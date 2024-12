Alex Mustard udnævnt til 5. BSoUP-præsident

Dr. Alex Mustard MBE er blevet udnævnt til den nye præsident for British Society of Underwater Photographers (BSoUP), der udfylder en stilling, der var forblevet ledig siden samfundets fjerde præsident Brian Pitkins død i 2021.

BSoUP blev oprettet i 1967 som et middel til at dele undervandsfotografisk viden, der hjælper medlemmerne med at overvinde udfordringerne i forfølgelsen og skabe mindeværdige billeder. De andre tidligere præsidenter var Peter Scoones, David George og Peter Rowlands.

"Vi er begejstrede for at byde Alex velkommen som vores præsident, mens vi fortsætter med at inspirere og informere undervandsfotografer og skubbe grænserne for fotografisk ekspertise under bølgerne," sagde BSoUP-formand Nur Tucker. "Vi kunne ikke være stoltere af at have Alex, ikke kun som medlem, men nu også som vores præsident.

“Alex er en erfaren, energisk og uselvisk mentor, og alle medlemmer vil drage fordel af hans dedikation til at hjælpe os med at skabe kraftfulde billeder under vand. Og som en førende innovator inden for undervandsfotografering er han ideelt placeret til at hjælpe med at løfte navnet BSoUP i Storbritannien såvel som rundt om i verden.

"BSoUP-medlemskab er åbent for alle undervandsfotografer, med månedlige onlinemøder, der tiltrækker et publikum og talere fra hele verden, og temakonkurrencer, hvor dommeren giver feedback på dine billeder." Medlemskab koster £35 om året.

'ville have haft en bold'

Sennep har været på BSoUP udvalg i næsten 25 år og har dykket og fotograferet sammen med mange af samfundets koryfæer, inklusive de tidligere præsidenter (med undtagelse af George). Han er måske bedst kendt for sin bog Masterclass undervandsfotografering, som han dedikerede til BSoUP-grundlæggerne Scoones og Colin Doeg.

Doeg, BSoUPs første stol, døde i 2024 og skrev ind Dykker magasin i 2017: “I dag fortsætter BSoUP med at trives, især med ambassadører som Alex Mustard, for mine penge en af ​​verdens mest fremragende fotografer.

“Hans billeder forbedres konstant, men han er altid lige så generøs med sin viden og råd som de oprindelige medlemmer. Han ville have haft sådan en bold, hvis han havde været med i begyndelsen.”

Sennep på paladset med dykkerkollegaen Charles

Mustard har en ph.d.-grad i marin økologi, men har været fuldtidsfotograf siden 2004. Han har vundet internationale priser siden teenageårene, og hans arbejde er særligt kendt fra konkurrencen Årets Wildlife Photographer of the Year, hvor det har været med. i 15 portfoliobøger med vinderfotografier gennem de seneste 20 år.

I 2013 blev han kåret som den samlede vinder af European Wildlife Photographer of the Year, på det tidspunkt den eneste undervandsfotograf, der hævdede denne titel. Han er også grundlægger af det prestigefyldte Årets undervandsfotograf konkurrence.

Mustard skriver i øjeblikket to illustrerede månedlige klummer om undervandsfotografering for Dykker magasin (Storbritannien & Australasien) og for Sportsdykker (USA) og medværter Undervandsfotografishowet på YouTube.

I 2018 modtog han national anerkendelse og modtog titlen MBE fra dronning Elizabeth II for sine tjenester til undervandsfotografering.

