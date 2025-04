Canon EOS R5 Mk II kamera anmeldelse

Denne enhed har bragt væsentlige opgraderinger til Canons flagskibsmodel, siger NIRUPAM NIGAM, som har prøvet den under vand og taget alle billederne her. Nigam er chefredaktør for den USA-baserede Underwater Photography Guide og præsident for Bluewater Photo

I løbet af de sidste fire år er populariteten af ​​Canons R5 ikke ophørt. Efterfølgeren til dette banebrydende kamera er Canon EOS R5 Mk II. Sammenlignet med R1 anser vi R5 Mk II for at være Canons sand flagskibskamera på grund af dets hurtigere udlæsningshastigheder, forbedrede autofokussystem og videooptagelser af 8K/60p RAW.

Da der kun mangler A9 III's globale lukkersystem, ser Canon R5 Mk II (næsten) ud til at have det hele. Bestemt for undervandsfotografering er disse forbedringer ret spændende. Når alt kommer til alt, har R5 II været det første spejlløse kamera, vi har brugt, der konsekvent og med succes sporede fisk, søløver og alt derimellem.

Er disse forbedringer væsentlige nok til at berettige en opgradering? At skifte til Canon R5 Mk II er den indlysende beslutning, hvis du har holdt fast i dit DSLR Canon 5D Mark IV. Hvis du i øjeblikket optager under vand med Canon EOS R5, et af verdens mest populære undervandskameraer, har du mere at overveje, når du opgraderer til R5 Mk II.

Ændringerne ser alle godt ud på papiret. Men at teste R5 Mk II med et af de undervandshuse, der lige er begyndt at komme på markedet, er den eneste måde at afgøre, om disse opgraderinger er lige så bemærkelsesværdige i feltet.

Vi testede R5 Mk II i et Ikelite-hus i Port Hardy, British Columbia, under en undervandsfotograferingsworkshop. Selv under subpar dykkeforhold gav det nogle spektakulære resultater. Bluewater Photo, Bluewater Travel og UB Diving understøttede denne anmeldelse.

Nøgensnegl med hætte fotograferet med Canon EOS R5 Mk II i et Ikelite-hus med Canon 8-15 mm fiskeøjeobjektiv (f/22, 1/160, ISO 200))

Canon R5 Mark II specifikationer

Ny 45-megapixel fuld-frame bagbelyst stablet CMOS-sensor

RF objektivfatning

DIGIC X processor med DIGIC Accelerator co-processor

30 fps RAW burst-optagelse i elektronisk lukkertilstand

1/250 mekanisk flashsynkroniseringshastighed, 1/160 elektronisk flashsynkroniseringshastighed

Prækontinuerlig optagelsestilstand

Nye Dual Pixel Intelligent AF- og AF-tilstande: Action Priority, forbedret Canon Eye Control AF

Forbedret in-body billedstabilisering

8K/60p og 4K/120p videooptagelse

RAW og C-Log2 Optagefunktion

Dobbelt kortpladser: CFexpress Type B og UHS-II

5.76 millioner punkters OLED elektronisk søger

LP-E6P batteri med forbedret effekt

Mål: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Vægt: 746g

Anbefalet udsalgspris: 4,299 USD (3,300 GBP)

En klassisk koldtvandsrev-scene fotograferet med Canon R5 Mark II. Autofokusen var enestående – selv i svagt lys (f/11, 1/50, ISO 400)

EOS R5 Mk II mod EOS R5

Ved første øjekast er de to Canon-kameraer relativt ens, med lignende dimensioner og kontroller, og en 45 MP-sensor. Kroppene er dog forskellige nok til, at hvert kamera kræver et unikt undervandshus.

Sammenligner vi de to kameraer, finder vi ud af, at de mest imponerende opgraderinger inkluderer et nyt autofokussystem, øjenbevægelseskontrol AF, en ny stablet sensor med burst-optagelse og hurtigere udlæsningshastigheder, hurtigere 8K video-frame rates og C-Log2-optagelse.

Mens den originale R5 kan prale af fremragende autofokus, er Mk II måske den bedste mulighed, hvis du vil optage med det bedste system i verden. Hvis du er mere til at optage video og ikke allerede bruger Canon EOS R5, så overvej Mk II's utrolige specifikationer.

Vi bliver nødt til at vente med at finde ud af, om nye undervandshuse til Mk II vil være kompatible med det kølende batterigreb, så indtil da vil R5 C forblive mere tiltalende for nogle.

En af de største fordele ved R5 Mk II i forhold til R5 er, at partikler i vandet er mindre tilbøjelige til at ødelægge din kontinuerlige autofokus servosporing.

Nøglefunktioner

Med et robust sæt nye funktioner, der ser godt ud på papiret, vil vi nedbryde Canon EOS R5 Mk II's væsentlige funktioner, herunder hvad de er, hvad de er beregnet til at opnå, og om de er funktionelle forbedringer i vores felttests for undervandsfotografering.

Canon EOS R5 Mk II

Forbedrede udlæsningshastigheder

Den seneste trend inden for undervandsfotografering er at opnå hurtigere udlæsningshastigheder, udløst af innovationer som Sonys globale lukker med Sony a9 III.

Selvom R5 Mk II ikke har en global lukker, kompenserer den med højhastighedsdataoverførsel fra sensoren til processoren takket være dens DIGIC Accelerator-co-processor. En vital komponent i denne hastighed er dens nye 45-megapixel "stablede" sensor.

Denne avancerede sensor reducerer den rullende lukkereffekt betydeligt, hvilket resulterer i skarpere billeder af motiver i hurtig bevægelse, når du bruger den elektroniske lukker, og minimerer forvrængning i videooptagelser. I vores undervandstest var selv håndholdt video bemærkelsesværdig stabil.

En anden fordel ved den stablede sensor er kameraets imponerende burst-optagelsesevne – op til 30 billeder i sekundet i RAW. For et 45-megapixel kamera er dette bemærkelsesværdigt.

Mens undervandsfotografer, der bruger stroboskoper, måske ikke altid har brug for så høje hastigheder, kan Mk II synkronisere med stroboskoper selv i elektronisk lukkertilstand (med en synkroniseringshastighed begrænset til 1/160s). Brug af hurtigt genbrugende stroboskoper såsom Sea & Sea YS-D3 Duo eller Marelux Apollo III gør det mere opnåeligt at fange hurtige motiver i mørkt vand, selv ved lavere strobestyrke.

Men som med andre stablede-sensor-kameraer, såsom Nikon Z8 eller Z6 III, kan der være en lille afvejning i dynamisk område for den ekstra hastighed.

Petapixels indledende test tyder på, at R5 Mk II viser lidt mere støj sammenlignet med den originale R5, selvom forskellen knap var mærkbar under vores undervandsoptagelser. Dette vil ikke være et problem for de fleste fotografer, selvom de, der ofte optager scener med et meget dynamisk område (såsom vidvinkelbilleder med solstråler), måske foretrækker at holde sig til den originale R5.

Når det er sagt, holder Mk II sig selv blandt andre topmodeller som Nikon Z8, Sony a9 III og Nikon Z6 III, selv til solbolde.

Selvom Canon R5 Mk II's sensor er stablet, producerer den stadig fremragende, professionel billedkvalitet. Dette billede viser det dynamiske område med sensoren (f/22, 1/250, ISO 200)

Verdens bedste autofokussystem

EOS R5 Mk II har uden tvivl introduceret det bedste autofokussystem på markedet. Selvom Canons Dual Pixel-autofokus allerede er højt vurderet – ofte sammenlignet med Sonys autofokussporing til motivregistrering – bringer denne nye iteration endnu mere innovation.

Den væsentligste forbedring for undervandsfotografer er Mk II's evne til at ignorere objekter, der passerer foran et sporet motiv. Dette er utrolig nyttigt, når du fotograferer flere fisk eller motiver i bevægelse.

Under vores dyk i det skumle vand i det nordvestlige Stillehav, hvor der var mange partikler, forblev kameraet konsekvent låst på det tilsigtede motiv uden problemer. Desuden, da vi satte kameraet i autofokus servo med et bredt autofokusområde, havde det ingen problemer med at identificere og spore fisk og søløver.

Canons autofokus med øjenkontrol, som først dukkede op i R3, er også til stede i R5 Mk II. Denne funktion giver dig mulighed for at flytte fokuspunktet blot ved at se på dit motiv. Desværre fungerer denne teknologi ikke godt nok, når du bruger en dykkermaske eller forstørret søger til at være nyttig for undervandsfotografer.

R5 Mk II havde ingen problemer med at opnå fokus med disse hurtige stjernesøløver (f/13, 1/250, ISO 320)

8K videoforbedringer og optageevne

Canon introducerede 8K-videooptagelse i et spejlløst kamera med udgivelsen af ​​den originale R5. Nu har den bygget videre på teknologien ved at tilbyde 8K-video med op til 60 billeder i sekundet på Mk II, hvilket sætter den på niveau med modeller som Nikon Z8 og Z9.

Mk II tilbyder også forbedret in-body billedstabilisering, hvilket gør håndholdt undervandsvideo meget glattere, som demonstreret i videoerne taget under vores test.

Optagelse af video i 8K-opløsning giver ekstra fleksibilitet, især for dem, der optager makroer, der kan beskære ned til 4K for strammere indramning eller ekstra b-roll. Mk II kan også optage med op til 120 billeder i sekundet i 4K, perfekt til slowmotion-optagelser og ekstra stabilisering.

Desuden understøtter den RAW-videooptagelse og en ny C-Log2-profil. Logprofiler fanger flere detaljer i højlys og skygger, hvilket giver større dynamisk rækkevidde og redigeringsfleksibilitet. Mens RAW-video typisk er reserveret til avancerede produktionsoptagelser, vil C-Log2-profilen være et værdifuldt værktøj for mange videografer.

Bekymringer om overophedning

Der blev rejst bekymringer over den originale Canon R5's tendens til at overophedes, når der optages ved høje opløsninger og billedhastigheder. I vores indledende test kunne R5 kun vare omkring 20 minutter ved optagelse af 8K eller 4K/120p video. En firmwareopdatering forbedrede senere dette, og Canon R5C blev designet med forbedret køling for at eliminere disse problemer.

Mk II har et valgfrit køletilbehørsgreb, selvom det er uklart, om undervandshuse vil understøtte det. Selvom vi ikke udførte en fuld overophedningstest under denne anmeldelse, blev Mk II ikke overophedet, mens vi filmede 4K/60p-video på nogen af ​​vores dyk.

Undervandshuse

Som forventet med udgivelsen af ​​et så populært kamera tilbyder topproducenterne undervandshuse. Nauticams anodiseret aluminium enhed, samt Marelux og Ikelites R5 Mk II polycarbonathus, er tilgængelige på Bluewater Photo, med flere huse, der helt sikkert kommer snart.

Ikelite Canon R5 Mk II undervandshus

Undervands linser

Undervandsfotograferingsmotiver er lige så forskellige som de fotografer, der optager dem, og kræver et udvalg af objektiver. Uanset om du er til makro og supermakro, foretrækker at fange større dyr og landskaber eller kan lide at give dine billeder mere kunstnerisk flair, så finder du det perfekte objektiv til at parre med din EOS R5 Mk II.

Makro

At tage billeder af små – eller endda mikroskopiske – væsner under vand kræver et makroobjektiv. Canon-entusiaster på vej til en af ​​de top destinationer for makrofotografering vil gerne pakke et af Canons kompatible makroobjektiver med deres R5 Mk II:

Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM: Bedst til at skyde generte væsner ved at tillade en længere arbejdsafstand. Du kan også tilføje en makrodioptri for at tage supermakrobilleder. Forstørrelsen er større med RF sammenlignet med EF, hvilket giver dig mulighed for at tage billeder i et imponerende forhold på 1.4:1. Bemærk, at Canon RF 100mm's sfæriske aberrationskontrolring ikke anbefales til undervandsfotografering.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (med EF-EOS R-adapter): Endnu en fantastisk mulighed til at fange små, generte motiver med en større arbejdsafstand. Når det kombineres med en makrodioptri, er det også et vigtigt værktøj til supermakrofotografering.

Canon RF 85 mm f/2.8 makroobjektiv: Selvom dette kan virke som en god mulighed til en god pris, er dens autofokus praktisk talt ubrugelig under vand på grund af dens overraskende langsomt bevægende fokusrør.

Seastar-skind taget med Canon R5 Mk II med EOS 100 mm makroobjektiv

Anbefalede våde dioptrier

Nauticam Super Macro Converter: En af de skarpeste og stærkeste dioptrier på markedet, denne vil hjælpe dig med at tage skarpe makro- og supermakrofotos. Til supermakro skal du bruge det med Canon 100 mm f/2.8 makroobjektivet.

Kraken +13 Dioptri og Weefine +13 Dioptri: Fremragende muligheder med spektakulær forstørrelse, disse to dioptrier tilbyder samme kvalitet som Nauticam til en mere overkommelig pris.

Bluewater +7 Dioptri: Anbefalet til begyndere, Bluewater +7 kan have mindre forstørrelse, men er velegnet til brug med mellemklasseobjektiver og giver yderligere forstørrelse til Canon 100 mm makroobjektivet. Læs vores komplette guide til undervands makro våde linser.

Vidvinkel fiskeøje linser

Fang ultra-brede synsfelter ved hjælp af en vidvinkel fiskeøje-linse, perfekt til at fotografere verdens mest spektakulære koralrev. Billeder taget med et fiskeøjeobjektiv er ofte forbundet med forvrængning rundt om hjørnerne af billederne; denne forvrængning reduceres dog naturligt under vand ved lysbrydning.

Canon EF 8-15 mm f/4L cirkulært fiskeøje (med EF-EOS R-adapter): Den bedste mulighed for et full-frame fiskeøjeobjektiv med valgfri vignetter. Forvent seje, kunstneriske vignetter på 8 mm og billeder fri for vignetter, når de er zoomet til 15 mm.

Disse samlede anemoner blev fotograferet med Canon EOS R5 Mk II og Canon 8-15 mm fiskeøjeobjektiv

Retlinede vidvinkelobjektiver

Vælg et retlinet vidvinkelobjektiv til at fange fascinerende topografi eller store dyr uden den forvrængning, der skabes med et fiskeøje. Retlinede vidvinkellinser er perfekte til dykning med hajer, svømning med hvaler eller til at fange motiver på afstand.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: Dette er vores bedste valg til at parre et vidvinkelobjektiv med EOS R5, takket være dets utrolige hjørneskarphed. Den producerer vignetter på 14 mm, så du bør bruge den som en 16-35 mm.

Canon EF 16-35 f/2.8 III Ultra-Wide Zoom-objektiv (med EF-EOS R-adapter): Hvis du ikke har et budget, er dette et glimrende valg.

Canon EF 16-35 mm f/2.8L II vidvinkelobjektiv (med EF-EOS R-adapter): Dette objektiv er en topsælger for Canons fuldbilleder i årevis, og tilbyder hjørneskarphed, hastighed og en rimelig pris.

Canon EF 11-24 mm f/4L ultravidvinkelobjektiv (med EF-EOS R-adapter): Det bredeste objektiv på markedet, mens det er kraftigere og dyrere, giver det perspektiv til at skyde enorme vrag og vidtstrakte rev.

Er Canon R5 Mk II det rigtige for dig?

Hvis din fotografering ville drage fordel af et top-of-the-line autofokus sporingssystem, er Canon R5 Mk II den bedste på markedet, så du kan optage dit motiv, mens du ignorerer enhver forstyrrelse af dit syn.

Rød irsk herre fotograferet med Canon EOS R5 Mk II i et Ikelite-hus (f/11, 1/50, ISO 400)

Videografer, der leder efter spektakulær opløsning med 8k video og 60fps, vil finde EOS R5 Mk II som den perfekte pasform (forudsat at den tåler overophedningstest).

Bundlinjen? Hvis du leder efter det bedste Canon-kamera, du kan købe til undervandsfotografering, er dette det. Find oprindelige gennemgang hos Underwater Photography Guide.

