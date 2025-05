Nikon Z6III undervandstest

at 9: 00 am

Dette kamera er en alsidig hybrid til undervandsfotografer og videografer – og en tilbagevenden til gamle vaner for Nikon, rapporterer NIRUMPAM NIGAM, chefredaktør for Undervandsfotografering Guide og præsident for Bluewater Photo, som tog alle billederne her

Nikons Z6III full-frame spejlløse kamera kombinerer avanceret teknologi med tilgængelige funktioner og tilbyder en kraftfuld, men brugervenlig oplevelse. Det er især velegnet til Nikon DSLR-brugere, der overvejer at skifte til spejlløst kamera, fordi det bringer opdateringer inden for autofokus, billedstabilisering og videooptagelse – alle vigtige forbedringer, der er arvet fra Nikons Z9 og Z8 serien.

Z6III kan prale af, hvad der udråbes som "verdens første delvist stablede CMOS-sensor", designet til at forbedre behandlingshastigheder og minimere rullende lukkereffekter.

Nyere sensortests indikerer dog en lille reduktion i det dynamiske område ved lavere ISO-værdier sammenlignet med Z6II, hvilket kan bekymre nogle fotografer. Undervandsfotografer, især dem, der optager vidvinkelscener med høj kontrast (såsom "solkugler"), kan bemærke dette i ekstreme tilfælde.

Vi udførte grundige test af Z6III i et Ikelite Z6III undervandshus, mens vi dykkede med vores foretrukne lokale dykkersteder i det sydlige Californien, der flytter grænserne for det dynamiske område for at demonstrere kameraets ydeevne i det område, hvor det er blevet mest kritiseret. Tak til Dave hos Diving Catalina for at støtte denne anmeldelse – tjek hans nye truck ud i Avalon Dive Park!

Et tangskovsscene med højt dynamisk område taget med Nikon Z6III i et Ikelite-hus med Canon 8-15 mm fiskeøjeobjektiv (f/16, 1/160, ISO 100))

Nikon Z6 III vigtigste specifikationer

24.5 MP fuldformat delvist stablet CMOS-sensor

Fem-akset billedstabilisering i kamerahuset (op til otte trin)

EXPEED 7-processor for hurtigere ydeevne

Z-objektivfatning (kompatibel med F-fatningobjektiver og FTZ-adapter)

14fps burst-optagelse med mekanisk lukker og 20fps med elektronisk lukker

6K/30p, 5.4K/60p og 4K/60p oversamplet videooptagelse

N-Log-, N-RAW- og ProResRAW-optagelse

HDMI 2.1-stik i fuld størrelse

Synkroniseringshastighed på 1/200 sekund

Forbedret autofokus med motivdetektion og -sporing

AF-følsomhed i lavt lys ned til -10 EV

10.46 trin dynamisk område ved ISO 100

Dobbelt kortplads: CFexpress type B og UHS-II

Mål: 14 10 x x 7.5cm

Vægt: 670g

Et nærmere kig på den nye sensor

Med en opløsning, der ligner sine forgængere, har Z6III Nikons første "delvist stablede" sensor med 3.5 gange hurtigere udlæsningshastigheder end Z6II. Rullende lukker er næsten elimineret, en fordel ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse i aktion, dyreliv og undervandsfotografering.

Forvent skarpere billeder af delfiner, hajer eller sejlfisk, når deres hastighed typisk udfordrer kameraets ydeevne.

Vores test af dynamisk rækkevidde afslører en lille reduktion i dynamisk rækkevidde, men de fleste undervandsfotografer ville ikke bemærke det. Dette billede burde have haft en lavere eksponering, men vi var i stand til at få et anstændigt detaljeringsniveau frem (f/13, 1/30th, ISO 100)

En ulempe er Z6III'erne reduceret dynamisk område ved lavere ISO-værdier. I de fleste lyssituationer vil fotografer sandsynligvis ikke bemærke dette. Mange undervandsmiljøer kræver dog så meget dynamisk område som muligt.

Vores test konkluderede, at det er vanskeligt at se et tab i dynamisk område i et korrekt eksponeret billede; men i et overeksponeret billede (over), var gendannelsen lidt vanskeligere end den ville være med Nikon Z6 eller Z6II. Efter vores mening fremmer dette korrekte fotografiske teknikker snarere end at være en ulempe ved kameraet.

Nikon Z6 III fangede både lysstrålerne i denne scene og detaljer i skyggerne under en tyk tangkrone. Optaget med et Ikelite Z6III-hus (f / 13, 1/30, ISO 100)

Forbedret autofokus

En af Z6III's mest betydningsfulde forbedringer er autofokus. Selvom Z6 og Z6II havde solide autofokussystemer, haltede de ofte bagefter konkurrenter som Sony og Canon. Da Z6III bruger det samme autofokussystem som Nikons flagskibskameraer Z8 og Z9, er sporing og motivdetektion meget hurtigere og mere præcis.

Under undervandstestning, fokusering på små eller hurtigt bevægende motiver såsom et pyrosom, der flyder i åbent vand (jf. nedenstående) var hurtig og pålidelig, hvilket gjorde den banebrydende for undervandsmakro og action fotografering.

Jeg kan ikke understrege nok, hvor stor en forbedring autofokussystemet er sammenlignet med Nikon Z6 II. Selv autofokusboksen er mindre og mere præcis end på Z6 II.

Nikons Z6III producerer billeder af højere kvalitet under vanskelige forhold, f.eks. sortvandsdykningDette præcisionsniveau sætter Nikon tilbage i konkurrence med Sonys a7 IV og Canons R6 Mark II i prislejet $2,500 (£1,911).

Autofokusen på Nikon Z6 III er hurtig og skarp – en kæmpe forbedring i forhold til den originale Nikon Z6 og Nikon Z 6II. Nikon 105mm Z-makroobjektivet, der bruges i dette billede, er langsommere end F-mount-versionen, men autofokusen var mere end acceptabel med Z6III (f / 16, 1/160, ISO 100)

Billedstabilisering i kroppen (IBIS)

Den femaksede IBIS på Z6III, der tilbyder op til otte trins korrektion, er et andet vigtigt højdepunkt. Den giver fotografer mulighed for at optage med langsommere lukkertider uden at forårsage bevægelsesslør på grund af kamerarystelser.

Dette er især nyttigt for undervandsfotografer, der optager i svagt lys, hvor højere ISO-værdier er nødvendige, eller under forhold, hvor langsommere lukkertider kan hjælpe med at indfange mere omgivende lys til dramatiske vidvinkelbilleder.

Under vores tests i tangskovene i Catalina Island, var vi i stand til at optage skarpe, slørfri billeder på 1/30 sekund – et bevis på Z6III's IBIS-kapacitet. For undervandsvideografer gør denne stabilisering håndholdt optagelse meget jævnere og leverer filmiske optagelser i høj kvalitet.

Der er ikke meget omgivende lys under et krone af tangskov. Z6III's forbedrede indbyggede billedstabilisering gjorde det muligt for mig at reducere lukkertiden til 1/30 sekund uden bevægelsessløring fra kamerarystelser (f/13, 1/30, ISO 100).)

Bagfra set af kameraet

Kategoriførende videofunktioner

Nikons Z6III udmærker sig også på videoområdet. Det understøtter 6K/30p og 4K/60p oversamplet videooptagelse med muligheder for N-Log, N_RAW og ProRes RAW-formater. Denne fleksibilitet er ideel til avanceret videoproduktion, og muligheden for at optage i 4K/60p uden beskæring gør det til et konkurrencedygtigt valg for mellemklasse full-frame-kameraer.

Selvom Nikon historisk set har kæmpet med manuel indstilling af hvidbalance under dybere vandforhold, var vi i stand til at opnå solide resultater på op til 18 m under vores dyk. Selvom farverne stadig ikke helt matcher dem på Sony- eller Canon-kameraer, har Nikon forbedret sig betydeligt på dette område.

Der er ingen tvivl om, at Nikon efter opkøbet af RED har til hensigt at fokusere på videoinnovation i den nærmeste fremtid.

Undervandshuse

Takket være populariteten af ​​Nikons Z-serie kameraer har flere topmærker allerede udgivet huse til Z6III, herunder det anodiserede aluminium. Nauticam Nikon Z6III undervandshus og polycarbonat Ikelite Nikon Z6III undervandshus.

Ikelite-kabinettet, som vi brugte til vores tests, er især bemærkelsesværdigt for dets brugervenlige betjening, opdaterede drejeknapdesign for mere ubesværet betjening med handsker og indbyggede opladnings- og dataoverførselsskærm. Vi forventer kommende udgivelser fra andre store producenter, såsom Marelux, Isotta og Aquatica.

Ikelite Nikon Z6III undervandshus i felten på Catalina Island

Anbefalede undervandsobjektiver

Z6III's alsidighed strækker sig til objektivkompatibilitet med både Z-mount- og F-mount-objektiver (via Nikon FTZ-adapter) klarer sig exceptionelt godt under vand. Her er nogle af de bedste valg:

Makroobjektiver:

Nikon Z 105mm f/2.8 makroobjektivEt af de skarpeste makroobjektiver på markedet, dog en smule langsommere end F-mount-versionen. Dens forbedrede autofokus gør det til mit førstevalg til makro. fotografering.

Nikon F 105mm f/2.8 makro (med FTZ-adapter): F 105mm er hurtigere end, men ikke så skarp som, Z-mount, og perfekt til at snige sig ind på generte makromotiver på grund af den øgede arbejdsafstand.

Nikon F 60mm f/2.8 makro (med FTZ-adapter): Nærmere fokus gør det til mit foretrukne valg til sortvandsfotografering fotograferingDu kan også få et synsfelt på 154°, når det parres med Kraken KRL-09s vidvinkelkonverteringsobjektiv.

Teksturer af munden på en anemone taget med Nikon Z 105mm makroobjektivet og Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100))

Vidvinkelobjektiver:

Nikon F 8-15mm fiskeøjeobjektiv (med FTZ-adapter): Mit foretrukne fisheye-objektiv. Det tilbyder en række forskellige visninger til nærbilleder af rev og vidvinkelscener. Perfekt til at indfange farverige detaljer af revmotiver.

Nikon Z 14-30mm rektangulært vidvinkelobjektivIdeel til motiver på længere afstand, såsom delfiner og hajer, da det giver skarpe hjørner. Den omdannes til et fiskeøjeobjektiv, når det bruges med Nauticam FCP-1.

En vidvinkelscene optaget med Nikon 8-15 mm fisheye-objektivet og FTZ-adapteren med Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Konklusion: Nikons tilbagevenden til form

Nikon Z6III markerer et betydeligt skridt fremad i Nikons spejlløse rejse og tilbyder en fremragende balance mellem still- og videofunktioner. Dens forbedrede autofokus, indbyggede billedstabilisering og videofunktioner gør den til en stærk konkurrent i forhold til Sony- og Canon-modeller i samme prisklasse.

For undervandsfotografer og videografer giver den de nødvendige værktøjer til at optage professionelle billeder og optagelser i høj kvalitet, selv under udfordrende forhold.

Selvom reduktionen i det dynamiske område har givet anledning til bekymring onlineVores test viser, at det ikke er en dealbreaker til de fleste undervandsscenarier. Så længe du eksponerer dine billeder korrekt, leverer Z6 imponerende resultater, hvilket gør det til et af de bedste full-frame-kameraer i mellemklassen på markedet i dag.

GLandskab af organisk blødkoralrev taget med Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Anmelderen Nikon Z6III undervandstest 12 Undervandsfotograf og fiskeriforsker Nirupam Nigam voksede op i Los Angeles og stræbte efter undervandsfotografering på de lokale Kanaløer. Han modtog grader i akvatisk og fiskerividenskab og generel biologi samt et bifag i arktiske studier fra University of Washington. Efter at have arbejdet som fiskeriobservatør på både fra Beringhavet og det nordlige Stillehav blev han chefredaktør for Guide til undervandsfotografering og direktør for forhandler af undervandsfoto- og video Bluewater fotoSe hans fotografering at www.photosfromthesea.com

Også på Divernet: CANON EOS R5 MK II KAMERATESTEMMELIGHED, MONO GÅR STORT I HAVKUNSTFOTOKONKURRENCE, THE SKOOK: AT DYKKE VERDENS HURSTELIGSTE FLODSTYR, LØVEFISKINVASION TRUER MIDDELHAVET