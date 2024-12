Top 5 dykkersted på Uepi Island

Top 5 dykkersted på Uepi Island og hvordan man fotograferer dem

Beliggende på det nordlige barriererev af den fantastiske Marovo Lagoon, er Uepi Island ideelt placeret for at få adgang til de allerbedste dykkersteder, dette berømte område har at tilbyde. Med de næringsrige strømme i New Georgia Sound mod nord og det biologiske mangfoldige vand i lagunen mod syd, er nogle af disse utrolige steder kun fem minutters bådtur fra resortet!

Lokal ekspertise er afgørende for at dykke disse steder på deres absolut bedste, og med langt over 30 års erfaring kender Uepis ejere, Jill og Grant Kelly, sammen med deres dedikerede dykkerteam, disse steder som deres egen bukselomme.

Jeg har været så heldig at blive personligt guidet af både Jill og Grant på næsten alle siderne, og jeg vil gerne dele mine top fem favoritter – sammen med nogle tips til, hvordan man fotograferer dem!

#1 Uepi-punkt

Beliggende på den nordvestlige spids af Charapoana Passage, mellem Uepi Island og den nærliggende Charapoana Island, betragtes Uepi Point bredt som signaturdykkerstedet for denne del af Marovo Lagoon - og det er der god grund til.

"Punkten" er en af ​​flere steder langs det nordlige barriererev, hvor ældgamle geologiske brudlinjer har løftet øer og skåret gange ind i lagunen. Charapoana Passages unikke bredde, dybde og undervandstopografi skaber en ideel ramme for næringsrige vand fra de dybe bassiner i New Georgia Sound til at strømme igennem og pleje revet.

Fejet af disse næringsstoffyldte strømme giver Uepi Point et indblik i undervandsverdenen, som Moder Natur havde til hensigt. Du vil støde på fantastiske bløde koraller, massive havvifter, der filtrerer det rige vand, og et blændende udvalg af havliv, inklusive et imponerende antal grå revhajer, der patruljerer det blå.

Der er så meget at se her, at det kan være udfordrende at beslutte, hvad man skal fokusere på, men for mig er Uepi Point et exceptionelt vidvinkeldyk. Det skinner virkelig under et indkommende tidevand tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen. På disse tidspunkter bringer kombinationen af ​​klarere vand fra New Georgia Sound og det bløde, vinklede lys stedet til live.

Når jeg dykker Uepi Point, stoler jeg på mit Nikon Z8-kamera parret med det alsidige Z14-30mm objektiv. Med 14 mm er den perfekt til at fange de store havvifter og pulserende koralhaver. Objektivets fremragende zoomområde og relativt tætte fokuseringsevne giver mulighed for en række forskellige sammensætninger, hvilket gør det muligt at fotografere en række motiver – alt sammen i et enkelt dyk!

#2 Uepi-albue

Uepi Albow markerer det nordligste punkt på øen, der strækker sig længst ind i New Georgia Sound og derfor den bedste chance for at se pelagiske fisk, der krydser forbi, båret på havstrømmene.

Selve "albuen" har en skrå væg, der styrter ned i Øresunds dyb. Denne væg er udsmykket med et fantastisk udvalg af havvifter, livlige havpiske og storslåede bløde koraller.

Fra et fotografisk perspektiv er Uepi Elbow et enestående vidvinkeldyk. Overfloden af ​​iøjnefaldende motiver på væggen kræver en vid linse for at yde dem retfærdighed, og du ønsker bestemt ikke at blive fanget med et makroobjektiv, hvis en pelagisk art dukker op!

Når det er sagt, for dem, der nyder makrofotografering, tilbyder murens rige økosystem utallige muligheder for at opdage mindre, fascinerende motiver, der gemmer sig blandt korallerne.

For mig er Uepi Elbow dog bedst udforsket med en vidvinkelopsætning. Jeg vender mig endnu engang til mit Nikon Z14-30mm objektiv, som fanger den fulde pragt af væggens pulserende liv, samtidig med at jeg holder mig klar til ethvert overraskende møde med forbipasserende pelagics.

#3 Charapoana Point

Beliggende på spidsen af ​​Charapoana Island, direkte på tværs af passagen fra Uepi Point, er Charapoana Point som en lidt mindre dynamisk pendant til sin berømte nabo.

Den nordlige side af Charapoana Point byder på meget at udforske, med livet i havet tæt koncentreret omkring det punkt, hvor strømmene fejer rundt om hjørnet. Mine mest mindeværdige oplevelser har dog været forbi punktet og længere ind i sejlrenden, hvor vandet ligger mere i læ.

Overraskende nok afslører dette roligere område ofte et væld af fascinerende emner, både store og små.

Fotografisk er Charapoana Point alsidig og giver muligheder for både vidvinkel- og makrofotografering. Personligt foretrækker jeg at dykke her udstyret til vidvinkelmakro, og min opsætning er et Nikon 8-15 mm fisheye zoomobjektiv parret med en lille kuppelport.

Dette objektiv, der oprindeligt er designet til Nikon DSLR'er, fungerer problemfrit på mit Nikon Z8 spejlløse kamera, når det bruges med FTZ-adapteren. Ved 8 mm producerer objektivet en cirkulær fiskeøje-effekt, og ved 15 mm fungerer det som et standard fiskeøje – ingen af ​​dem er ideelle til vidvinkelmakro.

For at tilpasse mig bruger jeg Kenko 1.4 telekonverteren, som flytter brændvidden til effektivt en 14-22 mm zoom, når den er parret med den lille kuppelport og tilbyder fremragende alsidighed til vidvinkel makrofotografering.

Objektivet, der er i stand til at fokusere ekstremt tæt, gør det muligt for dig at komme helt op til samarbejdsvillige motiver og fange dem sammen med deres omgivelser for at skabe unikke, iøjnefaldende billeder. Det beskyttede område ved starten af ​​kanalen er et særligt givende sted for at finde disse motiver, hvilket gør det til et af mine yndlingsområder at udforske og skyde.

#4 Uepi Welcome Jetty

Intet besøg i Uepi ville være komplet uden et møde med den fastboende skole for Marovo Lagoon grå revhajer ved Welcome Jetty.

Beliggende på kanten af ​​hovedkanalen, er det bedst at dykke anløbsbroen ved et indkommende tidevand. Nøglen til en uforglemmelig oplevelse er at placere dig lige foran anløbsbroen på cirka 5 meter og vente tålmodigt. Hajerne, vant til dykkere og naturligt nysgerrige, vil ofte nærme sig for at undersøge.

Jill og Grant Kelly har dykket og snorklet med hajerne i Marovo i over 30 år og siger, at de aldrig har følt sig truet af dem. Faktisk, som Jill beskrev det, er hajerne komfortable og nysgerrige omkring dykkere, fordi de aldrig er blevet truet af dem!

Fotografisk gør hajerne fremragende motiver. Deres nysgerrighed bringer dem ofte tæt nok på til fantastiske vidvinkelbilleder. Jeg anbefaler at bruge enten et Nikon Z14-30 mm objektiv til klassiske vidvinkelkompositioner eller Nikon 8-15 mm fiskeøje parret med en vidvinkel makroopsætning til at tage slående nærfokusbilleder, der viser både hajerne og deres omgivelser.

#5 Deku Dekuru

Sidst, men bestemt ikke mindst, er den forbløffende fotogene Deku Dekuru, en vidunderlig serie af huler og svømmeture, der ligger omkring 25 minutter fra Uepi Resort.

Disse huler udforskes bedst sent om morgenen eller tidlig eftermiddag, når solen står højt på himlen, og sollys strømmer gennem åbningerne ovenover og kaster lysskafter, der oplyser undervandslandskabet på en næsten æterisk måde.

Hulerne er helt sikre at komme ind i, men at navigere i dem kræver en kyndig guide for at sikre, at du oplever de bedste ruter og udsigter.

Deku Dekuru er et typisk vidvinkeldyk, så sørg for at tage dit bredeste objektiv med for at fange hulerne og samspillet mellem lys og skygge.

Don Silcock

Don er Scuba Divers Senior Travel Editor og er baseret på Bali i Indonesien. Hans hjemmeside www.indopacificimages.com har omfattende lokationsguider, artikler og billeder om nogle af de bedste dykkersteder i Indo-Pacific-regionen og "store dyr" oplevelser globalt.

Fotografer Uepi med en af ​​de bedste!

Fotografer Uepi med en af ​​de bedste, og tag din fotografering og billedbehandling fra Good til Great! Denne 21.-28. februar vil Don lede nogle få udvalgte på et kurateret Underwater Photography Workshop og Retreat på Uepi Island. Pladsen er yderst begrænset, så gå ikke glip af din chance for at deltage.

For alle detaljer eller for at reservere din plads e-mail hej@uepi.com straks!