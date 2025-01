Scuba Diver ANZ udgave 77 ude nu

at 9: 10 am

Klik her for det seneste Udgave af Scuba Diver ANZ

Nyhedsoversigt

Verdens største havgræs planteskole afsløret, ny Aggressor Adventures Red Sea-båd på vej til det dybe syd, en teenage-snorker bliver dræbt af en bådprop på Maldiverne, to liveaboards brænder desværre, mens en tredje synker tragisk

i Egypten.

Australien

Rundt om Australiens store kystlinje finder du nogle af de mest spændende dykkeroplevelser, betagende koralrev og unikke havmøder. Deborah Dickson-Smith giver en 360-graders guide, der starter på den nordøstlige spids af GBR og arbejder sig rundt til Rowley Shoals 4.000 km væk, ud for den nordvestlige kyst af det vestlige Australien.

Polynesien

'The Rock of Polynesia' byder på en blanding af gin-klart vand, huler, kløfter og et rigt havliv.

Divers Alert Network

Når vi går ind i et nytår, mener DAN-teamet, at det er en fantastisk mulighed for at nulstille og prioritere planlægning og beredskab, for at sikre et sikkert dykkerår.

DAN Europe Medical Q&A

Divers Alert Networks eksperter svarer på spørgsmål om svømmerens øre, og hvordan man undgår det, og om det er muligt at dykke med herpes.

Dykning med... Todd Thimios

PT Hirschfield chatter med en undervandspilot, undervandsfotoproff og dykkerforfatter Todd Thimios om, hvordan det at tage et spækhuggerbillede ændrede hans liv for altid.

TEKNISK: Salomonøerne

Efter mere end 40 års rekreativ dykning har Don Silcock vovet sig til 'den mørke side' og begyndt sin rejse ind i teknisk dyknings verden, og her satte han nogle af sine nye færdigheder i praksis, mens han var på Salomonøerne.

Indonesien

Byron Conroy valfarter endnu en gang til Bunaken Marine Park og Siladen Resort and Spa, og er igen forbløffet over det marine liv, korallerne, servicen og beliggenheden.

Underwater Awards Australasien

For mange undervandsfotografer er havet både en muse og et lærred, der tilbyder ubegrænset inspiration. For Gabriel Guzman, en indfødt Chile, som fandt sit kald som undervandsfotograf, er denne rejse blevet formet af mange års rejser, en voksende kærlighed til livet i havet og en vedvarende jagt på det perfekte billede.

Hvad er nyt

Scuba Diver-teamet tager et kig på nye produkter, der kommer på markedet, herunder Sublue Vapor-scooteren, DynamicNords RS-serie af tørdragter, 'Japanese Wave'-T-shirten fra XDEEP og Santi Divings Bergen 2.0-baselagssystem.

Test Ekstra

Scuba Diver Editorial Director Mark Evans vurderer og anmelder den traditionelle jakke-stil Seac Smart BCD.