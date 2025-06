Canon-billeder støtter koralavlaboratorium på Seychellerne

I nogen tid har koralhavearbejde, et system hvor koralfragmenter tages fra eksisterende rev, dyrkes i planteskoler og transplanteres tilbage i nedbrudte områder, været standardmetoden til restaurering af rev.

Dette resulterer imidlertid i rev, der er befolket af genetisk identiske koraller, og mange eksperter mener, at disse ikke vil være modstandsdygtige nok til at modstå koralblegning på lang sigt.

Et alternativ er landbaseret seksuel koralreproduktion, som undgår det, der betragtes som denne "kritiske svaghed", ved at dyrke sunde, forskelligartede koraller fra larver indsamlet under koralgydningsbegivenheder.

Nu kameraproducent Canon EMEA har støttet konceptet og sponsorerer et landbaseret koralavlaboratorium, der hævdes at være det første af sin slags i det vestlige Indiske Ocean.

Lanceret i samarbejde med et britisk forskerhold Koral gydelaboratorium (CSL) og lokal velgørenhedsorganisation Natur Seychellerne, vil udviklingen anvende den nyeste billeddannelsesteknologi som en del af et forsøg på at styrke revets modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

Canon finansierer Nature Seychelles til at bygge og drive faciliteten, samt leverer det nødvendige billeddannelsesudstyr til at forbedre observation af koralgydningsbegivenheder og dokumentation heraf til brug i borgerforskning og uddannelse. Eksempler på deres koralbilleder kan ses her.

Nature Seychelles' Assisted Recovery of Corals eller ARC-facilitet forventes at give en dybere forståelse af korallers reproduktionstidspunkt, vækst og overlevelse efter bosættelse, samtidig med at det letter fotomikrografi, fotogrammetri og produktion af billeder af høj kvalitet. videoer for forskerne.

ARC vil oprette en genetisk bank af modstandsdygtige koraller bygget af CSL, som også vil sørge for træning af anlæggets operatører.

"I øjeblikket kloner vi i bund og grund koraller og skaber rev af genetisk identiske arter," forklarer Dr. Nirmal Shah, administrerende direktør for Nature Seychelles. "Evolution trives på mangfoldighed – de stærke, de svage, de sunde og alt derimellem."

"For at opbygge virkelig robuste rev, er vi nødt til at omfavne ægte mangfoldighed. Canons partnerskab, sammen med Coral Spawning Labs ekspertise, giver os mulighed for netop det, ved at vi kan avle koraller og skabe en genetisk bank af robuste arter."

"Canons teknologi vil også give os mulighed for at afdække hemmelighederne bag koralreproduktion, hvilket vil føre til mere effektive bevaringsstrategier og i sidste ende inspirere til reel forandring i, hvordan vi beskytter og regenererer disse vitale økosystemer."

"Koralrev er fundamentet for vores økonomi, vores miljø og vores livsstil," siger Shah. "Dette partnerskab med Canon handler ikke kun om at genoprette rev; det handler om at beskytte Seychellernes fremtid."

Coral Spawning Lab beskrives som en pioner inden for landbaseret reproduktion af seksuelle koraller. "Som tidligere undervandskameramand kender jeg billedsprogs kraft til at kommunikere komplekse videnskabelige koncepter og inspirere til handling," siger medstifteren, marinbiologen Dr. Jamie Craggs.

"Ved at samarbejde med Canon kan vi dele koralrevenes skønhed og skrøbelighed med verden."

