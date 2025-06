Great Shark Snapshot møder Shark Week + Jaws

Den britiske velgørenhedsorganisation Shark Trust modtager altid gerne foto og videobidrag fra dykkere og snorklere for at styrke sin haj- og rokkedatabase, men i de sidste tre somre har den formaliseret processen ved at annoncere en Great Shark Snapshot-uge – og 2025 vil ikke være nogen undtagelse.

Det fjerde borgervidenskabelige arrangement af denne art finder sted i den sidste uge af juli (19.-27.) – hvilket også falder sammen med Discovery Channels Shark Week, der starter den 20. juli (den Discovery + i Storbritannien) og, på samme dag, 50-årsdagen for udgivelsen af ​​den kontroversielle film Dødens gab.

Dykkere, klubber, dykkercentre og operatører af charterbåde og liveaboards opfordres til at vise deres støtte ved at organisere dyk og arrangementer i løbet af ugen, både for at indsamle data til organisationens hajlog og for at fejre de arter, der er i nærheden, som du kan se.

Great Shark Snapshot

Den globale hajlog er vokset støt siden 2008 og siges at hjælpe forskere med at danne sig et billede af arternes udbredelse, samtidig med at det gør det lettere at notere eventuelle ændringer, der sker i populationer over tid.

Uanset om man dykker tæt på hjemmet eller på en langdistancetur, beder Shark Trust deltagerne om at "få hvert dyk til at tælle".

Nyttige observationer omfatter også rokkearter, og for ikke-dykkere og yngre deltagere bidrager fotos af ægkasser og observationer fra stranden til vidensbanken. De kan indtastes i Recording Hub på Shark Trust Shark Log hjemmeside eller ved at downloade Shark Trust app til iOS- eller Android-enheder.

Trusten har også skabt en digital guide indsamler alle de nødvendige oplysninger for at deltage, og de kan downloades fra hjemmesiden.

