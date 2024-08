Manatee-magi i Wildlife Photographer-teaser

Så klar som krystal af den amerikanske fotograf Jason Gulley er det eneste undervandsfotografi blandt de 15 billeder udvalgt af Londons Natural History Museum (NHM) til at forhåndsvise dette års prestigefyldte Wildlife Photographer of the Year-konkurrence, den 60. af de årlige begivenheder.

Det er blevet sædvanligt, at NHM, som arrangerer konkurrencen, udgiver et udvalg af meget rosende billeder forud for offentliggørelsen af ​​WPotY-vinderne i oktober.

På Gulleys billede for Underwater kategori, taget ved Hunter Springs i Floridas Crystal River, ser fotografen gennem klart vand på en manatee og en kalv, der driver blandt ålegræs. Han siger, at udtrykket på kalvens ansigt og boblerne, der smyger sig fra dens svømmefødder, kombineret med en håbefuld baggrundshistorie, gjorde den til en favorit blandt hans mange billeder af mor-og-kalv-par.

En algeopblomstring forårsaget af landbrugets afstrømning havde ført til et fald i flodens ålegræsbede, som søkøerne er afhængige af for at få føde. Men i dette tilfælde havde lokalsamfundet handlet for at genoprette habitatet og forbedre vandkvaliteten - hvilket betød, at der var registreret flere søkøer end nogensinde i vinteren 2022/23.

(Ttaget med et Nikon Z6 + 14-30 mm f/4-objektiv; Nauticam-hus + WACP-2 vidvinkelkonverteringsport, 1/50 ved f/4, ISO 1000).

Tre andre fotografier af havlivet vil sandsynligvis give genlyd hos dykkere, selvom de er taget ovenpå. Går med strømmen af den britiske fotograf Tamara Stubbs og deltog i Dyr i deres miljø kategori viser krabbeædende sæler i havisen i Weddellhavet.

Går med strømmen (© Tamara Stubbs og Atlantic Productions / Årets Wildlife Photographer)

Mens han var på en ni-ugers Atlantic Productions-ekspedition, bemærkede Stubbs, at sælerne var faldet i søvn ved siden af ​​skibet med deres næsebor over overfladen efter at have duppet op for at trække vejret.

Der er omkring 4 millioner crabeater-sæler i Antarktis, og selvom de ikke anses for truede eller truede, er de beskyttet af internationale bevaringsaftaler i afventning af yderligere forskning i klimaændringernes og turismens indvirkning på deres befolkninger.

(Ttaget med et Sony α7R II + Canon 24-70 mm f/2.8 objektiv ved 70 mm med polariserende filter; 1/320 ved f/7.1, ISO 100)

Også i Dyr i deres miljø kategori, Hollands fotograf Theo Bosbooms billede Styrke i tal viser, hvordan muslinger binder sig sammen for at undgå at blive skyllet væk fra kystlinjen. Tiltrukket af arter af ikke værdsat betydning, tog Bosboom dette billede fra oven i Praia da Ursa, Sintra, Portugal ved hjælp af en lang, tynd, makro vidvinkel "sonde" linse.

Styrke i tal (© Theo Bosboom / Årets dyrefotograf)

Muslinger spiller en vigtig rolle i at skabe dynamiske økosystemer for andre marine hvirvelløse dyr såsom krebsdyr, orme og små fisk, forbedre vandkvaliteten ved at filtrere til at udvinde plankton samt bakterier og toksiner, så de forhindres i at bygge op til farlige niveauer.

(Ttaget med et Canon EOS R5 + Laowa 24 mm Periprobe-objektiv; 0.6 sek ved f/32, ISO 200; fokusstak på ni billeder)

Hooked af den sydafrikanske fotograf Tommy Trenchard blev meget rost i Oceans: The Bigger Picture kategori, der dokumenterer bifangsten af ​​en requiemhaj "med sin krop buet i en sidste modstandshandling".

Jo større billede (© Tommy Trenchard / Årets Wildlife Photographer)

Trenchard rejste på en forskningsekspedition på Greenpeace-skibet Arktisk solopgang, der har til formål at dokumentere utilsigtet fangst af hajer af fiskerbåde rettet mod tun og sværdfisk i det sydlige Atlanterhav, og fremhæve manglen på effektiv regulering af fiskeri i industriel skala i internationalt farvand, hvor 75 % af alle hajarter nu er i fare for udryddelse.

(Ttaget med et Fujifilm X-T2 + 50-230 mm f/4.5-6.7 objektiv; 1/550. ved f/5.2, ISO 500)

Alle de meget roste WPotY-indlæg kan findes på NHMs hjemmeside, som også indeholder alle detaljer om konkurrencen og udstillingen. Vinderne af havlivet vil blive annonceret d Divernet i oktober.

