, at Exmouth ville være meget mere befolket nu.

Mens mit feed på sociale medier nu ser ud til at være en strøm af billeder fra unge fotografer, der arbejder på hvalhajbåde, er township Exmouth og dets lille sydlige nabo, Coral Bay, stadig lige lidt for fjernt til, at de fleste mennesker kan overveje at flytte dertil. Den yderligere hindring af begrænset sæsonbestemt indkvartering dæmper også strømmen af ​​potentielle beboere.

Boguddrag

Det følgende er et redigeret uddrag fra Ultimate Dive Sites af Todd Thimios udgivet af Hardie Grant Explore – udgivet den 1. februar 2025. Få fat i dit eksemplar of Ultimativt dykkersted nu!

Hold øje med en mere dybdegående artikel om Ningaloo Reef i februar spørgsmål af Scuba Diver magasin ANZ!

Hvorfor det er specielt

Kør 13 timer nord for Perth, og du kommer til en af ​​Australiens mest fjerntliggende byer, Exmouth, porten til Ningaloo Reef eller Nyinggulu på de traditionelle ejeres, Baiyungu-, Thalanyji- og Yinigurdira-folkets sprog. Her på Australiens koralkyst, hvor ørken møder rev, sker al handling i havet. Der er en båd i hver anden indkørsel (når vinden er oppe), og byen har meget få butikker.

Fra marts til oktober fordobles denne by med 3000 i indbyggertal, når rejsende tager ned til Ningaloo for at svømme med dens mest kendte årlige besøgende. Det er her, verdens største dokumenterede samling af hvalhajer sker hvert år.

Jeg så min første hvalhaj ved Ningaloo, og jeg har tænkt mig at bringe mine døtre tilbage hertil en dag for også at se deres første. Det er også på vandrestien med over 40,000 pukkelryg om året, og herude er landet så stille, at du kan høre dem trække vejret fra stranden om natten.

