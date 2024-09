GO Diving Show ANZ et must for undervandsfotografer

Den indledende GO Diving Show ANZ, der finder sted på Sydney Showground den 28.-29. september – og med helt GRATIS entré – er blevet beskrevet som et must for undervandsfotografer, uanset om du lige er startet på din rejse, eller er en garvet 'snapper'.

Et væld af verdenskendte undervandsfotografer og undervisere vil pryde Foto Scene, og vinderne af den prestigefyldte Underwater Awards Australasien 2024 konkurrencen afholdes lørdag eftermiddag. Nedenfor er blot nogle få af dem på scenen i weekenden:

Nigel Marsh er manden bag Scuba Diver ANZs unikke australske marineliv

Nigel Marsh

Nigel Marsh, hvis unikke Aussie Marine Life-funktioner i Scuba Diver Australia og New Zealand er faste læsefavoritter, vil være på Foto Scene ved GO Diving Show ANZ i september.

Nigel er freelance undervandsfotograf og fotojournalist baseret i Brisbane. Hans arbejde er blevet publiceret i adskillige magasiner, aviser og bøger, både i Australien og i udlandet.

Han har dykket meget rundt i Australien, især Great Barrier Reef og Koralhavet, og hans rejser har ført ham gennem Asien, Stillehavet, Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Caribien. Hans undervandsfotografier har også vundet en række internationale fotokonkurrencer.

Nigels passion for dykning og havmiljøet udviklede sig fra en tidlig alder, mens han snorklede på strandene ud for hans hjemby Sydney, Australien. At lære at dykke i 1983 tjente til at øge hans interesse for livet i havet, og han delte snart sine erfaringer med andre, præsenterede diasshow og skrev artikler til magasiner - hans første artikel blev offentliggjort i 1983.

Nigel har siden da produceret tusindvis af artikler til dykning, rejse- og flymagasiner rundt om i verden, med fokus på hans yndlingsemner – fisk, dykning, hajer, skibsvrag, livet i havet og rejser.

Nigel har også været medforfatter til to dykkerguidebøger sammen med Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) og Diving Australia (Periplus Editions 1997). Han har også selv udgivet en bog – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh) Fotografering 2011).

I løbet af de sidste ti år har Nigel haft travlt med at arbejde på en række børnebøger om havrelaterede emner (A til Z om hajer og rokker, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) og en række dykkerguider og marine. livsbøger (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) for New Holland Publishers.

Brett Lobwein vil give nogle indblik i undervandsfotografering teknikker

Brett Lobwein

Den prisvindende undervandsfotograf Brett Lobwein vil fremvise sine vidunderlige billeder på Foto Scene ved indvielsen GO Diving Show ANZ i september.

Brett er en lidenskabelig og miljøbevidst fotograf med base i Sydney, som efter at være vokset op ved Port Hacking-flodens vandveje i byens sydlige forstæder, så sin kærlighed til dykning virkelig tage form i begyndelsen af ​​2000'erne, mens han arbejdede i en lokal dykkerbutik.

I 2010 var han begyndt at interessere sig meget for undervandsfotografering og købte sit første DSLR-hus.

Fra sin første tur for at svømme med pukkelhvalerne i Tonga var han helt hooked.

Hans passion for fotografering konkurrerer kun med hans vandrelyst til eksotiske rejser.

Uanset om han skyder silkehajer i Cubas dronningens haver, pingviner i Antarktis, isbjørne i Arktis, spækhuggere i Norge eller sæler i Narooma, er Brett altid sikker på at repræsentere livet i havet i deres naturlige element uden at dæmonisere eller sensationalisere et dyr for at vinde opmærksomhed på et billede af de forkerte årsager.

På linje med sin kærlighed til havet og dets indbyggere er Brett også en stærk fortaler for at beskytte vores oceaner og miljø ved at øge bevidstheden omkring overdreven brug og efterspørgsel efter engangsplastik.

Brett er en stolt Sony Digital Imaging Advocate, ambassadør for Isotta Underwater Housings, medlem af Explorers Club, medlem af Ocean Artist Society og tidligere associeret/resident fotograf hos Ocean Geographic.

Brett er også ejer af UW Images, en distributør af undervandsfotografering udstyr.

Hans billeder har vundet adskillige internationale fotografering priser og er blevet udgivet over hele verden.

Don Silcock vil tale om store dyremøder

Don Silcock

Scuba Diver Australien og New Zealands Senior Travel Editor Don Silcock vil tage til Foto Scene ved indvielsen GO Diving Show ANZ i september for at fortælle om sin fascination af store dyr.

Don er en australsk undervandsfotograf og fotojournalist baseret på øen Bali i Indonesien, og han sluttede sig til Scuba Diver ANZ-teamet som Senior Travel Editor i 2020.

Oprindeligt fra Storbritannien begyndte Don at dykke i begyndelsen af ​​1980'erne, mens han boede og arbejdede i Bahrain i Den Persiske Golf, og fortsatte med at blive en BSAC Advanced Instruktør og dykkerofficer.

Han flyttede til Australien i 1991 med sin unge familie, hvor han udviklede sine vedvarende passioner for undervandsfotografering og dykkerrejse.

Don har dykket meget i Papua Ny Guinea og Indonesien i løbet af de sidste 25 år og mener, at de to lande har den bedste tropiske dykning i verden. Scuba Diver ANZ offentliggjorde for nylig den 13th artikel i en serie om dykning PNG, og den næste spørgsmål vil have 5th i en lignende serie skriver Don om dykning i Indonesien.

For omkring 15 år siden fangede Don, hvad han beskriver som 'den store dyrebug', da han tog til South Australia for første gang for at fotografere store hvidhajer, og sidste år lavede han sine 15th tur dertil...

Ind i mellem har han fotograferet og skrevet om tiger-, hammerhajer og oceaniske hvidspidshajer på Bahamas; oceaniske mantas, blåhajer, hvalhajer, amerikanske krokodiller og stribet marlin i Mexico; sydlige rethvaler i Argentina, sydlige pukkelhvaler i Tonga og kaskelothvaler på Azorerne.

Under pandemien kom Don ind i teknisk dykning og afsluttede for nylig sin TDI Extended Range-certificering for at give ham en kvalitet på 55m som forberedelse til dedikerede tech-ture for at fotografere vragene på Salomonøerne og Bikini-atollen, som vil medvirke i kommende udgaver af Scuba Diver ANZ .

Mike Scotland vil tale om australsk havliv

Mike Skotland

Dive Log Australasia Editor og undervandsfotograf Mike Scotland vil fokusere på havbiologi 'i naturen' på Foto Scene ved indvielsen GO Diving Show ANZ i september.

Mike begyndte at dykke i 1976 og fik med succes sin PADI instruktør bedømmelse i 1982. Samt undervisning af mere end 1,000 dykkere. Mike har lavet 7,000 dyk og vundet priser for sine U/W-billeder.

Hans to vigtigste passioner er undervandsfotografering og havbiologi. Han skriver om fejringen af ​​livet i havet kombineret med eventyrdykning. Mike udgav sin bog, Marine Biology in the Wild som en service til dykkere, der ønsker at lære mere om havet. Den indeholder postkortstandardfotos med dybdegående research. I øjeblikket skriver han på en serie om fisk og hajers biologi, som han vil have med i en ny bog næste år.

Marinebiologi i naturen

Den bedste måde at tænde din passion for dykning på er at lære mere om det vidunderlige havliv, vi møder. Under sit ophold på Foto På scenen vil Mike afsløre mange utrolige indsigter, han har observeret gennem 48 års aktiv dykning, som vil motivere dig til at dykke.

Mike er en professionel underviser og en af ​​Australiens mest udgivne U/W-fotografer. Denne tale vil blive understøttet af hans mest fremragende billeder samlet fra mere end 100 ekspeditioner til Great Barrier Reef og Stillehavet.

Talia Greis vil tale om abstrakt undervandsfotografering

Talia Greis

Den selvlærte, internationalt anerkendte undervandsfotograf Talia Greis vil være med på Foto Scene ved GO Diving Show ANZ taler om abstrakte undervandsbilleder.

Født og opvokset i kystbyområderne i Sydneys østlige forstæder eksploderede hendes påskønnelse af havets liv, mens hun dykkede i Ningaloo Reef, WA.

"Forståelsen af ​​den rige mangfoldighed og overflod af vores lands undervandsverden drejede en kontakt, der gjorde det vigtigt for mig at tage et kamera under overfladen så hurtigt som muligt," sagde hun.

"Ikke kun for at kunne gengive nogle af de fine øjeblikke, naturen har at byde på, men også for at være i stand til fuldstændigt selv at forstå de sande farver og kompleksiteten af ​​det, jeg havde været vidne til."

Altid en til at fange et øjeblik, mens det udfolder sig, indså Talia, at hendes rolle i dykning havde ændret sig, og i vore dage finder det umuligt at dykke uden at kigge gennem linsen.

Talia har vundet Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 for Ocean Geographic, Head On Foto Festival, Landskabskategori 2023, Northern Beaches Underwater Foto Konkurrence 2023 og Årets Undervandsfotograf (UPY) for Makro-kategorien i 2024.

Abstrakt undervandsfotografering

Talia vil tale om abstrakt undervandsfotografering – giver en kort introduktion til, hvorfor hun elsker at eksperimentere med det som Sydney-dykker, og diskuterer de flere forskellige metoder og teknikker, hun bruger til at dykke ned i håndværket.

Hun vil give nogle eksempler på billeder, hun har taget ved hjælp af forskellige teknikker, og diskutere indstillinger og udstyrskrav til at udføre det.

Nicolas Remy vil give råd vedr foto teknikker

Nicolas Remy

Den fransk-australske undervandsfotograf Nicolas Remy, som nu har base i Sydney, vil tage til Foto Scene på GO Diving Show ANZ i september.

Nicolas' billeder har modtaget over 40 internationale priser, herunder kategorivindere i det prestigefyldte Ocean Fotografering Priser, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year og World Nature Fotografering Priser.

Hans fotografier er blevet vist i mainstream-medier som BBC, CNN, Forbes, såvel som topdykkermedier og fotografering medier.

Han er grundlæggeren af Undervandsklubben, en online fotografering skole og samfund, der i øjeblikket tæller medlemmer i 12 lande. Klubmedlemmer har adgang til kurser i eget tempo, supportfora og månedlige webinarer, hvor Nicolas og andre anerkendte fotografer underviser fotografering Masterclasses.

Drevet af hans passion for undervisning fotografering, Nicolas er en erfaren foredragsholder. Udover de månedlige webinarer for The Underwater Club, inviteres han jævnligt til at tale i dykkershows, undervandsfotografering foreninger og scubaklubber.

En gennemført foto-journalist, Nicolas har skrevet snesevis af artikler publiceret i internationale dykkermedier. Han er feltredaktør for DivePhotoGuide.com, og en regelmæssig bidragyder af Plongez! magasin (Frankrig) og Scuba Diver magasin (UK og Australien/New Zealand), hvor han skriver om livet i havet, rejser, fotografisk teknik og udstyr.

Nicolas samarbejder med dykkerudstyr og fotografering mærker til produkttest og felt-reviews. Han er kendt for de detaljerede, indsigtsfulde artikler, som han har skrevet, og arbejder med mærker som Nauticam, Mares, Nikon Australia og Retra UWT, for at nævne nogle få.

Nicolas er Nauticam-ambassadør. Han optager i øjeblikket med en Nikon Z9 i et Nauticam NA-Z9-hus, og hans foretrukne optik er Nauticam EMWL-systemet og Nauticam FCP-1, selvom han også bruger WWL-C, når størrelse og vægt er af afgørende betydning.

Rebreathers udgør en anden vigtig del af Nicolas' dykkersæt: han har brugt over 1,300 timer på at tage billeder, mens han dykkede enten i en rEvo CCR eller Mares Horizon SCR, hvor han holdt sig nede i tre til fire timer lange dyk. Nicolas brænder for disse maskiner, som han ser tager en voksende plads i dykkerindustrien.

GO Diving Show ANZ et must for undervandsfotografer 8

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, trydives , en demonstrationspool, havfruer og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.