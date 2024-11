UPY- og DPG-fotokonkurrencer er nu begge åbne

To store undervandsbilledkonkurrencer lanceres i starten af ​​november – den UK-baserede Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 og, fra den anden side af Atlanten, DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, som lægger større vægt på store præmier og inkluderer video .

UPY-konkurrencen, der lægger vægt på prestige og feedback, er åben for deltagelse fra nu og frem til den 4. januar. "UPY er den vigtigste konkurrence for undervandsfotografer, og den er altid spækket med forbløffende billeder, der afsløres for første gang," siger dommerformand Alex Mustard.

“2025 er 60 år siden, at Phil Smith første gang blev tildelt titlen Årets undervandsfotograf. I dag er konkurrencen virkelig international, med vinderbilleder fra hele kloden. Vores sidste tre samlede vindere blev taget under is i det arktiske hav, i det tanninfarvede vand i Amazonfloden og om natten tæt på Ækvator på Maldiverne.

“Konkurrencen er åben for alle stilarter af undervandsfotografering; billeder taget i oversvømmede miner til svømmebassiner er blevet præmieret tidligere."

En ny tilføjelse er en koralrevskategori, der afspejler habitatet med velsagtens "de mest farverige og højeste koncentrationer af liv på vores planet, men også eksisterende på knivsæggen af ​​klimakrisen".

De andre 12 kategorier er Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming og tre British Waters-sektioner, for Wide Angle, Macro og Living Together, sammen med Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Konkurrencen inkorporerer et skræddersyet resultatsystem, der giver feedback til fotograferne om, hvor langt gennem konkurrencen hvert billede er nået, så alle deltagere drager fordel af at deltage. Detaljerede dommerkommentarer er også lagt sammen med de vindende bidrag.

Dommerpanelet består som sædvanligt af fotograferne Mustard, Peter Rowlands og Tobias Friedrich, og vinderne vil blive offentliggjort ved en prisuddeling i Londons Mayfair.

Indgangsgebyrer er £20, £35 eller £45 for henholdsvis op til tre, 10 eller eller 20 billeder på tværs af kategorierne (undtagen Marine Conservation, som er gratis for op til fem poster). Find detaljer om hvordan du kommer ind her,

DPG Masters undervandsbilledkonkurrence

DPG Masters samlede vinder for 2023 var Suliman Alatiqi (DPG Masters)

I mellemtiden er DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 også åbnet for tilmeldinger fra undervandsfotografer og videografer på alle niveauer – med en fond af dykke-ferie og kameraudstyrspræmier til en værdi af mere end US $80,000.

Deltagere i denne konkurrence kan konkurrere i ni kategorier: Traditionel, Makro, Vidvinkel, Over-Under, Conservation, Blackwater, Portfolio, Compact og Short Film.

Billedskaberen bag den øverste post blandt kategorivinderne vil nu blive kåret til DPG Grand Master 2024 (prisen var tidligere for "Best Of Show"). Denne person vinder både topturen og topudstyrspræmier.

"Den samlede præmiepulje er den største, vi har haft, med utrolige dykkerture og billedudstyr på højkant," siger konkurrencearrangørerne Joe Tepper og Ian Bongso-Seldrup. "Og vores rekord i ni kategorier giver både amatører og professionelle en mulighed for at vinde, uanset deres speciale eller kamerasystem.

"Vi er også begejstrede for at give en ny titel til den samlede vinder - DPG Grand Master - og vi er ikke i tvivl om, at vores dommere vil få svært ved at vælge ham eller hende blandt alle de talentfulde deltagere."

For ørneøjede dykkere, der troede, at et andet fotografi end det viste ovenfor havde været den direkte vinder i 2023, skyldes det, at Marco Gargiulo viste sig ikke at have overholdt konkurrencereglerne. Hans billede var senere diskvalificeret og prisen blev ophævet, med Suliman Alatiqi og Ønskebrønd træde ind i bruddet.

Som et resultat af denne hændelse, til den seneste konkurrence DPG (DivePhotoGuide) har udpeget en formand for juryen til sammen med dommerne at "granske billeder mere omhyggeligt end nogensinde".

Som hidtil vil 15% af indkomstprovenuet blive doneret til havbevarende indsats. Tilmeldinger koster US $10 (7.80 £) pr. billede eller video, og konkurrencen lukker for deltagelse den 31. december med alle detaljer om DPG Masters 2024 site.

Også på Divernet: Skud af sub-is hvalskelet bringer UPY triumf, UPY fejrer 10 års fotokonkurrence, Passageren slår guld i DPG Masters, Planet Ocean: Tides Are Changing vindere