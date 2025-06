Trist øje stråler i FN's WOD-fotosamling

at 7: 52 am

Vinderne af den 12. årlige foto Konkurrencen til FN's Verdenshavedag annonceres i dag (8. juni) som en del af FN's WOD-fejringer, der finder sted i Nice, hvor dommerpanelet udvælger fire førstepladsvindere blandt tusindvis af bidrag fra amatør- og professionelle fotografer.

Årets konkurrence bød på kategorier fra tidligere år – Store og små undervandsansigter, undervandslandskaber og overvandslandskaber – og en ny tilføjelse, Undren: At opretholde det, der opretholder os, som også er temaet for FN's WOD 2025.

Kategorievinderne er Andrey Nosik (Rusland), Dani Escayola (Spanien), Leander Nardin (Østrig) og Rachel Moore (USA). Moore's foto, som toppede kategorien Wonder og ses ovenfor, blev taget i Mo'orea, Fransk Polynesien sidste år og viser øjet af en pukkelhval ved navn Sweet Girl.

"Fire dage efter jeg forevigede dette intime øjeblik, blev hun ramt og dræbt af et hurtigtgående skib," siger Moore. "Hendes død tjener som en hjerteskærende påmindelse om de 20,000 hvaler, der går tabt i skibskollisioner hvert år."

"Vi bruger hendes historie til at kæmpe for stærkere beskyttelse og indgiver andragender om strengere hastighedslove omkring Tahiti og Mo'orea i hvalsæsonen. Jeg håber, at Sweet Girls eftermæle vil udløse reel forandring for at beskytte disse utrolige dyr og forhindre yderligere meningsløse tab."

Konkurrencedommerne bestod af undervandsfotograferne Ipah Uid Lynn (Malaysia), William Tan (Singapore) og Marcello Di Francesco (Italien) samt den franske naturfotograf Vanessa Mignon. Siden starten i 2014 har konkurrencen været kurateret af den belgiske undervands- og naturfotograf Ellen Cuylaerts.

Undren: At opretholde det, der opretholder os

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Andenpladsen efter Moore i kategorien Wonder gik til den spanske fotograf Luis Arpa Toribios billede af en ung finnet flagermusfisk i Indonesiens Lembeh-stræde. Det blev taget med en langsom lukkertid, et snooted lys og bevidst kamerapanorering for at skabe en følelse af bevægelse og drama.

Unge finnede flagermusfisk har slående sorte kroppe med en levende orange farve, selvom de mister denne farve inden for få måneder, efterhånden som de modnes. "Det krævede tålmodighed og vedholdenhed over to dyk at fange dette billede, da disse aktive unge fisk konstant søger dækning i sprækker, hvilket gør billedet særligt udfordrende," siger Toribio.

Tredjepladsen i kategorien var et fotografi taget i Cubas hajreservat Jardines de la Reina. Steven Lopez fra USA skildrede en caribisk revhaj, der snoede sig gennem en gruppe silkehajer nær overfladen.

Ved at bruge en langsom lukker og blitzlys, mens hajen drejede skarpt, "slørede bevægelsen sig til en bølgelignende bue hen over dens hoved, oplyst af solnedgangens gyldne nuancer".

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Store og små ansigter

Vinderen af ​​kategorien Store og små ansigter, Andrey Nosik, så en japansk krigsfange i Det Japanske Hav, omkring 80 km fra Vladivostok. "Jeg fandt den udsmykkede fisk på en dybde af omkring 30 m under agterstavnen af ​​et skibsvrag," siger han. "Denne art ser ikke ud til at være bange for dykkere – tværtimod ser den ud til at nyde opmærksomheden – og den prøvede endda at sidde på kuppelporten på mit kamera."

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione fra Italien kom på andenpladsen i denne sektion. "På et af mine mange sortvandsdyk i Anilao i Filippinerne fik min guide og jeg øje på noget, der bevægede sig uberegneligt på en dybde af omkring 20 m, omkring 10 til 15 cm stort. Vi indså hurtigt, at det var et sjældent tæppe." blæksprutte.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

"Da vi nærmede os, åbnede den sit smukke tæppe og afslørede dens flerfarvede kappe. Jeg nåede at tage et par billeder, før den drog videre." Arten siges at udvise noget af den mest ekstreme seksuelle størrelsesdimorfi i naturen, hvor hunnerne vejer op til 40,000 gange mere end hannerne!

Lars von Ritter Zahony fra Tyskland kom på tredjepladsen: "Ture til den Antarktiske Halvø giver altid fantastiske møder med leopardsæler," siger han. "Denne person nærmede sig mig modigt og viste tænderne, og han var ivrig efter at påpege, at denne del af Antarktis var hans territorium. Dette billede blev taget i skumringen, hvilket resulterede i den ret stemningsfulde atmosfære."

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Undersøiske havlandskaber

I kategorien Undervandshavlandskaber dokumenterede vinderen Dani Escayola et besøg i en vandmandssø under en liveaboard-tur i det sydlige Raja Ampat, Indonesien: "At være omgivet af millioner af vandmænd, som har udviklet sig til at miste deres stikkende evne på grund af fraværet af rovdyr, var en af ​​de mest betagende oplevelser, jeg nogensinde har haft."

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

På andenpladsen kom Gerald Rambert fra Mauritius, som fangede en stime af rokker, der hvilede ved en rensestation, tiltrukket af de stærke strømme der. "Nogle rokker vænnede sig til dykkere, hvilket muliggjorde tætte møder som dette," siger han.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Desværre er sådanne forsamlinger blevet sjældne efter den voldsomme blegning, som revene her led af sidste år, og jeg frygter, at jeg måske ikke oplever dette igen på samme sted."

Pedro Carillo fra Spanien, der ligger på tredjepladsen, siger, at La Rapadura på Tenerifes nordkyst på De Kanariske Øer først blev opdaget i 1996, men er "et af de mest forbløffende undervandslandskaber i verden og konsekvent rangerer blandt planetens bedste dykkersteder".

"Disse tårnhøje basaltsøjler er resultatet af vulkanske processer, der fandt sted for mellem 500,000 og en million år siden," siger Carillo, der placerede modellen Yolanda Garcia i omgivelserne.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

"Beliggende i en region, hvor havlivet er blevet påvirket af engang så almindelige ulovlige fiskerimetoder, har dette fantastiske naturmonument både geologisk og økologisk værdi, og forskere og undervandsfotografer taler for dets beskyttelse."

Vinderen af ​​kategorien "Above Water Seascapes", Leander Nardin, fotograferet fra et fly ved en fredfyldt sø omgivet af tørre klitter og forsynet af en blid strøm på en afsidesliggende kyststrækning nær Shark Bay i det vestlige Australien.

"Dette billede afslører de stærke kontraster og den skjulte skønhed, hvor land og hav mødes, og minder os om, at havet er kilden til alt liv, og at alt i naturen er dybt forbundet," siger Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Flytningen til Nice

Tidligere har UN WOD været afholdt i FN's hovedkvarter i New York, men i år blev arrangementet flyttet til Frankrig lige før FN Ocean Conference, som finder sted i Nice fra 9.-13. juni.

De vindende fotografier vil blive præsenteret live på konferencen under et panelarrangement den 11. juni på Agora i La Baleine. De vil også blive vist i galleriudstillinger på NEO VogelArtLab i Nice og på Explorer's Club (New York) i løbet af ugen.

Konkurrencen blev koordineret af FN's afdeling for havanliggender og havret, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global og UNESCOs mellemstatslige oceanografiske kommission.

Det er gratis og åbent for offentligheden og opfordrer hvert år fotografer fra hele verden til at formidle havets skønhed og vigtigheden af ​​FN's respektive tema for Verdenshavenes Dag. Alle deltagere skal underskrive et charter med 14 forpligtelser vedrørende etik i fotografering.

De bedst placerede bidrag i hver kategori kan findes sammen med vindere fra tidligere år i konkurrencens virtuelle galleri.

Også på Divernet: VÆK NYE DYBDER: FN'S WOD-FOTOVINDERE, PLANET OCEAN: Tidevandet skifter vindere, VINDERBILLEDER TIL WORLD OCEAN DAY 2022