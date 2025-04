Shark Trust lancerer fotokonkurrence med gratis adgang

Plymouth-baseret velgørenhed Shark Trust har lanceret en fotografering konkurrence og beder dykkere og andre om at indsende deres yndlingsbilleder om ethvert tema, der ikke kun omfatter hajer, men rokker, skøjter, kimærer eller endda æggekasser.

Ikke at forveksle med Great Shark Snapshot, drevet af trusten hver sommer for at få nye billeder til sin database, Shark Trust Fotografering Konkurrencen er for billeder, der kunne være taget når som helst.

Sting rays

For at finde sin direkte haj-foto mester, inviterer trust undervandsfotografer til at indtaste op til fire billeder i løbet af de næste seks uger.

Det er en konkurrence i én kategori med hensyn til deltagelse, selvom der ikke kun vil være præmier til den samlede vinder, men under overskrifterne British Isles & Overseas, Best Eggcase, Young Shark Photographer (under 18) og bidrag relateret til Shark Trust's Mediterranean, Living With Sharks og Oceanics-programmer.

Dommerne Charles Hood, Nick Robertson-Brown og Simon Rogerson vil udvælge finalisterne, hvis værker vil blive trykt til visning i Ocean Studios i Plymouth's Royal William Yard i løbet af juli, som er betegnet som "Shark Month". Besøgende medlemmer af offentligheden vil derefter have mulighed for at stemme på deres yndlingsbilleder.

Fantastisk hammerhoved møde

Hovedpræmien er en "Shark Dive & Stay"-pakke for to i Nassau med overnatning på Breezes og dykning med Stuart Coves Dive Bahamas. Dette er leveret af Bahamas Ministerium for Turisme og Diverse Rejse (flyvninger undtaget).

Andre præmier inkluderer to Mares Quad 2 computere, en Scapa Joe beach-trash hajskulptur, Shark Trust Teemill merchandise, et guidet ray- og catshark ultraviolet natdyk for to i Pembrokeshire med Haven Diving Services og en In Deep-aftendykkertur for to i Plymouth.

Fotografer har indtil den 15. maj i år til at deltage i konkurrencen på Shark Trust hjemmeside og der er gratis adgang, men donationer er velkomne. Vinderne afsløres i slutningen af ​​juli.

