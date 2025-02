Unge kvinder fører an inden for vandsport i Fiji

Fiji har med sit krystalklare vand og fantastiske koralrev i verdensklasse længe været et paradis for dykkerentusiaster, der søger en enestående biodiversitet. Det, der er spændende i dag, er det voksende antal unge kvinder fra øerne, som bryder barrierer og fører an i scuba- og vandsportssamfundet. Disse stigende stjerner skubber ikke bare grænserne for deres sport, men inspirerer også fremtidige generationer af piger og unge kvinder til at dykke ned i. slå til og tage på havet.

Holdet på Volivoli Beach Resort, Fijis mest erfarne og kvalificerede dykkerresort er dedikeret til at pleje unge fijianske kvinder og vise, at havet ikke kun er for drengene. Atleter som Asivina (Intern), Suliana (Divemaster), Zara (Master Diver), Adi (Intern) og Kelera (Divemaster) laver bølger på den internationale scene og beviser, at kvinder i Fiji er lige så dygtige og vovede i vandet som alle andre steder i verden.

Disse unge kvinder ændrer kønsnormer i Fiji og opfordrer flere piger til at tage et sæt finner og en maske op og starte deres rejse ind i undervandsverdenen. Sammen med 19 af deres kolleger gennemførte disse 5 unge kvinder for nylig også deres Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) kaptajnkurser som en del af et joint venture mellem Volivoli Beach Resort, Ra Divers Fiji og Marine Safety Authority of Fiji (MSAF).

Ud over deres fysiske dygtighed bruger disse kvinder deres platforme til at gå ind for miljøbevarelse. Som forvaltere af havet er de på forkant med at fremme bæredygtig praksis og øge bevidstheden om vigtigheden af ​​at beskytte Fijis sarte marine økosystemer.



Fijis fremtid inden for vandsport ser lys ud, takket være den stigende indflydelse fra disse banebrydende unge kvinder. Efterhånden som flere piger henter inspiration fra deres succeser, kan vi forvente at se en endnu større bølge af kvindelige dykkerprofessionelle under bølgerne, havet er deres at erobre, og de gør det med styrke, dygtighed og stil.