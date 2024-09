Sunbursts scorer ved første Underwater Awards Australasia

Den indledende udgave af Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 foto konkurrencen er blevet bedømt, og de vindende bidrag blev afsløret på scenen i dag (28. september) kl Go Diving Show ANZ i Sydney.

Den nye undervandsbilledkonkurrence arrangeres af DivePhotoGuide (DPG), Undersøisk Australasien og UW billeder, som i begyndelsen af ​​juni kaldte på Divernet og andre steder for undervandsskytter fra hele verden til at indsende deres mest fængslende og overbevisende billeder og videoer fra den australske region.

Dommerpanelet bestod af eksperterne Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith og William Tan.

Deltagere konkurrerede i otte kategorier om præmier for resort- og liveaboard-dykkerferier og foto og video gear til en værdi af mere end Aus $50,000 (c £37,400).

Portefølje

Samlet vinder af konkurrencen - "Best of Show" - var Gabriel Guzman, med samlingen af ​​solstrålebilleder, der tog topplaceringen i Portfolio-kategorien.

"Solbrud fotografering er en teknik, der udnytter solen som et fokuselement til at forstærke den visuelle effekt af undervandsbilleder,” siger Guzman. "Ved at placere motivet foran solen skaber de resulterende stråler en naturlig glorieeffekt, der tilføjer dybde og drama til scenen. Denne tilgang understreger samspillet mellem lys og havmiljøet, hvilket får motivet til at skille sig ud på en slående måde.

"Denne portefølje indeholder seks billeder: en rokke, en løvefisk, en manta rokke, en skildpadde, en pukkel læbefisk og en titan triggerfish. Disse arter blev fanget gennem en blanding af planlagte skud og spontane muligheder.

“Mens de fleste billeder har den klassiske sunburst-effekt, er den foto af rokke (over) er unik. Optaget i den gyldne time fanger den solens stråler, der trænger ind i vandet med en varm, gylden nuance, hvilket skaber en anderledes, men lige så fængslende atmosfære. Denne teknik har fanget mig i årevis, og jeg har dedikeret megen tid til at øve mig.

GULD: Solen og havets skabninger (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Lionfish, Coral Bay, Western Australia (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica-hus, 2x Ikelite DS160 stroboskoper). Dette fotografi tog også sølv i kategorien Australien

GULD: Solen og havdyrene (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Manta rays, Nusa Penida, Indonesien (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Aquatica-hus, 2x Inon Z-330 strober)

GULD: Solen og havets skabninger (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Grøn havskildpadde, Saxon Reef, Great Barrier Reef (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica-hus, 2x Ikelite DS160 stroboskoper)

GULD: Solen og havets skabninger (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Humphead leppefisk, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Aquatica-hus, 2x Ikelite DS161-blittrober)

GULD: Solen og havets skabninger (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Aquatica-hus, 2x Inon Z-330 strober)

“Det er ikke let at opnå det perfekte solstrålebillede. Det kræver ideelle forhold, herunder roligt vand, for at solstrålerne kan trænge klart igennem, fuldt sollys og motivet placeret så tæt på overfladen som muligt. Væsenet skal være på det helt rigtige sted, og man skal have sit kamera og stroboskop indstillet perfekt for at fange øjeblikket.

"Processen involverer mange mislykkede forsøg, da justeringen af ​​alle disse faktorer er sjælden. Denne portefølje repræsenterer det bedste af disse anstrengelser - en samling billeder, hvor alt endelig kom sammen."

De andre kategorivindere var Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (australsk), Luc Rooman (International Waters) og Ste Everington (Reels Showcase) ). Guld- og sølvplacerede poster er vist nedenfor:

Sydney

GULD: Puff (Talia Greis, Australien). Clifton Gardens. "Denne usædvanlige, udokumenterede adfærd kan ikke forklares af selv de mest dygtige videnskabsmænd, der specialiserer sig i frøfisk-/taskefisk-adfærd. Jeg eksperimenterede med bred blænde fotografering på et lokalt dykkersted, da denne stribede havtaske (tydeligvis at have spist et kæmpe måltid) opstod et røglignende stof. Da jeg aldrig havde været vidne til en sådan hændelse, sad jeg og observerede adfærden i over en time. Eksperter kan kun gætte på, at lystfiskeren havde kannibaliseret en æggepose (med vilje eller ubevidst). Dette ville sandsynligvis have ført til hævelse af maven, hvilket får personen til at hoste bidder af den op ad gangen. Naturen når det er bedst.” (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta-hus, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

SØLV: Dybdeopfattelse (Rowan Dear, Storbritannien). Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. “Disse vandmænd var blevet set i hundredvis hvert af de sidste tre år, samlet i bugten ved en af ​​Sydneys populære strande. Dette særlige år var der flere, end jeg nogensinde havde set, med nogle sektioner, der var flere meter dybe og tæt befolket. Da jeg svømmede ind i lugten og skød nedad i den dybeste koncentration af geléerne, håbede jeg på at skabe dette overjordiske billede med masser af dybde og vise, hvor mange der var af dem." (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite-hus, 2x Inon Z-330 strober)

Over-Under

GULD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Storbritannien). ”Her hviler en pukkelhvalmor og hendes nye unge kalv lige under overfladen i det rolige, varme vand i Vava'u. Højgravide hunpukkelryg ankommer hvert år i juli. Efter fødslen bliver de i denne vuggestue, indtil kalvene er store nok til at tage deres første tur til Antarktis. Når man tager splitbilleder, er det ofte klogt at bruge en snorkel frem for at dykke på scuba, da man skaber færre bobler på overfladen, som kan være distraherende i billedet.” (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam-hus, 2x Inon Z-240 strober)

SØLV: Baby skildpadde (Gabriel Guzman, Chile / Australien). Queensland. "Fanget på Heron Island, et vital redeplads for havskildpadder, afslører dette split-shot øjeblikke for en babyskildpaddes første svømmetur efter udklækning. Billedet skifter yndefuldt mellem det lave vand og den vidtstrakte horisont og viser skildpaddens rejse fra dens fødested til det store hav udenfor. Jeg sørgede for at undgå at bruge strobe eller kunstigt lys, idet jeg respekterede disse nyfødtes sarte natur. Efter at have taget et par billeder, lod jeg klækningen fortsætte sin rejse uden yderligere stress.” (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Aquatica boliger)

smartphone

GULD: Kan jeg hjælpe? (Selanie Waddilove, Australien). "Nogle gange a foto beder om at blive taget... Den legende positur af denne hvalp i kontrast til det forladte reb var både konfronterende og smuk. Ofte vil de newzealandske pelssælhvalpe ved Baranguba lege tovtrækning og jage med drivende tang, lade den dykke og snurre rundt om dig og så samle den op igen, før en anden hvalp kan stjæle den. Denne tidlige aprilmorgen legede ungerne i stedet for tang med noget reb og andet plastikaffald, der var skyllet ind af den foregående uges dønninger og blæst. Jeg tog et par billeder for at fange deres sjov og trak forsigtigt i enden af ​​rebet i håb om at distrahere dem med et spil, så jeg til sidst kunne samle det. Mens sælerne spillede, rullede jeg den gradvist sammen i min hånd og gemte den i min våddragt at blive bortskaffet korrekt, når vi vendte tilbage til kysten." (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech-hus, AxisGO Bluetooth-udløsergreb)

SØLV: Stående frøfisk (Selanie Waddilove, Australien). "Under en sommersnorkel i Wagonga Inlet, Narooma, blev denne sorte stribede havtaske set bevæge sig langsomt mellem havgræsset. Eftermiddagssolen gav perfekt belysning for at fremhæve de fantastiske teksturer og detaljer i denne mærkelige lille skabning. Fra den store, nedadvendte mund til de fascinerende 'lokker' og brystfinner, der bruges til at 'vandre' havbunden, er disse fisk så interessante at se og fotografere." (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech-hus, AxisGO Bluetooth-udløsergreb)

Miljø

GULD: blaffer (Emma Turner, Australien). Anilao, Filippinerne. "Sortvandsdykning er mit lykkelige sted. Denne kvindelige argonaut, faktisk en blæksprutte med en æggekasse 'skal', kom ud af mørket og zoomede forbi mig. Dette var min mulighed. Red det på en vandmand, som jeg havde håbet? Mens mine øjne og kamera fokuserede, spekulerede jeg på, hvad det egentlig kørte på. Metallisk? Plast? Begge? En kondomindpakning? Åh gud, et yoghurtlåg! Hvor er det trist for os begge. Var denne argonaut, der surfede på menneskers affald, lige tilbage ud af sit åbne hav hjem, eller var det ved at blive så 'normalt' at se forurening, at det opfattede det som organisk?" (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam-hus, Seacam 160D-blittrober)

SØLV: Et hundelegetøj eller en plastikfælde (Andrii Slonchak, Australien). Queensland. "Under et dyk ved North Stradbroke Island bemærkede jeg pludselig en wobbegong, der stormede mod mig i fuld fart ud af skyen af ​​løftet sediment. Som jeg fandt senere, havde vores guide set hajen fanget i en plastik hundefrisbee og forsøgt at fjerne legetøjet, men den forskrækkede wobbegong fløj væk. Jeg havde mindre end et sekund til at tage dette skud, før hajen forsvandt. Jeg har aldrig set denne wobbegong igen og blev ved med at spekulere på, om den formåede at fjerne legetøjet eller led en dyster skæbne. Wobbegongs er afhængige af at blande sig med deres miljø, når de jager, og den lyse frisbee ville kompromittere denne evne." (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite-hus, Ikelite DS160 II med kuppeldiffusorer)

australsk

GULD: aflange (Lewis Burnett, Australien). Darling Range Escarpment, Western Australia. "At fotografere den bizarre og vidunderlige slangehalsede skildpadde under vand havde altid været på min sydvestlige dykkerønskeliste. Disse fascinerende krybdyr findes i de ferskvandsområder, der spreder regionen og ses oftest på land i ynglesæsonen, mens de søger efter en mage. Jeg fandt denne person på mit første ferskvandsdyk i regionen nogensinde og kunne ikke have været lykkeligere over at have et så forpligtende motiv at fotografere." (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite-hus, 2x Inon Z-330 stroboskoper)

Internationalt farvand

GULD: Salamander (Luc Rooman, Belgien). ”Hvert år dykker jeg ned i en af ​​mine elskede ferskvandssøer, nemlig De Melle ved Antwerpen, for at fotografere alpine salamander blandt åkanderne. I juli i år gik jeg på udkig igen. Efter at have forsøgt at fotografere flere eksemplarer, opdagede jeg en, der sad på en åkande, hvor kroppen af ​​salamanderen producerede en interessant silhuet gennem bladet. Efter at have taget en række billeder, lod jeg væsenet være i fred og gik forsigtigt videre." (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta-hus, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

SØLV: Padder træ (Massimo Zannini, Italien). Bologna. "Om foråret i bjergene i det nordlige Italien parrer tudser sig i små vandpøler, ligesom mange andre padder. Jeg tog nogle billeder af denne parringsadfærd, da en frø i et par sekunder hopper på ryggen og sandsynligvis forveksler dem med en sten. Overrasket og underholdt havde jeg lige tid nok til at tage tre skud, før frøen blev slynget ud af hantudsen oven på hunnen." (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticam-hus, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Reels Showcase

video afsnit blev vundet af australske Ste Everington med Stråler på Ex-HMAS Brisbane på Sunshine Coast, med plettet ørn, skovlnæse og marmorstråler. “Jeg er helt vild med dette skibsvrag som et dykkersted – det er mit lykkelige sted.

"For det video, jeg ønskede at sætte fokus på et enkelt specifikt dyk - et, hvor strålerne tilbragte en over gennemsnittet mængde tid med os bagt på skibet. Men jeg kunne heller ikke lade være med at inkludere nogle fantastiske stråler fra andre dyk på dette sted også."

Metalaftryk af vinderne og andrepladserne blev udstillet og kunne købes på Go Diving-showet, hvor halvdelen af ​​indtægterne skulle doneres til konkurrencens miljøpartner Tag 3 For The Sea.

For alle detaljer om konkurrencen og alle vinderne, inklusive bronze og meget rost, besøg Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 site.

