Dykkers billeder afslører revterninger i aktion

De dykkere, der studerede resultaterne af de seneste Årets undervandsfotograf 2025 konkurrence meget tæt kunne have lagt mærke til et bidrag, der fejrede "revkubeteknologi", et middel til at skabe komplekse, biodiverserede kunstige rev.

Billedet taget af den britiske dykker James Harris viste en krabbe, der gjorde brug af en revterning ud for Torquay i Devon og blev "Highly Commended" i en af ​​konkurrencens 13 kategorier: British Waters – Living Together.

En samling af revterninger i Torquay (James Harris)

Revkuberne blev udtænkt i 2015 af dykkere fra West Country, som fortsatte med at danne et øko-ingeniørfirma kaldet ARC Marine for at producere de plastikfrie, kulstofneutrale strukturer, som var designet til at efterligne naturlige kystlinjekompleksiteter og kunne låses sammen.

Efter et pilotprojekt ved Torbay i 2018 kom den første tidevandsrev-kube-installation i 2022 ved Newlyn.

Det Brixham-baserede firma siger, at Harris's fotografering afspejler den rolle, dets installationer spiller i at tilbyde husly og sikkerhed for havdyr såsom krebsdyr, fisk og bløddyr.

En sygeplejerske, der hviler inde i en revterning (James Harris)

"Dette billede er en fantastisk repræsentation af, hvordan disse strukturer skaber sikre rum for livet i havet, og vi er stolte af at se havlivet i Devon anerkendt for dets skønhed," kommenterede ARC Marines medstifter og administrerende direktør Tom Birbeck. "Vi overser ofte den britiske kystlinje, men livet i havet er utroligt og konkurrerer med alle andre steder i verden."

Andre undervandsfotografier af virksomhedens produkter taget af Harris kan ses på denne side.

Inde i en af ​​ARC Marines store (1.5 m) revterninger (James Harris)

ARC Marine samarbejder med dykkeroperatører, råd i Devon og Cornwall og miljøorganisationer for at finde måder at skabe bæredygtige dykkersteder, som den siger kan understøtte både livet i havet og dykkerindustrien.

Birbeck siger, at han ønsker at se dykkere ikke kun udforske blomstrende rev-steder, men engagere sig direkte i bevaringsindsatsen, overvåge revets sundhed og lære, hvordan teknologien kan udnyttes til at beskytte havene.

Han vil også gerne have, at ARC Marine starter sit eget rev-restaureringsprogram, hvor "borgervidenskabelige" dykkere hjælper med dataindsamlingen.

Marine Matt, et af ARC Marines andre produkter, beskytter undersøiske kabler og rør (James Harris)

"Næsten hele ARC Marines team er fritidsdykkere," siger Birbeck. "Det er derfor, vi kom ind i rev-bygningsbranchen. Vi har længe følt, at borger-dykkeren er en underudnyttet ressource, der kan kickstarte en genopretningsrevolution!”

