Hvaler kan leve meget længere, end forskerne troede

Den potentielle levetid for hvaler er så meget som det dobbelte af tidligere skøn, siger GREG BREED fra University of Alaska Fairbanks og PETER CORKERON fra Griffith University

Sydlige rethvaler har levetider, der rækker langt over 100 år, og 10% kan leve over 130 år, ifølge vores nye offentliggjorte forskning i tidsskriftet Science Forskud. Nogle af disse hvaler kan blive op til 150. Denne levetid er næsten det dobbelte af de 70-80 år, de konventionelt menes at leve.

Nordatlantiske rethvaler menes også at have en maksimal levetid på omkring 70 år. Vi fandt dog ud af, at dette kritisk truet arternes nuværende gennemsnitlige levetid er kun 22 år, og de lever sjældent over 50.

Disse to arter er meget nært beslægtede – for kun 25 år siden blev de anset for at være én art – så vi ville forvente, at de havde en tilsvarende lang levetid.

Vi tilskriver den markante forskel i levetid hos nordatlantiske sandhvaler til menneskeskabt dødelighed, for det meste fra forviklinger i fiskeredskaber og skibsangreb.

Overlevelseskurver viser, at hunhvalerne kan leve til meget høje alder, men mennesker får nordatlantiske rethvaler til at dø langt under deres potentiale. Plottet til sammenligning er den amerikanske overlevelseskurve for kvinder som anslået af Social Security Administration (Greg Breed)

Vi lavede disse nye aldersvurderinger ved hjælp af fotoidentifikation af individuelle hunhvaler gennem flere årtier. Individuelle hvaler kan genkendes år efter år fra fotografier.

Når de dør, holder de op med at være fotografisk "seende" og forsvinder. Ved hjælp af disse billeder udviklede vi, hvad videnskabsmænd kalder "overlevelseskurver" ved at estimere sandsynligheden for, at hvaler ville forsvinde fra den fotografiske registrering, når de ældes. Ud fra disse overlevelseskurver kunne vi estimere maksimale potentielle levetider.

For 25 år siden viste forskere, der arbejdede med oprindelige hvaljægere i Arktis, at grønlandshvaler kunne leve op til og selv over 200 år.

Deres beviser omfattede at finde stenharpunspidser, der ikke var blevet brugt siden midten af ​​1800-tallet, indlejret i spæk af hvaler, der for nylig blev dræbt af traditionelle hvalfangere.

Dyr med lang levetid har en tendens til at formere sig ekstremt langsomt - nordatlantiske rethvaler (National Marine Sanctuaries / GRNMS)

Analyse af proteiner fra øjnene på jagte hvaler gav yderligere bevis på deres lange levetid. Ligesom rethvaler troede forskere før den analyse, at grønlandshvaler levede til omkring 80 år, og at mennesker var de pattedyr, der levede længst.

I årene efter denne rapport forsøgte videnskabsmænd at finde ud af, hvad der var unikt ved grønlandshvaler, der gjorde det muligt for dem at leve så længe. Men vores nye analyse af levetiden for to nære slægtninge til bowheads viser, at andre hvalarter også har potentielt ekstremt lange liv.

Hvorfor det betyder noget

At forstå, hvor længe vilde dyr lever, har store konsekvenser for, hvordan man bedst beskytter dem. Dyr, der har meget lang levetid formerer sig normalt ekstremt langsomt og kan gå mange år mellem fødsler.

Bardehvalers livshistorie – især alderen, hvor hunnerne begynder at yngle og intervallet mellem kalvene – er stærkt påvirket af deres potentielle levetid. Bevarings- og forvaltningsstrategier, der ikke planlægger i overensstemmelse hermed, vil have en større chance for at mislykkes.

Dette er især vigtigt i betragtning af de forventede virkninger af klimaforstyrrelser.

Sydlig rethval mor og kalv (Martin Etsebeth)

Hvad der stadig ikke vides

Der er mange andre store hvaler, herunder blå-, finne-, sei-, pukkelhvaler, gråhvaler og kaskelothvaler. Ligesom grønlandshval og rethvaler var disse også næsten udslettet af hvalfangst.

Forskere antager i øjeblikket, at de lever i omkring 80 eller 90 år, men det var, hvad vi troede om grønlandshval og rethvaler, indtil data viste, at de kan leve meget længere.

Hvor længe kan disse andre hvalarter leve? Industriel hvalfangst, som først sluttede i 1960'erne, fjernede gamle hvaler fra verdens hvalbestande. Selvom mange hvalbestande er ved at komme sig i antal, har der ikke været tid nok til, at hvaler født efter endt industriel hvalfangst kan blive gamle.

Det er muligt, endda sandsynligt, at mange andre hvalarter også vil vise sig at have lang levetid.

Hvilken anden forskning der udføres

Anden forskning viser, at tab af ældre personer fra populationer er et fænomen, der forekommer på tværs af de fleste store dyrearter.

Det mindsker reproduktionspotentialet for mange arter. Forskere hævder også, at dette repræsenterer et reelt tab af kultur og visdom hos dyr, som forringer deres potentiale for overlevelse i lyset af skiftende forhold.

Hvad er næste?

Vi ønsker bedre at forstå, hvordan hvalfangst påvirkede antallet af gamle individer i de nuværende hvalbestande og forudsige, hvornår antallet af gamle individer vil komme tilbage til niveauet før hvalfangst.

Foreløbige resultater tyder på, at der kan gå yderligere 100 år, før hvalbestandene virkelig kommer sig, selv for arter, hvis bestande nu tæller lige så mange, som der var før hvalfangsten.

For nordatlantiske rethvaler viser vores forskning, at selv når bestanden var stigende, var de forvaltningsforanstaltninger, der blev truffet, utilstrækkelige til at forhindre disse hvaler i at dø alt for unge.

