Rork Media opkøber Scuba Show og California Diving News

Opkøbet styrker Rork Medias globale tilstedeværelse og etablerer et stærkt fodfæste på det amerikanske dykkermarked.

Den uafhængige udgiver Rork Media, kraftcentret bag førende dykkermediemærker, herunder Scuba Diver magasin, Divernet.com, og GO dykkershowhar annonceret overtagelsen af ​​rettighederne og aktiverne fra det veletablerede Californien Dykkernyheder og Scuba Show i Long Beach, Californien.

I 38 år har Scuba Show, som landets største forbrugerdykkermesse, været en fast bestanddel af den amerikanske dykkerindustris kalender. Det vil nu slutte sig til Rork Medias globale eventportefølje, som inkluderer det meget succesfulde GO Diving Show UK og det nyligt lancerede GO Diving Show ANZ i Australien. Tilsammen byder disse tre begivenheder velkommen til mere end 25,000 dykkere og har over 500 udstillere fra hele verden, der forbinder dykkermiljøer på tværs af kontinenter.

Scuba Show er den førende forbrugerdykkerbegivenhed i Nordamerika

Som en del af opkøbet, Californien Dykkernyheder vil blive omstruktureret for at tilpasse sit format til Rork Medias andre publikationer, men vil fortsat betjene Californien dykkermiljøet – og det bredere amerikanske marked – med en dedikeret, regionsspecifik magasin. Desuden, Scuba Diver Nordamerika vil udnytte CDN's etablerede distributionsnetværk og abonnentbase, hvilket giver Rork Media mulighed for at introducere en todelt reklamemodel. Denne tilgang åbner døren for virksomheder, der tidligere var priset ud af reklame i en markedsledende publikation.

Californien Diving News har været en konstant kilde til inspiration og uddannelse for dykkere i regionen i mange år.

Ross Arnold, forlagsdirektør for Rork Media, udtaler: "Som en del af opkøbet er vi begejstrede for at byde Mark Young velkommen til Rork Media-teamet. Mark har brugt det seneste årti på at udvikle Scuba Show til den foretrukne begivenhed for dykkere i USA, og vi er begejstrede for, at han fortsætter den arv hos os."

"Hans erfaring vil være uvurderlig, når vi udvider vores tilstedeværelse i Nordamerika og fortsætter med at vækste Rork Medias forretning globalt."

Mark Evans, redaktionschef for Rork Media, kommenterede: "Da Mark Young første gang henvendte sig til os for at diskutere Scuba Shows fremtid, var vi beærede over, at han så os som det rette team til at tage fat på dette forbrugershow, der fejrer sine 38 år."th jubilæum i 2025. Vi ser frem til at arbejde sammen om at løfte begivenheden til endnu højere højder.”

Mark Young sagde: "Siden jeg startede med at Dive Kurser og Dive Centre Business-magasiner for 34 år siden, har jeg været dybt involveret i dykkerbranchen, og for nylig begyndte jeg at tænke over, hvem jeg kunne stole på til at fortsætte Scuba Show og California Diving News. Ross Arnold og Mark Evans fra Rork Media var et naturligt match med deres globale udvalg af magasiner, dykkerbegivenheder, hjemmesider og YouTube Kanal.

"Da jeg så visionen bag alt, hvad de laver, og de talte om deres planer om at øge deres værdi for branchen, følte jeg mig tvunget til at indlede den dialog, som har ført til deres opkøb af Scuba Show og California Diving News."

"Jeg vil være stolt af at se dem udvide Scuba Show og California Diving News ud over deres nuværende succes, og jeg ser frem til at fortsætte rejsen med dem."

Dette strategiske opkøb understreger Rork Medias engagement i at betjene det globale dykkermiljø med brancheførende indhold, events og oplevelser på tværs af trykte medier, digitalog platforme med fysisk fremmøde.