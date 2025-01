Mestere i undervandsfotografering navngivet

Vinderne af 2024 DPG Masters Underwater Imaging Competition, som kan forvente at dele præmier på USD 80,000 mellem sig, er blevet offentliggjort i dag (31. januar).

Den årlige konkurrence er for stillbilleder og kortfilm og er en USA-baseret arrangør DivePhotoGuide siger, at "tusindvis af fotografer og filmskabere fra snesevis af lande" indsendte indlæg i kategorien otte billeder og en video.

Bidragene blev evalueret af et panel på seks undervandsfotografer: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad og Andy Salmmon. Femten procent af adgangsgebyrerne siges at være doneret direkte til indsatsen for bevarelse af havet

DPG Grand Master 2024 var den canadiske videograf Eiko Jones, hvis film The Journey siges at have "genialt fanget" laksens dramatiske livscyklus i canadiske floder og vandt førstepladsen i kategorien kortfilm.

Af samlingen af ​​sekvenser fra Jones' længere Flodens hjerteslag, sagde filmskaberen: "Mit mål med at producere denne kortfilm er at fremvise den utrolige rejse, laksen fra Vancouver Islands Campbell- og Quinsam-floder tager i fuldførelsen af ​​deres livscyklus.

"Det er en triumf over modstandere og forhindringer, der har stået på i årtusinder langs kysten af ​​British Columbia og USA."

(Ttaget med et Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, Aquatica & Nauticam huse, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe og Keldan videolys).

Nedenfor er guld- og sølvposterne i de andre kategorier (undtagen kun guld i Portfolio):

Traditionel/guld:

Mobula Dance af Vanessa Mignon (Australien)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon var i Baja Californien, Mexico, i håb om at være vidne til dens berømte mobula ray-sammenlægning. ”Vi havde set et par grupper migrere i bugten, men sigtbarheden var ikke stor i det lave vand. Så vi besluttede at tage ud på havet og lede efter dybere, blåere vand.

"Snart nok så vi, hvad vi håbede på: mobuler, der sprang op af vandet. Vi sprang ind og fandt en stram kugle af mobulaer, der kredsede og svømmede i forening, en smuk, hypnotisk dans.

"Vi er vidne til store samlinger som dem i Baja Californien på visse tidspunkter af året tror du måske, at mobula-stråler har det godt. Desværre indikerer IUCN's rødliste, at den samlede befolkning er faldende og angiver disse fantastiske stråler som sårbare."

(Ttaget med en Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam-hus. f/4, 1/500, ISO 500)

Traditionel / Sølv:

The Dark Side af Renata Romeo (Italien)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Skuddet blev taget i Marsa Alam, Egypten. "Ved slutningen af ​​et check-dyk, under mit sikkerhedsstop under båden med min gruppe, kiggede jeg rundt om dykkerne, nær revet og på sandbunden," siger Romeo. "Jeg så noget svømme i vandet, og jeg genkendte ikke, hvad det var i starten.

"Jeg kom tættere på det, og til min overraskelse så jeg, at det var en pantertorpedo! Det var første gang i 15 år, at jeg kunne se en torpedo svømme så langt fra sandet og ikke på bunden. Generelt bliver de på bunden og dækker sig selv med sand til camouflage i dagtimerne.

"Jeg justerede hurtigt mine stroboskoper og kameraindstillinger, fordi torpedoen bevægede sig hurtigt, og jeg havde lige plads nok til at klemme mig under den for at tage et par billeder, før den hurtigt svømmede til dybere vand. Jeg fik endelig set hans 'anden' side!

(Ttaget med en Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, Easydive Leo3wi-hus, to Inon Z-330 stroboskoper. f/11, 1/200, ISO 200)

Makro/guld:

Werefish af Andrea Michelutti (Italien)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"Det var dybt bevægende at være vidne til denne scene af en skorpionfisk, der fortærer en firbenfisk," siger Michelutti om dette fotografi taget i Anilao, Batangas i Filippinerne.

“Det var ikke let at holde fokus for at få skudt. Optagelsen fanger den skarpe kontrast mellem naturens skønhed og dens barske virkelighed. En snoot blev brugt til at koncentrere lyset fra min stroboskop og holdt baggrunden mørk og diskret."

(Ttaget med en Sony RX100 Mark VII, Marelux-hus, Inon Z-330 strobe, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500, ISO 100)

Makro/sølv:

Den lille djævel i munden af ​​Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

"Jeg tror, ​​de fleste dykkere har set den tungeædende lus på sociale medier," siger Wen, der tog sit skud i det nordøstlige Taiwan. ”Den passerer gennem gællerne ind i fiskens mund og erstatter til sidst tungen og bliver en del af fisken.

En dag i august 2024, da jeg lavede et sikkerhedsstop på 5 m, opdagede jeg en blenny, der gemte sig i et hul, og jeg tog et par billeder for at fordrive tiden. Jeg fandt ikke noget 'unormalt' ved blenny, mens jeg optog, men da jeg så på billederne på min computer senere bemærkede jeg, at den også havde et 'lille monster' i munden!

"Jeg troede, fisken ville blive tortureret af den tungeædende lus, men de to så ud til at leve sammen ganske harmonisk, hvilket gjorde dette foto både sød og foruroligende på samme tid."

(Ttaget med en Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, AOI-hus, AOI +15 makrodioptri, to SUPE D-Pro-blittrober. f/18, 1/160, ISO 100)

Vidvinkel/guld:

Donatello's Larder af Massimo Zannini (Italien)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora i Apuan-alperne i Toscana, et af Italiens berømte Carrara-marmorbrud "giver en arena-lignende kulisse for en yndig italiensk alpesalamander (Ichthyosaura alpestrisapuana), siger Zannini.

"Mens stenbruddet stadig producerer den velkendte hvide og blågrå marmor, undgås udvinding fra den naturlige pool, hvor en koloni af disse farverige vandsalamander yngler - et hjertevarmt eksempel på at beskytte en sårbar art."

(Ttaget med en Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, Nauticam-hus, to SUPE D-Pro-blittrober. f/14, 1/200, ISO 125)

Vidvinkel/sølv:

Big Baby af Brittany Ilardi (USA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"Det er en rigtig, rigtig stor baby!" siger Ilardi. "Intet andet end smil efter at have svømmet med denne ekstra nysgerrige pukkelrygkalv i det krystalklare vand i Fransk Polynesien. Om vinteren er de polynesiske øer fulde af migrerende hvaler, der kommer for at yngle og opdrage deres babyer.

"På denne særlige dag var vi utrolig heldige at finde en mor og en kalv kun fem minutter efter at have søsat båden. Vi gled i vandet og blev mødt af denne nysgerrige unge kvinde, som bestemt ikke vidste betydningen af ​​personligt rum. Hun blev ved med at svømme rundt om mig og kom tæt på for at sige 'hej' igen og igen, indtil mor besluttede, at det var tid til at gå.

(Ttaget med en Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, Nauticam-hus, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Over-Under / Guld:

Frog af Luc Rooman (Belgien)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

"Attraktionen af ​​padder er stadig meget stærk for mig, selvom fotografering af dem kræver en del tålmodighed, da de generelt ikke er særlig villige motiver," siger Rooman om dette fotografi taget i Antwerpen. »Men efter at have tilbragt mange timer i vandet, var der endelig en frø, der holdt sig stille på en liljepude.

"Denne ville tydeligvis have sit billede taget: hver gang jeg bevægede mig for at fotografere frøen fra en anden vinkel, vendte han sig med mig."

(Ttaget med en Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, Isotta-hus, Subtronic-blittrober. f/13, 1/200, ISO 100)

Over-Under / Sølv:

Pink On Yellow af Martin Stevens (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

"Mauve stinger gopler er ikke almindeligt set i Storbritannien, men 2024 var et år, hvor de dukkede op i stort antal rundt om i den yderste sydvestlige del af sommeren og det tidlige efterår," siger Stevens. Han havde dog endnu ikke set nogen, før han en dag skulle fotografere og filme i tidevandsbassiner i Falmouth i Cornwall.

"Vi kom til stranden for at finde hundredvis af vandmændene, der vaskede op og svømmede i bassinerne på grund af kraftig pålandsvind. Jeg gik hjem, skiftede til min våddragt, og snorklede derefter i bassinerne i vandkanten, hvor masser af de knaldrøde vandmænd samledes. De skabte en smuk kontrast til den gule tang, de livlige farver mod den stormfulde grå himmel ovenover.”

(Ttaget med et OM System OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, Isotta-hus, to Sea&Sea YS-D3 II-blittrober. f/13, 1/200, ISO 400)

Konservering/guld:

Suffocating af Matthew Mak (Canada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak forfulgte en baitball i Magdalena Bay, Baja, Mexico, og det havde tiltrukket fregatter, skipjacks og californiske søløver. "Blandt gruppen af ​​søløver var denne han. Om hans hals var der viklet ind, hvad der så ud til at være fiskenetaffald. På trods af oddsene blev han set med succes på jagt, fremstår i rimelig stand og ikke afmagret.

"Vi stødte på ham ved to forskellige baitballs, hvor han entusiastisk deltog i handlingen. Det var utroligt hjerteskærende at se, hvordan han var blevet viklet ind, men også bemærkelsesværdigt, hvordan han stadig klarede sig.

"Der samler sig en alarmerende mængde plastikaffald i vores have, og dette billede tjener som en skarp påmindelse om, hvordan det påvirker dyrelivet og miljøet. På trods af hvordan dyr måske tilpasser sig, må vi gøre det bedre til at minimere vores indvirkning på planeten, hvis vi skal sameksistere harmonisk med dens indbyggere."

(Ttaget med en Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite-hus. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Konservering / Sølv:

The Last Splash Of Ink af Pasquale Vassallo (Italien)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

"Et af mine seneste fotografiske projekter har været at dokumentere virkningen af ​​fiskenet på mit lokale havmiljø," siger Vassallo, som var på Ischia Island, da denne mulighed bød sig. "I dette skud forsøger en fanget blæksprutte med al sin magt at frigøre sig fra et net og frigiver en blækstråle, som om han forsøgte at ødelægge den forfærdelige fælde, som den er viklet ind i.

”Især om sommeren kommer blæksprutter tæt på kysten for at lægge deres æg, men et stort antal af dem fanges, hvilket i det mindste fratager deres chance for at gyde.

"Nogle fiskere har tilladelse til at fiske ved kysten og overholde reglerne. Andre engagerer sig i overfiskeri og ser ud til at vise ringe respekt for miljøet."

(Ttaget med en Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, Seacam-hus, to Seacam 160D-blittrober. f/22, 1/160, ISO 250)

Blackwater / Gold:

The Ascent Of The Argonaut af André Moyo (Frankrig)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

"Fra de uudgrundelige dybder, hvor lyset falmer og stilhed hersker, begynder en argonaut sin rejse mod overfladen," siger Moyo. "Indesluttet i sin delikate skal, et mesterværk af naturlig arkitektur, rejser den sig, båret af en mystisk strøm.

"Som en drøm, der driver fra afgrunden, møder den et flydende blad, en usandsynlig følgesvend i sin vandring. Bladet, løsrevet fra et ukendt træ, ser ud til at danse, styret af vandets luner. Sammen driver de – den iriserende skal og naturens blide vugge – forenet i en stille dans. Nautilus, en rejsende i dybet, flugter med bladets lethed, som om havet selv tilbød et flygtigt øjeblik med poesi." Det hele skete i Anilao i Filippinerne.

(Ttaget med en Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, Seacam-hus, Fotocore GTX strobe. f/25, 1sek, ISO 100)

Blackwater / Silver:

Hungry Octopus af Dennis Corpuz (Filippinerne)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Dette var endnu et vinderskud taget i Anilao. "Mit hold og jeg er vant til at være vidne til den spektakulære lodrette migration af dybhavsdyr under vores sortvandsdyk," siger Corpuz. "På et bestemt dyk fik jeg øje på en lille blæksprutte svømning i et tilfældigt og uregelmæssigt mønster. Nysgerrig svømmede jeg nærmere for at undersøge det og lagde mærke til en lille krabbe, der febrilsk forsøgte at undslippe tentaklerne blæksprutte.

"Uden tøven lykkedes det mig at fange et par billeder af denne intense interaktion før blæksprutte trak sig tilbage i dybet. Det var et lykketræf at være vidne til så interessant dyreadfærd.”

(Ttaget med en Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, Sea&Sea-hus, Fotocore GTX strobe. f/25, 1/250, ISO 250)

Kompakt / guld:

Inside af Andrea Michelutti (Italien)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"Denne blå trevally (Carangoides ferdau) beliggende inden for en Thysanostoma thysanura vandmænd viser deres symbiotiske forhold, en form for kommensalisme,” siger Michelutti om dette, endnu et Anilao-skud.

”Fiskene nyder godt af vandmændene ved at få beskyttelse og læ, ved at bruge den som et skjold mod rovdyr. Til gengæld oplever vandmændene indirekte fordele, såsom fjernelse af parasitter eller affald takket være fiskens tilstedeværelse.

(Ttaget med en Sony RX100 Mark VII, Marelux-hus, Inon ZM80 vidvinkeldioptri, to Inon Z-330-blittrober. f/10, 1/250, ISO 250)

Kompakt / Sølv:

Ghostpipes af Enrico Somogyi (Tyskland)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

"Mens jeg dykkede i Dauins farvande [Filippinerne] så jeg et par harlekinspøgelsespibefisk, der bevægede sig elegant frem og tilbage i strømmen," siger Somogyi. “Deres kroppe glitrede i bløde farver og matchede omgivelserne perfekt.

“Jeg så fascineret på, mens de legende svømmede rundt om hinanden, som om de udførte en hemmelig dans. Solen skinnede gennem vandet og skabte et magisk lysspil. Jeg placerede mig for at fange dykkeren i baggrunden og parret spøgelsesrørfisk i forgrunden.

“Kontrasten mellem det glitrende lys og den sarte fisk var betagende. Da jeg trykkede på udløseren, vidste jeg, at jeg havde fanget et unikt øjeblik – skønheden i undervandsverdenen i et enkelt billede.”

(Ttaget med en Sony RX100 Mark VII, Fantasea-hus, Nauticam EMWL med 160° objektiv, to Backscatter Mini Flash (MF-2) strober, to DIY snoots, Weefine WED-5 skærm. f/8, 1/800th, ISO 125)

Portefølje / guld:

Around The World af Filippo Borghi (Italien)

Borghis portefølje fremhævede forskellige områder af verden og havde til formål at vise forskellige adfærd hos forskellige havdyr i deres naturlige miljø.

"Fra store pattedyr til mikroskopiske væsner, der flyder i havstrømmene, spænder emnerne fra Middelhavets dybder til overfladen af ​​det sydlige Australien til det kolde vand i Antarktis til det varme vand i Det Indiske Ocean," siger han:

'En havtaske fanger en torpedorokke og viser dens imponerende jagtfærdigheder', Giannutri Island, Italien (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Vibrerende farvede kæmpe blæksprutter, samles for at gyde, viser deres bemærkelsesværdige camouflage- og kommunikationsevner', Wyalla, South Australia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'En nysgerrig leopardsæl, i et samspil, der var både spændende og surrealistisk, blotter legende sine tænder', Antarctic Peninsula (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'En pukkelhvalmor plejer og binder sig til sin unge kalv', Réunion Island (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'En marin leguan, der ligger på det stenede underlag, lever af alger', Galapagos-øerne, Ecuador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'En gennemsigtig blæksprutte larve, der knapt er på størrelse med en fingerspids, strækker sig og trækker sine små tentakler sammen og leder efter mad', Lembeh-strædet, Indonesien (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Alle de vindende og meget roste bidrag med deres baghistorier kan findes på DivePhotoGuides undervandskonkurrence sider.

Også på Divernet: PASSAGEREN SLÅR GULD I DPG MASTERS, DPG OG WETPIXEL REBRANDAR VORES VERDEN UNDERVANDSBILLEDKONKURRENCE