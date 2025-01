Mono går stort i Ocean Art-fotokonkurrencen

Vinderne af den 13. årlige Ocean Art Underwater Photography Competition er blevet offentliggjort, hvor 2024-udgaven af ​​konkurrencen bringer bidrag fra mere end 90 lande, hvilket arrangøren siger indikerer en bredere rækkevidde end nogensinde før.

Prisen for Best in Show gik til Eduardo Labat for Dancing Whitetips, et sort-hvidt billede taget på den fjerntliggende Revillagigedo-øgruppe ud for Mexico.

Sort-hvid-kategorien blev fremhævet af begivenhedsarrangøren i USA Guide til undervandsfotografering (PMU) som har vist sig at være yderst konkurrencedygtig i år. Bevaringskategorien blev også udpeget for at henlede opmærksomheden på spøgelsesfiskeriets ødelæggende virkning.

"Dette års Ocean Art-konkurrence var intet mindre end ekstraordinær," kommenterede konkurrencearrangøren Nirupam Nigam, som er PMU's chefredaktør og præsident for Bluewater Photo.

“Disse billeder gør mere end at vinde priser; de fængsler hjerter og sind, når millioner globalt og minder os om vores fælles ansvar for at beskytte havets skønhed. Det er en ære at se konkurrencen vokse i omfang og effekt hvert år.” Rækkevidden af ​​de vindende billeder er baseret på, at de bliver fremvist af anslået 250+ globale medier – som f.eks. Divernet.

Dommerpanelet omfattede som sædvanlig fotograferne Tony Wu, Marty Snyderman og Mark Strickland, dog med en ny paneldeltager, Ipah Uid Lynn, der sluttede sig til dem for at bedømme kategorierne Underwater Digital Art og Underwater Fashion.

Ocean Art uddelte mere end US $60,000 i præmier af undervandskameraudstyr og dykkerture doneret af dykkerresorts og liveaboard-operatører. Nedenfor ses vinderbillederne i hver af de 14 kategorier:

Vinder af vidvinkel:

Hwanhee Kim / Lys

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

"Ugen før jeg fangede dette billede, faldt der kraftig regn i Cancun [Mexico]," siger Kim. "Sediment og næringsstoffer fra den nærliggende bilvask blev skyllet ind i cenote, hvilket skaber fantastiske farver på grund af forskellen i koncentration. Regn er typisk en udfordring for undervandsfotografering, men i dette tilfælde producerede det livlige nuancer, der sjældent ses under vandet.

"Sollyset med sin stærke vitalitet trængte gennem det rødlige vand og afslørede et magisk øjeblik. Lyset fungerede som en forbindelse mellem jorden og undervandsverdenen, såvel som mellem naturen og mennesker. Jeg følte mig privilegeret at være vidne til denne skønhed og heldig at have været i stand til at dokumentere den.”

Præmie: Fire nætters dykkertur for to på Atmosphere Resorts & Spa i Filippinerne.

Taget med en Nikon D850 + Nikon 8-15mm i Nauticam-hus, naturligt lys. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Makrovinder:

Adam Martin / Juvenile Batfish

(Adam Martin / Ocean Art)

Denne unge flagermusfisk blev fundet 26m dybt i Tulamben, Bali i Indonesien. En snoot blev brugt til at forsøge at isolere stroboskopet til motivet uden at lyse for meget af baggrunden op. Belysningen fremhæver teksturen og strukturen af ​​fiskens krop og understreger dens yndefulde linjer og livlige farve.

Præmie: Ni-nætters dykkertur til Komodo eller Raja Ampat med Mermaid Liveaboards

Taget med en Sony A7RV + Canon 100mm Macro i Nauticam-hus, Inon strobe med snoot. 1/250, f/13, ISO 320

Vinder af Marine Life Behavior:

Yoichi Sato / Born From Mouth

(Yoichi Sato / Ocean Art)

"På en midsommernat, mens de fleste skabninger sov hurtigt, en han Ostorhinchus properuptus, efter at have afsluttet en ugelang inkubationsperiode, fremkaldte al dens energi og frigav med en rystende bevægelse en sværm af larver fra dens mund,” siger Sato, der fangede skuddet i Minamisatsuma, Kagoshima, Japan. "For at minimere stress på fiskene observerede jeg processen under et svagt rødt lys.

“I udklækningsøjeblikket brugte jeg rød belysning med en speciel indstilling, der slukkede det røde lys, så snart strobens forblink blev registreret. Denne opsætning eliminerede effektivt rødt lys-interferens i fotografiet og sikrede, at billedet fangede øjeblikket så naturligt som muligt."

Præmie: Syv nætter med 12 dyk for to på Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonesien.

Taget med en Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM i Nauticam-hus, to INON Z330, en RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Portræt vinder:

Stefano Cerbai / Enestående forsendelse

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

“Jeg var på bryllupsrejse i Australien, og blandt de mange utrolige steder, vi besøgte, var det sydlige Australien, hvor jeg havde chancen for at dykke og lede efter den undvigende havdrage – et dyr, jeg havde drømt om at se i årevis.

"Jeg var utrolig heldig ikke kun at finde og observere en, men også at fange et fotografi af den med sine æg, som den beskyttede på ryggen nær halen."

Præmie: Ikelite DS230 undervandsstrobe med modelleringslys.

Taget med en Nikon D7200 + Tokina 10/17 i et Isotta-hus, Ikelite strobe. f/16, 1/160, ISO 250

Coldwater vinder:

James Emery / Nysgerrig Skarv

(James Emery / Ocean Art)

"Under et dyk i Monterey [Californien] fotograferede jeg Metridium-markerne, da jeg bemærkede en skarv, der svømmede ned mod os. Til min overraskelse begyndte det at hakke i hovedet på min kone, men hun var fuldstændig uberørt.

“Jeg svømmede hurtigt over for at få et par billeder, og så skiftede skarvens opmærksomhed til reflektionen i mit kameras kuppelport. Den blev hos os i omkring 20 minutter, svømmede op efter luft, før den vendte tilbage for at tjekke os ud igen. Det var et unikt og legende øjeblik, der gav mig et indblik i skarvens nysgerrighed”.

Præmie: $300 Ultralet gavekort

Taget med en Sony A7III + Canon 8-15mm med Metabones-adapter i et Nauticam-hus, Kraken KS160 stroboskoper. 1/80, f/13, ISO 500

Vinder af nøgensnegl:

Borut Furlan / Nøgensnegle med hætte

(Borut Furlan / Ocean Art)

"Dette var mit første besøg på Vancouver Island i oktober 2024 og mit første besøg i Canada overhovedet," siger Furlan. “Jeg havde ikke meget viden om området, så jeg besluttede at bruge et vidvinkelzoomobjektiv på de fleste af mine dyk på grund af dets mangfoldighed.

“Da jeg nåede tangskoven med hættesnegle, blev jeg simpelthen chokeret. Jeg har aldrig før set så mange nøgensnegle på et sted. Der var mange tusinde af dem, og de var overalt, på bunden, på tangen og endda svømmende. Jeg skød hundredvis af forskellige billeder af dem, og dette er et fra denne serie."

Præmie: Op til 10 nætter på Oceanien fra Walindi Plantation Resort, PNG

Taget med en Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (konverteret til Seacam), to Seacam 150D stroboskoper. 1/40, f/14, ISO 400

Blackwater vinder:

Kyungshin Kim / Jagt

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

"Jeg fangede dette billede under et sortvandsdyk i Anilao [Filippinerne] i november sidste år," siger Kim, som først havde bemærket to blæksprutter, der holdt sammen og antog, at de parrede sig. "Ved nærmere eftersyn indså jeg, at de ikke parrede sig – den ene blæksprutte spiste den anden, en mindre blæksprutte.

“Blæksprutter er kendt for at engagere sig i kannibalisme, men det er sjældent at se små blæksprutter spise hinanden under et sortvandsdyk. Jeg fulgte og observerede dem omhyggeligt, og det lykkedes mig at fange et par billeder.

"Efter cirka 10 minutter begyndte farven på den mindre blæksprutte at falme. Til sidst udløste den en sprøjt sort blæk. Kort efter forsvandt blæksprutten, der var færdig med at spise, langsomt i det fjerne, mens blæksprutten, der blev dens bytte, sank ned i havets mørke dyb.”

Præmie: Syv-nætters dykkerpakke på Dive Resort i Puerto Galera dykkerresort i Filippinerne fra El Galleon / Asia Divers

Taget med en Nikon Z8 + 60 mm makro i et Nauticam-hus, to Kraken S160 og et Weefine 5000 lys. 1/200, f/20, ISO 200

Vinder af Underwater Conservation:

Kimber Greenwood / Drukning i plastik

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

Dette billede taget ved High Springs blev skabt som en del af et oplysningsprojekt for Florida Springs Council om virkningen af ​​vandaftapning på de lokale Florida Springs. Mere end 300 flasker vand produceres hvert minut på vandaftapningsanlæg som dem, der ligger få minutter fra foråret, hvor dette billede blev optaget.

"Ikke kun ender disse flasker på lossepladser og introducerer mikroplastik i vores miljø, men aftapningen af ​​"kildevand" forårsager et tab af vand fra Floridian Aquifer, hvilket reducerer vandstanden og vandstrømmen, hvilket forårsager forringelse af kilderne og floderne,” siger Greenwood.

"De flasker, der blev brugt til dette billede, blev doneret fra en lokal bevaringsaktivist, som trak dem af produktionsbåndet på et lokalt aftapningsanlæg." Billederne bruges i sociale medier og trykte reklamekampagner for at opmuntre enkeltpersoner til at skifte til genanvendelige vandflasker.

Præmie: To Marelux Apollo S Strobes plus Lumilink

Taget med en Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500. f/3.5, ISO 400

Vinder af Underwater Digital Art:

Unkoo Kim / Desire

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Havet ved Seogwipo på Jeju Island, Sydkorea, ligger Kims hjerte tæt på, men langt fra et ideelt miljø til undervandsfotografering, ofte grumset og med stærke strømme. "Seogwipos farvande er blevet yderligere påvirket af stigende havtemperaturer, mangel på motiver og andre faktorer," siger Kim, der havde været usikker på, hvordan man fangede havdyrenes skønhed, før han besluttede at bruge lys som baggrund for at fremhæve dem.

"Jeg tog dette billede under årets bedste sæson. For at fange et billede forfra af den blå hana kutling brugte jeg utallige timer på at observere og komme tæt på dem. Jeg forestillede mig det dynamiske samspil mellem den blå hana-kutling og bokeh-lys, og jeg brugte værktøjer, jeg havde forberedt på forhånd, og et modificeret vintageobjektiv til at kombinere flere eksponeringer med fyrværkeri-bokeh-billeder.

"Selv om det ikke er specielt svært at tage fyrværkeribilleder, kræver det omhyggelig forberedelse, indsats, øvelse og, vigtigst af alt, tid til at opbygge en forbindelse med emnerne."

Præmie: Marelux SOFt Lite Snoot plus dock.

Taget med et Nikon D850 + 60 mm makroobjektiv / Bell & Howell Filmovara-ændring i et Nauticam-hus, to Ikelite DS230-blittrober, Sofirn undervandslanterne. 1/160, f/11, ISO 100

Sort-hvid vinder + Best In Show:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Ocean Art)

"Det var vores sidste dyk på dagen, om eftermiddagen med sollys falmende," siger Labat. Ved Roca Partida [Revillagigedos, Mexico] samles de fleste hvidspidshajer i små grupper på forskellige afsatser gennem hele klippeformationen."

En stor samling af hvide spidser begyndte at dannes et stykke fra klippen, hvor dusinvis dannede en tæt gruppe på omkring 8 m dyb, men ikke på jagt eller udvist aggressiv adfærd.

"Efter at have set denne sjældne begivenhed fra formationens periferi steg jeg langsomt op for at svæve lige over den. Det var der, jeg tog dette billede. Fra oven så hajerne ud til at svømme synkront i en cirkulær bevægelse. Det var smukt at være vidne til.

"Jeg besluttede at bruge sort og hvid til dette billede både på grund af hvordan geometrien af ​​formationen så ud i denne stil og også på grund af den naturlige kontrast, man kan værdsætte i sort og hvid med hensyn til hajspidserne i forhold til resten af ​​deres kroppe .

Præmie: Fire nætter for to med 7 dyk på All 4 Diving / Akaya Bali

Taget med en Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye i et Nauticam-hus, Sea & Sea YS-D3 DUO-blittrober. 1/160, f4.0, ISO 640

Vinder af Underwater Fashion:

Lucie Drlikova / Længe leve Dronningen!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

Den onde dronning fra Snehvide eventyr løftes af hendes dæmoner på dette billede, en del af Drlikovas personlige projekt "Once Upon a Dream in Waterland", som hun har arbejdet på i syv år.

"Dette projekt repræsenterer en tilbagevenden til mine barndomsdrømme - alle kostumer, scener og rekvisitter er håndlavede af mig selv," siger hun. Skuddet blev taget i en 8 meter dyb pool ved Aquapalace Praha i Tjekkiet.

Præmie: $400 Bluewater Photo gavekort

Taget med en Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 i et Nauticam-hus, Subtronic-blittrober. 1/160, f/8, ISO 500

Vinder af kompakt vidvinkel:

Marco Lausdei / Jagt om natten

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Da han dykkede på det berømte Maya Thila-sted på Maldiverne, bemærkede Lasdei en hvidspidsrevhaj, der bevægede sig i cykliske mønstre, synligt tiltrukket af en sky af sølvfisk placeret langs thila-nedgangen.

"Ved at bruge en sten i nærheden til dækning skjulte og minimerede jeg forsigtigt mine bobler og forsøgte at komme så tæt på som muligt uden at forstyrre rovdyrets adfærd," siger han. “Når hajen vænnede sig til min tilstedeværelse, ventede jeg på, at en af ​​dens cykliske bevægelser skulle bringe den inden for blitzrækkevidde.

"Jeg timede skuddet til at fange ikke kun hajen, men også den undvigende bevægelse af skyen af ​​potentielle byttedyr. Billedet blev taget fra en bund-til-top-vinkel, med vilje inkluderet havets overflade for at tilføje dybde og dimension til billedet. At forstå motivets vaner og adfærd var afgørende for succesen med dette skud."

Præmie: Syv nætters liveaboard-tur videre Bilikiki på Salomonøerne

Taget med en Sony RX100m5 + Seafrog dome i et Seafrog-hus. 1/160, f/10, ISO 200

Vinder af kompakt makro:

Naomi Springett / Longnose Hawkfish

(Naomi Springett / Ocean Art)

“Til vores bryllupsrejse deltog vi på en liveaboard dykkertur til Great Barrier Reef. Dette billede blev taget på et af turens flotteste dyk: en blomstrende koralbommie med rigeligt makroliv. Stolt stolt på den sorte solkoral var denne langnæsehøgfisk ikke så bekymret over min tilstedeværelse, og til min store glæde sad han stille længe nok til, at jeg kunne tage et par billeder, før den svømmede væk.

"Da så mange tropiske fisk er kamerasky, var dette en sjælden godbid. Sort solkoral er blandt mine yndlingskoraller; de rige grønne farver gav en kontrasterende baggrund for denne slående fisk."

Præmie: Otte dages dykkertur til Galapagos på Vand liveaboard fra Andean Travel Company.

Taget med en Olympus TG-4 i et PT-056 hus, to Sea og Sea stroboskoper. 1/40, f/8, ISO 200

Vinder af kompakt adfærd:

Naomi Springett / Gensidighed

(Naomi Springett / Ocean Art)

Denne blåstribe-renser leppefisk og brogede firbenfisk blev set på Australiens Great Barrier Reef, et eksempel på gensidig symbiose. "Normalt er øglefisk ret skæve, de tolererer ikke, at fotografer kommer for tæt på, men denne person var ret tilfreds med at posere til billeder, mens de er renset," siger Springett om sit andet vinderskud.

"Jeg var forbløffet over at se den mindre fisk pile hen over øglefisken, selv ind i dens mund, og demonstrere en utrolig tillid fra de mindre fisks side, og til sidst sætte sig lige oven på øglefiskens hoved!"

Præmie: som ovenfor

Taget med en Olympus TG-7 i et PT-059 hus, to Sea og Sea stroboskoper. 1/80, f/13, ISO 200

Disse billeder sammen med alle de andenpladser og hæderligt nævnte billeder kan ses med baggrundshistorier på arrangørens websted Guide til undervandsfotografering.

