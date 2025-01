IPO-overlevende 'rådede kraftigt' til at holde op med at dykke

Internationale dykkermedicinske eksperter er kommet med en fælles holdningserklæring om emnet immersion lungeødem (IPO), den tilstand, der er kommet til at bekymre dykkere såvel som snorklere og andre overfladesvømmere.

Og en vigtig takeaway er, at specialistgruppen på det kraftigste råder dykkere med tidligere mistænkt eller bekræftet børsnotering til at tænke sig godt om, før de fortsætter med yderligere trykgasdykning.

Sådanne dykkere bør konsultere en læge eller kardiolog, der er velbevandret i dykkermedicin, før de overvejer at genoptage deres aktiviteter i vandet, siger de - fordi overlevelse af en hændelse indikerer ikke, at de vil overleve den næste.

Dykkere, der har oplevet IPO, bør også undersøges fuldt ud for at identificere enhver sygdom, der prædisponerede dem for tilstanden, siger eksperterne, fordi det kan have konsekvenser, der ikke er relateret til fremtidig dykning. IPO har vist sig at forekomme hos dykkere med betydelig koronarsygdom, hjerteklapsygdom, kardiomyopati og nyrearteriestenose blandt andre lidelser.

Medicinske eksperter, der tilhører det indflydelsesrige South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Neil Banham, David Smart og Simon J Mitchell udarbejdede rapporten i samråd med UK Diving Medical Committee (UKDMC) medlemmer Peter Wilmshurst, Mark S Turner og Philip Bryson.

Alle havde deltaget i en workshop afholdt på SPUMS 52. årlige videnskabelige møde i Fiji i maj for at diskutere emnet.

Formålet med erklæringen er at give praktiserende læger vejledning om IPO og dykning, og især om nødhåndtering og tilrådeligheden af ​​dykkere, der vender tilbage til sporten efter en episode, hvor IPO enten er blevet diagnosticeret eller er stærkt mistænkt.

IPO risikofaktorer

IPO er en ophobning af væske i lungerne, som påvirker den tilskadekomnes evne til at trække vejret og er potentielt dødelig. Når der ikke kommer ilt ind i blodet, og kroppen ikke er i stand til at udstøde kuldioxid, opstår tilstanden også hos overfladesvømmere, og hos dykkere kan den blive forværret af deres åndedrætsværn.

Personlige risikofaktorer for børsnotering, der er identificeret indtil videre, omfatter at have oplevet en tidligere episode; at være kvinde; alder; og lider af hypertension og/eller allerede eksisterende hjerte-kar-sygdom, ifølge erklæringen.

Ekstrinsiske faktorer omfatter koldere vand; regulatorer, der forårsager overskydende negative inspiratoriske tryk; rebreathers; alvorlig anstrengelse og overdreven hydrering. Opstigninger kan også være problematiske, især ved åbent kredsløb, hvor symptomer relateret til hypoxi forekommer eller forværres ved opstigning og/eller efter overfladen som partialtrykket af ilt (PO 2 ) falder.

Hvis dykkere, der har overlevet en IPO-episode, vælger at dykke igen på trods af lægelig rådgivning, bør de kun gøre det efter tilfredsstillende behandling eller løsning af enhver associeret sygdom eller risikofaktorer, der er identificeret, siger eksperterne.

De bør også være opmærksomme på potentielle risikoreduktionsstrategier, såsom brug af kun højkvalitets, veltilpasset termisk beskyttelse, og behovet for at undgå, når de er under vand, tunge anstrengelser, overliggende miljøer eller dekompressionsdykning.

De bør kun dykke, hvis de er sikre på, at nødilten er let tilgængelig, og bør undgå overhydrering før dykket, mens CCR-dykkere bør undgå at bruge bagmonterede modlunger.

Begrænsning af dykkerdybder er ikke en acceptabel IPO-risikoreduktionsstrategi, er eksperterne enige om, som understreger, at der ikke eksisterer nogen kendt sammenhæng mellem IPO og dekompressionssygdom (DCI).

Hvis en dykker udvikler IPO på et dybt dyk, vil det tage længere tid at komme til overfladen og forlade vandet. Det introducerer også yderligere risici, især på åbent kredsløb, som PO 2 falder og en head-up holdning i vandet resulterer i negativt tryk vejrtrækning.

Med en etableret sammenhæng mellem at opleve IPO og efterfølgende at udvikle hypertension, bør dykkere, der har overlevet IPO, have deres blodtryk kontrolleret regelmæssigt for livet.

Tegn og symptomer

Symptomer på børsnotering kan omfatte hoste; åndenød; skummende nogle gange lyserødt sputum; fugtige eller raslende åndelyde og hvæsen; trykken for brystet; cyanose og hypoxæmi (lavt iltniveau i blodet); forvirring; agitation; bevidstløshed og hjerte- og åndedrætsstop.

Dykkere bør være opmærksomme på tegn, som de skal være opmærksomme på både hos sig selv eller hos en kammerat: dem, der er nævnt ovenfor, såvel som hurtig vejrtrækning, som fremgår af udåndede bobler på åbent kredsløb eller en hurtigt faldende trykmåler; fejlagtig tro på at være ude af åndedrætsgas eller have defekt åndedrætsudstyr; panik og tvang til at stige op.

I tilfælde af en formodet IPO-hændelse er rådet, at dykkere afslutter dykket med det samme og forlader vandet så hurtigt som muligt.

Mens opstigninger skal udføres sikkert, kan sikkerhedsstop om nødvendigt undlades, ligesom obligatoriske dekompressionsstop i alvorlige tilfælde, i hvilket tilfælde ilt skal administreres hurtigst muligt. BC'er bør ikke pustes for meget op ved overfladen, og beredskabet bør underrettes med det samme.

Tilskadekomnes bryst skal støttes oprejst for at opnå effektiv vejrtrækning, og stramt dykkerudstyr og våddragt skal fjernes, selvom dykkeren skal holdes varm.

Yderligere klinisk vejledning om akut behandling og vurdering til fremtidig dykning gives til medicinsk personale i fælles holdningserklæring, som blev udgivet for nylig af SPUMS i Dykning og hyperbar medicin bind 54.

