Undersøiske seværdigheder for at øge bevidstheden om Balearerne 

Den femte årlige MARE-konkurrence for Det Baleariske Hav og Middelhavet fotografering afslørede sine vindere den 15. november. Arrangørerne af "Audiovisual Contest for the Conservation of the Balearic Sea" holdt deres prisuddeling i Mercadal på øen Menorca.

To hundrede undervandsfotografer, der konkurrerede i underkategorier af sektionerne Ekspert Voksen, Amatør Voksen og Ungdom, indsendte omkring 1,400 fotografier, der konkurrerede om 10,000 euro i kontanter og præmier for undervandsudstyr. Der var 26 prisvindere, inklusive hæderlige omtaler for bidrag i de ekstra havbeskyttede områder og vandkvalitetskategorier.

Juryen bestod af konservator Debora Morrison, foto-journalisten og dokumentaristen Pep Bonet og undervandsfotografen Rafael Fernández Caballero, og værket, de valgte, vil indgå i en udstilling, der skal turnere på De Baleariske Øer i løbet af 2025.

"Når de miljømæssige udfordringer, som vores hav står over for, bliver mere og mere tydelige, får hver enkelt af jers engagement en unik relevans," fortalte Toni Periano, direktør for bæredygtige projekter for Menorca Island Council, til konkurrenterne og sponsorerne. "Denne konkurrence er ikke kun et udstillingsvindue for kunstnerisk talent, men også en kraftfuld opfordring til bevarelse og respekt for den naturlige verden."

Ekspert voksen

Skarv Og Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Udsigt over Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Red Posidonia (Claudio Palmisano)

Margalida af havet (Néstor Carda Aroca)

Amatør voksen

Fjerduster (Ivan Ruiz Llobera)

Fisk post mortem (César Vicente-García)

Søhest (José Salmerón Pérez)

Håndværker af håndtag (Fernando Estarellas Calderón)

Antenner (Alex Morell)

Ungdom

Skov af Torne (Cati Sans Tous, 10)

Moray Symbiose (Kenzo Segura Barajas, 12)

Barnakler (Luna Mas Escandell, 13)

Dragon Wings (Joan Sans Tous, 13)

Nyt liv (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Marine beskyttede områder

Nu ser du mig, nu gør du ikke (Tato Damiani)

Krydsende blik (Tony Juan)

Under Brændingen (Xavier Mas Ferrà)

Vandkvalitet

Sand korridor (Victor de Valles Ibañez)

Dialoger I Vandmændenes Twilight (Theo Belafonte)

Oase af farver i Det Baleariske Hav (Pedro Riera Llompart)

Populær afstemning

Det fotografi, der fik flest offentlige stemmer (350 af 3,376), var ikke blandt juryudvalgene – det var I slutningen af ​​sommeren af Miquel Gomila.

I slutningen af ​​sommeren (Miquel Gomila)

MARE blev udtænkt og økonomisk støttet af Marilles Fonden at øge bevidstheden om behovet for bevarelse af Det Baleariske Hav, og siges at være støttet af de fleste Baleariske Øers bevaringsorganer og ni af dets dykkercentre.

Siden konkurrencen startede i 2020, siger MARE, at af de mere end 5,000 billeder, den har modtaget, er næsten halvdelen doneret til at blive brugt til bevarelsesformål.

"Der er hundredvis af fotografier, der viser os skønheden i alt under havet, men som også minder os om det voksende pres på dette økosystem og det presserende behov for at forene kræfterne for at beskytte det," sagde Marilles Foundations direktør Aniol Esteban.

”Vi sagde det allerede sidste år, og vi kan desværre ikke opdatere disse data, fordi beskyttelsen ikke er øget: kun 0.07 % af havet, der omgiver os, er højt beskyttet, mens arter som f.eks. escato eller guitarfisk er for nylig forsvundet, og andre såsom søheste er en sjældenhed.

“MARE hylder livet i havet med passion og engagement, men udfordrer os også til at handle. Det er tid til at arbejde sammen for at genopfylde vores farvande med liv og håb for fremtidige generationer!” Find ud af mere om den årlige MARE-konkurrence.

