Hvorfor selv dykkerprofessionelle bør være opmærksomme på CESA'er

Ny forskning i den fysiologiske indvirkning på dykkere af at udføre CESA'er (kontrollerede nødbestigninger i svømmehallen) i træningssituationer har vist, at disse øvelser kan forårsage lungebelastning, selvom der måske ikke er nogen ydre tegn på det.

CESA'er er en standardprocedure under dykning til forebyggelse af lungeskader forårsaget af overekspansion under en situation med manglende gas. Ifølge det franskbaserede forskerhold har de pulmonale risici forbundet med øvelsen dog været dårligt dokumenteret tidligere.

Den siger, at i hændelser forbundet med CESA'er har komplikationer varieret fra milde symptomer som hoste og hæmoptyse (hoste af blod) til alvorlige udfald som pneumothorax, pneumomediastinum (luft eller gas mellem lungerne) og cerebral arteriel gasemboli.

CESA-træningsentusiaster argumenterer for, at hvor der er opstået skader, har disse primært stammet fra forkert teknik, især utilstrækkelig udånding, og understreger behovet for kontinuerlig overvågning fra instruktørerne under en opstigning.

Under opsyn

Forfatterne af undersøgelsen, dykkermedicinske specialister Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid og Arnaud Druelle, fastholder, at der er forekommet hændelser selv under streng overvågning, hvilket tyder på, at mekaniske faktorer ud over udåndingsteknikken kan bidrage til lungestress.

Deres undersøgelse blev udført i to faser med deltagelse af separate grupper af erfarne militærdykkere på den franske militærdykkerskole i Saint-Mandrier i Sydfrankrig. De brugte åben dykning i 18°C varmt havvand iført våddragter og indåndede nitrox 40.

I fase et blev syv dykkere hver bedt om at udføre to dyk i åbent vand til en dybde på 10 m. Det ene var et kontroldyk, hvor de trak vejret normalt gennem en regulator, og det andet et CESA-dyk, der involverer kontinuerlig udånding uden mundstykke på opstigningen.

Før og efter hvert dyk tog forskerne "ultralydslungekometer" eller ULC'er, som er billeder, der viser øget ekstravaskulært vand i lungerne, som det sker i tilfælde af lungeødem eller interstitiel lungesygdom.

Fase to involverede fire dykkere, der udførte CESA'er fra 5 m og 10 m for at registrere deres "ventilationskinetik" – den hastighed og effektivitet, hvormed kroppen justerer sin vejrtrækningsfrekvens og -dybde for at imødekomme de skiftende iltbehov ved fysisk aktivitet.

Stress på lungerne

Selvom ingen af dykkerne udviste nogen symptomer, steg deres ULC'er signifikant efter CESA-dyk – dog ikke efter kontroldykkene. Dette tydede på, at CESA'erne forårsagede subklinisk lungestress, og analysen afslørede markant variation mellem individuelle dykkere.

De moderate akkumuleringer af ekstravaskulært lungevand, der blev afsløret af ULC'erne, var sandsynligvis relateret til tryk- og volumenvariationer under opstigning.

"Disse resultater tyder på, at selv trænede dykkere ikke konsekvent matcher ekspirationsanstrengelsen med gasekspansionen, hvilket potentielt øger den mekaniske belastning på lungerne," fastslår teamet. "CESA-træning kan derfor udsætte raske individer for lydløs alveolær belastning, hvilket understreger behovet for forbedrede overvågningsværktøjer og individualiseret ventilationsvurdering under opstigningstræning."

Forskerne ønsker nu at fastslå, om gentagen eksponering for så kortvarige stressfaktorer, som det kan forekomme hos dykkerprofessionelle, kan resultere i langvarig alveoleskade eller prædisponere personer for senere lungeproblemer.

"Disse resultater udfordrer antagelsen om, at fravær af symptomer er lig med fravær af skade," siger de. "De understøtter det nye koncept om 'tavs alveolær skade', som kan strække sig ud over dykkerfysiologi til bredere kliniske sammenhænge."

Undersøgelsen kan læses i Journal of Applied Physiology

