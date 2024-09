'Som tequilashots': Dybt dyk sænker dykkerens forsikringskrav

At gøre krav på en rejseforsikring, der dækker dykning ned til 30 m i tilfælde af dekompressionssygdom (DCI) er én ting – men hvad sker der, hvis du allerede havde gennemført et dybere dyk sikkert tidligere på dagen, hvor en hændelse indtræffer? Scenariet blev testet for nylig i Australien.

Et par havde tegnet en fælles rejseforsikring for en 10-dages rejse til en uspecificeret oversøisk destination sidste år (2023). Politikken var i den kvindelige partners navn, med den mandlige dykker, der fik DCI, kun navngivet som JC, som begunstiget. Dykning til en maksimal dybde på 30 m var tilladt i henhold til politikken.

Den 17. oktober foretog JC et 39m dyk, efterlod en times overfladeinterval og foretog derefter et andet dyk til 29m, hvorefter han blev utilpas og besvimede.

En læge (Dr. EG) blev tilkaldt, diagnosticeret DCI og ordineret behandling, hvilket førte til, at JC's partner senere fremsatte et krav for de betydelige oversøiske medicinske og ekstra rejseudgifter, der medførte.

Mitsui Sumitomo Insurance afviste at udbetale og hævdede, at hvis JC ikke havde gjort det tidligere dyk uden for vilkårene i forsikringen, ville DCI ikke have fundet sted, og tvisten mellem parterne gik for Australian Financial Complaints Authority (AFCA) ombudsmand.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking spørgsmål with that interpretation.

"JC deltog i en aktivitet, der var udelukket af politikkens vilkår og blev utilpas som følge heraf," fastslog ombudsmanden. "Det ville være uretfærdigt at kræve, at forsikringsselskabet betaler et krav under omstændigheder, hvor det ikke har accepteret at dække risikoen forbundet med den pågældende aktivitet."

3 vigtige risikofaktorer

Dr. EG's rapport til forsikringsselskabet efter at have gennemført en medicinsk gennemgang identificerede tre vigtige risikofaktorer, der bidrog til dykkerens DCI: dybde, gentagelse af dyk og anvendelse af dekompressionsstop.

Efterhånden som trykket stiger, stiger risikoen for ulykker også, sagde Dr. EG og konkluderede, at DCI ikke kun opstod på grund af dykket på 29 m, men gennem kombinationen af ​​de to dyk.

En anden medicinsk ekspert, Dr. MN, udtalte, at risikoen for DCI korrelerede stærkt med, hvor effektivt kroppen klarede dekompressionsstress efter en række dykkeeksponeringer, hvor "eksponering" betyder en dags dykkeraktiviteter.

JC havde deltaget i enkeltdykkedage den 15. og 16. oktober, men hans eksponering med to tanker den 17. kunne betragtes som "moderat provokerende" - hvilket gør det vanskeligt at tilskrive symptomernes begyndelse udelukkende til det sidste dyk.

"For at drage en analogi, ligesom indtagelse af flere skud tequila gradvist påvirker ens tilstand, kan vi ikke udpege det sidste skud som den eneste årsag til sygdom," sagde Dr. MN.

Partnerens argument om, at der ikke var noget afgørende bevis for, at dykket på 39 m var den eneste årsag til JC's DCI, blev underkendt af dommen om, at det sandsynligvis var sket på grund af en kumulativ effekt af dyk, der blev foretaget på dagen – og muligvis også dagene før. .

Dykket på 39 m havde gjort kravet ugyldigt og AFCA stadfæstet forsikringsselskabets beslutning.

