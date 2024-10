Haletudsværm fanger årets dyrefotograf

The Wildlife Photographer of the Year er igen undervandsfotograf – canadiske Shane Gross, hvis Livets Sværm vandt Wetlands: The Bigger Picture-kategorien og samlet pris ved dette års prestigefyldte begivenhed. Vinderne blev offentliggjort live på Londons Natural History Museum i aftes (8. september).

Den marine-bevarende fotojournalist, som har set succes i konkurrencen før, snorklede i Cedar Lake på Vancouver Island i British Columbia i flere timer gennem tæpper af liljeindlæg og så under dem, mens en masse vestlige tudsehaletudser svømmede forbi. Han skulle være forsigtig med at forhindre enhver forstyrrelse af de fine lag af silt og alger, der dækker søbunden.

Vestlige tudsehaletudser, en næsten truet art på grund af ødelæggelse af levesteder og prædation, svømmer op fra de sikrere dybder af søen og undviger rovdyr i deres forsøg på at nå lavvandet for at føde. De vokser til tudser 4-12 uger efter udklækningen, men kun anslået 1% overlever til voksenalderen.

(Ttaget med et Nikon D500 + Tokina fisheye 10-17mm f/3.5-4.5 objektiv ved 11mm, Aquatica-hus, to Sea & Sea-blittrober. 1/200. @ f/13, ISO 640)

Livets Sværm blev udvalgt blandt rekordstore 59,228 bidrag fra 117 lande og territorier til at vinde konkurrencen Årets Wildlife Photographer, som er udviklet og produceret af Natural History Museum (NHM).

"Juryen var betaget af blandingen af ​​lys, energi og forbindelse mellem miljøet og haletudserne," sagde juryformand og redaktør Kathy Moran om vinderbilledet. "Vi var lige så begejstrede for tilføjelsen af ​​en ny art til arkivet for årets dyrefotograf.

"I løbet af de sidste par år har konkurrencen fremhævet miljøer og arter, der ofte bliver overset, men alligevel fremkalder den samme undren og glæde, når de deles som det mere typisk fotograferede dyreliv og vilde steder."

Undervandsbilleder

Af de 18 kategorivindere kunne fire siges at kvalificere sig som undervandsbilleder. Hvert bidrag blev bedømt anonymt af det internationale panel af eksperter for originalitet, fortælling, teknisk ekspertise og etisk praksis.

Selve undervandskategorien blev vundet af den britiske/australske fotograf Matthew Smith's Under Vandlinjen, som viser en nysgerrig ung leopardsæl under antarktisk is ved Paradise Harbour.

Under vandlinjen af ​​Matthew Smith / Årets vildefotograf

Smith brugte en specialfremstillet forlængelse, han havde designet til forsiden af ​​sit undervandshus for at opnå det delte billede.

I det, der var hans første møde med en leopardsæl, så han den lave flere tætte pasninger. "Da det så lige ind i linsebeholderen, vidste jeg, at jeg havde noget godt," sagde han. Indtil videre er leopardsæler udbredt og rigeligt, men overfiskning, tilbagetrækning af havis og opvarmende vand betyder, at deres vigtigste fødekilder – krill og pingviner – begge er i tilbagegang.

(Ttaget med et Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4-objektiv, graderet filter med neutral tæthed, Aquatica AZ6/7-hus + Matty Smith 12-tommers split-shot-kuppelport, Sea & Sea YS-D3 MKII-blittrober. 1/200. @ f/11, ISO 640)

Dolphins Of The Forest af Thomas Peschak / Årets vildefotograf

Delfiner af skoven af Thomas Peschak (Tyskland / Sydafrika) vandt prisen for Photojournalist Story. Det viser en Amazonfloddelfin, en af ​​to ferskvandsdelfinarter, der lever i Amazonas- og Orinoco-bassinerne og den eneste, der har udviklet sig til at udforske det sæsonbestemte oversvømmede skovhabitat.

De truede hvaler, også kendt som marsvin eller lyserøde floddelfiner, har et kompliceret forhold til mennesker, siger Peschak. Ifølge traditionel Amazonas tro kan de antage menneskelig skikkelse, og de er både ærede og frygtede, men andre ser dem som tyve af fisk fra net, der fortjener at blive slået ihjel.

Peschak tog sine billeder i områder af Brasilien og Colombia, hvor lokalsamfund skaber muligheder for turister at møde delfinerne, hvilket medfører den ekstra komplikation, at når de bliver fodret af mennesker, har de en tendens til at blive usunde, mens yngre individer ikke lærer at jage selv.

(Ttaget med et Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4 objektiv @ 16 mm. 1/320. @ f/6.3, ISO 1250)

The Serengeti Of The Sea af Sage Ono / Årets Wildlife Photographer

Havets Serengeti af den amerikanske fotograf Sage Ono vandt Rising Star Portfolio Award. Billedet er taget i de gigantiske tangskove i Monterey Bay National Marine Sanctuary i Californien.

Fiskeæggene med slangetryne vil falme i farve, efterhånden som embryonerne udvikler sig, men Ono fangede dem mousserende som rubiner ved siden af ​​tangens guldglødende, gasfyldte opdriftsmidler. De grønne takkede kanter af tangbladene fuldendte den enkle sammensætning.

(Ttaget med et Nikon D850 + 60 mm f/2.8-objektiv, Nauticam NA-D850-hus, to Sea & Sea YS-D2J stroboskoper. 1/160. @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle af Karine Aigner / Årets Wildlife Photographer

Et femte vandigt billede, skønt taget over overfladen, var Vådlandskamp af den amerikanske fotograf Karine Aigner, og triumferede i kategorien Behaviour: Amphibians and Reptiles. Mens hun ledte en turgruppe på Transpantaneira-motorvejen, Mato Grosso i Brasilien, var hun stoppet op for at fotografere nogle mosshjorte, da hun lagde mærke til en mærkelig form flydende i vandet.

Gennem en kikkert genkendte hun, at en gul anakonda snoede sig rundt om trynen på en yacaré-kajman, og så på, hvordan de to kæmpede, selvom hun sagde, at det var svært at vide, hvem der var angriberen.

Caimaner vil spise slanger, mens anakondaer bliver større, inkluderer andre krybdyr i deres kost. På slangens ryg er der to tabanider, blodsugende hestefluer, der retter sig mod krybdyr.

(Ttaget med et Sony α1 + 200-600 mm f/5.6–6.3 objektiv. 1/400. @ f/16, ISO 800)

'Fortalere for vores planet'

"Wildlife Photographer of the Year's levetid er et vidnesbyrd om den vitale betydning og voksende påskønnelse af vores naturlige verden," sagde NHM-direktør Dr. Doug Gurr.

"Vi er glade for at præsentere sådanne inspirerende billeder i dette års portefølje - det er fotografier, der ikke kun opmuntrer til yderligere bevaring af dyrelivet, men som sætter gang i skabelsen af ​​virkelige fortalere for vores planet på globalt plan."

Flagskibet WPotY-udstillingen med de 60 prisbelønnede billeder fejrer sit 100. år og åbner på museet i slutningen af ​​denne uge (fredag ​​den 11. oktober)

Til ære for jubilæet sætter udstillingen fokus på tidligere Grand Title-vindere på tværs af konkurrencens historie og inkluderer fotografier, trofæer og kamerateknologiske højdepunkter. Det omfatter også videoer viser virkningen af ​​dyrelivet fotografering kan have globalt sideløbende med indsigt fra jurymedlemmer, fotografer og NHM-forskere.

Naturhistorisk museum i London

Udstillingen forbliver på NHM indtil 29. juni næste år og vil også spænde over Storbritannien og internationalt til Australien, Canada, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Schweiz, med flere spillesteder, der vil blive annonceret.

Det er åbent dagligt fra 10 til 5.50 og voksenbilletter koster fra £18, børn £11 (off-peak £15.50, og £9.25 henholdsvis. Bestillinger kan foretages her.

Årets dyrefotograf-portefølje 34 bog, redigeret af Keith Wilson, udkommer i dag (9. oktober) og koster £28.

Deltag i konkurrencen om årets 61. Wildlife Photographer Den 61. WPotY-konkurrence åbner for tilmeldinger den 14. oktober og lukker kl. 11.30 GMT den 5. december. Fotografer kan indtaste op til 25 billeder for et gebyr på £30, hvilket stiger til £35 i den sidste uge fra den 28. november. Gebyret frafaldes for voksne, der bor i Afrika, Sydøstasien og Central- og Sydamerika. Deltagere i alderen 18-26 kan deltage op til 25 billeder gratis, mens de på 17 år og derunder kan deltage op til 10 gratis.

