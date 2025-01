Hvorfor snorklere bør tage dødsundersøgelsen til sig

To tredjedele af ofrene i de mere end 300 dødsfald i forbindelse med snorkling og fridykning i Australien i dette århundrede var overvægtige eller fede - og næsten halvdelen af ​​dem havde underliggende helbredstilstande, der ville have disponeret dem for hjertearytmi-relaterede hændelser.

Disse og andre bekymrende statistikker er fremkommet fra det, der kunne være det største datasæt af snorkling- og fridykningsrelaterede dødsfald, der nogensinde er analyseret, i en ny gennemgang af 317 dødsfald registreret i Australien mellem 2000 og 2021.

Designet til at identificere mere præcist dødsårsagerne og modforanstaltninger, blev undersøgelsen udført af dykkermedicinspecialist Dr. John Lippmann, grundlægger af DAN Asia-Pacific og indehaver af en Order of Australia-pris for tjenester til dykkersikkerhed, genoplivning og førstehjælp.

Gennemgangen er baseret på data fra Australian Diving Safety Foundation, som Lippmann er formand og administrerende direktør for, og National Coronial Information System. Monash Universitys afdeling for folkesundhed og forebyggende medicin og Royal Lifesaving Society var også involveret i undersøgelsen.

Tidligere rapporter fra undersøgelsen har allerede overvejet data fra 2001-2013 og 2014-2018 for at bestemme tendenser i disse perioder.

Mens anslået 88,000 australiere på 15 år og derover snorkler eller fridykker hvert år, tiltrækker steder som Great Barrier Reef (GBR) og Ningaloo også hundredtusindvis af internationale besøgende. 56 % af alle dødsfaldene skete i Queensland, fordi for mange midaldrende eller ældre oversøiske turister er "overfladesnorkling" på GBR en bucket-list-udøvelse.

Analysen dækker også de generelt mere erfarne fridykkere og spydfiskere, der døde, da de deltog i konkurrencedygtige undervandssportsgrene eller øvede vejrtrækninger.

Af alle de registrerede dødsfald var 198 ofre (62%) sandsynligvis overvejende overfladesnorklere, mens 113 (36%) udførte en eller anden form for dykning.

Hovedsageligt mandlige

Ofrene var overvejende mænd – 88 % af dem med en medianalder på 48. Kvinder havde en tendens til at være ældre med en medianalder på 60, ​​mens fridykkermænd havde en medianalder på 35 og kvinder 58.

Mange af snorklingdræbte var mænd på 50 år eller derover. De var ofte overvægtige, uerfarne snorklere med allerede eksisterende medicinske tilstande, der kunne have ført til tilfælde af hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme).

Fridykkere var derimod typisk relativt unge, raske og erfarne, men med potentiale til at bukke under for primær drukning, ofte som følge af apnøisk hypoxi (lavt ilt i blodet).

44 % af alle ofre var oversøiske turister med en medianalder på 60; 8% var australske turister og resten australiere, der dykkede lokalt. 15 % havde aldrig snorklet før, 24 % var uerfarne og 33 % var angiveligt erfarne (ekspertise var ikke specificeret i andre hændelser).

34 % af ofrene havde snorklet med kommercielle operatører (hovedsageligt på GBR), 63 % var på sightseeing, 20 % fiskede med spyd og 11 % dykkede for at samle skaldyr og/eller krebsdyr.

Sundhedstilstand

Efter døden undersøgelsesrapporter var tilgængelige i 92 % af tilfældene, med body mass index (BMI) registreret for 248 ofre. Gennemsnitlig BMI var 27.5, med 41 % af ofrene klassificeret som overvægtige (BMI 25-29.9) og 26 % fede (BMI over 30).

Eksisterende helbredstilstande fundet i næsten halvdelen af ​​dødsfaldene inkluderede iskæmisk hjertesygdom (IHD) og venstre ventrikulær hypertrofi (LVH), som begge ville have disponeret offeret for arytmi-relaterede snorkling-hændelser.

En tredjedel af ofrene var sandsynligvis handicappede af hjertearytmier, og mindst 137 dødsfald skyldtes primær drukning, 34 af disse efter apnøisk hypoxi.

IHD og LVH disponerer mange ældre mennesker til døden, mens de snorkler, og afgørende observerer Lippmann, at denne risiko kan "noget afbødes" gennem målrettet sundhedsscreening.

Op til 11 % af alle ofre druknede efter apnøisk hypoxi fra langvarig vejrtrækning, otte i pools og seks med andre mennesker i nærheden, men de overvågede dem ikke nøje. 32% var fridykning solo, og kun 25% døde i nærværelse af en anden person.

Rapporten siger, at for at mindske risikoen skal fridykkere øve sig i et kontrolleret miljø og i højere grad fokusere på effektiv venskab og forbedret overvågning, især hvis de er uerfarne.

Disponerende faktorer hos fridykkere omfatter dårlig kondition, allerede eksisterende medicinske tilstande, uerfarenhed, ugunstige havforhold, utilstrækkeligt tilsyn og jagt eller høst af skaldyr i områder, der frekventeres af store rovdyr.

Fra sygdom til krokodiller

De allerede eksisterende helbredsrelaterede tilstande, der menes at have bidraget til 48 % af alle dødsfald, var oftest hjertesygdomme (112), især moderat til svær IHD, LVH og/eller et forstørret hjerte (kardiomegali) (73). 56 ofre havde både betydelig IHD og LVH/kardiomegali.

Mindst 101 af de dræbte havde allerede modtaget lægehjælp for deres identificerede eller en relaterede tilstand. 33 blev behandlet for hypertension (24 af disse viste sig at have LVH og/eller kardiomegali), otte for astma, otte for diabetes og seks for anfald. Alkohol eller stoffer bidrog til eller forårsagede fem af dødsfaldene.

Dårlig planlægning – hovedsageligt at beslutte sig for at snorkle alene, vandre væk fra en kammerat eller tage ud under ugunstige havforhold – har sandsynligvis bidraget til 43 % af dødsfaldene. Dårlige færdigheder og uerfarenhed var sandsynlige bidragydere til mindst 26 %, mens aktiviteter med højere risiko såsom forlænget apnø uden tilstrækkelig overvågning førte til 15 %.

En fridykker fik en cerebral arteriel gasemboli efter dykning og vejrtrækning fra en vens dykkerenhed, før han steg op (uden tilstrækkelig udånding).

Traumedødsfald var et resultat af hajmøder (9), bådsammenstød (5), krokodillemøder (3), stråleskade (1) og, i et tilfælde, at ramme sten i hård sø.

Drukning og arytmi

Drukning er traditionelt blevet registreret som standard dødsårsag, når nogen kommer sig fra vand med uspecifik påvirkning af lungerne og ingen anden åbenbar årsag.

Forskellen mellem de 61 % af snorklere, for hvem drukning blev givet som dødsårsag, og de 43 %, hvor asfyksi blev nævnt, kan ifølge rapporten afspejle antallet af tilfælde, hvor drukning var sekundært til en hjertearytmi.

Overfladesnorklere var mere tilbøjelige til at blive invalideret af en hjertebegivenhed end fridykkere (50/15 %) og mindre tilbøjelige til at blive invalideret af primær drukning (41/61 %).

Det kan virke overraskende, at trods al diskussionen om nedsænket lungeødem (IPO) eller "drukning indefra" i de senere år, blev dette identificeret som dødsårsagen i kun fire hændelser. Tilstanden kan dog være så svær at skelne fra drukning, at den sandsynligvis vil gå uidentificeret i mange tilfælde, som Lippmann erkender.

Hjertearytmier kan udfældes blot ved nedsænkning eller nedsænkning, forklarer anmeldelsen. Da opdrift modvirker virkningerne af tyngdekraften, fremmer den omfordeling af venøst ​​blod fra lemmerne til thorax, hvilket forårsager en væsentlig stigning i hjertearbejdsbelastningen.

Denne belastning kan derefter forstærkes yderligere af faktorer, herunder træning, angst, kulde-induceret vasokonstriktion (blodkar-forsnævring), respirationsmodstand og forhøjet hjertefrekvens.

At holde vejret kan også fremkalde arytmier, især i køligere farvande, uanset hvor ungt og sundt individet end er, men der er ingen endelig efter døden test for at afgøre, om dette er sket, siger Lippman.

Hans undersøgelse tyder på, at "hjertearytmier var den sandsynlige årsag til mange af disse ofte stille dødsfald", siger han, hvorfor dykkere på 45 år eller derover rådes til at gennemgå en dykkerlægeundersøgelse med fokus på kardiovaskulær vurdering.

"Da mange af de potentielle hjertetriggere beskrevet ovenfor er fælles for dykkere og snorklere, virker det fornuftigt, at ældre aktive eller potentielle snorklere også bør diskutere deres hjertesundhed med deres læger," konkluderer rapporten.

Forbedret tilsyn

Lippmann foreslår endvidere, at hvis snorklere, der ved, at de har en relevant medicinsk tilstand planlægger at deltage i en kommerciel snorkleudflugt, bør de erklære deres tilstand, så operatøren kan tilbyde sikkerhedsforanstaltninger såsom forbedret overvågning, et farvet mærke på snorklen eller et flydehjælpemiddel. .

Da mange snorklere er svage svømmere, siger han, at det ville hjælpe, hvis de lærte at holde sig til vennesystemet, især med tanke på, at udpegede udkigsposter nogle gange forventes at overvåge flere snorklere på én gang, end det er praktisk muligt.

Kommercielle snorkeloperatører bør også være forpligtet til at medbringe passende førstehjælpsudstyr, herunder ilt, defibrillatorer og have personale uddannet i deres brug.

"På trods af dets store muligheder er snorkling ikke en godartet aktivitet, og folk bør være opmærksomme på de potentielle udfordringer og ugunstige dispositioner og håndtere dem i overensstemmelse hermed," fortalte Lippmann Divernet. Hans anmeldelse er blevet offentliggjort i International Journal of Environmental Research & Public Health.

