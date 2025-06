Endnu en dag i livet som fotoinstruktør på hvidt

Hvordan er det at arbejde som selvstændig dykkerprofessionel? LISA COLLINS sidder smukt som den foretrukne. undervandsfotografering instruktør på Grand Cayman, men hendes vej fra Storbritannien var ikke altid let, som hun forklarer

"Wow! Hvad laver du? Det må være et drømmejob!" Jeg hører det så ofte – næsten hver uge – at jeg nærmest ignorerer det og svarer automatisk: "Ja, jeg er meget heldig!"

Men mens jeg sidder her og skriver dette, med en perfekt blå himmel, omgivet af tropiske planter og det smukke rolige, klare hav et par hundrede meter væk, tager jeg mig tid til virkelig at tænke over mit liv som undervandsfotografering instruktør.

Jeg husker, at jeg gik ind i Ocean Optics-butikken i Londons Strand for næsten 30 år siden. Jeg følte mig meget nervøs, men også begejstret over udsigten til at købe mit første undervandskamera. Dengang vidste jeg ikke, hvor vigtig den dag ville blive for min fremtid.

Efter at have kvalificeret mig som PADI Open Water Diver i Thurrock-stenbruddet i Essex, havde jeg besluttet, at jeg ville elske at vise mine to unge døtre den smukke undervandsverden, når vi tog på ferie.

Steve Warren fra Optics solgte mig mit første kamera og gjorde mig afhængig. Dykning og undervandsfotografering blev meget hurtigt en afhængighed, med ferier bestemt efter, hvor jeg kunne dykke i det klareste, varmeste vand med masser af havliv.

Lisa tilegnede sig færdigheder på et INON UK instruktørkursus

Spol 15 år frem – efter at have været så heldig at rejse og dykke over hele verden, hvilket har øget mine færdigheder og viden om undervandsfotograferingJeg tog INON UK Undervandsfotografering kursus efterfulgt af sit instruktørkursus og begyndte at undervise i faget i Storbritannien.

Jeg havde også min PADI Digital Undervandsfotografering Instruktørvurdering, men havde fundet ud af, at kurset lærte mig mere om at dykke med et kamera end om at tage billeder under vandet, noget som INON UK-kurserne havde behandlet.

Mange klienter efterspurgte længere kurser og mere avancerede teknikker, så jeg begyndte på workshops i udlandet med ture til Egypten, Lanzarote, Filippinerne og Indonesien – alt imens jeg havde et 'normalt' job på et universitet i Surrey.

Jeg fik regelmæssigt at vide, at "undervandsfotografer aldrig tjener nok penge til at arbejde på fuld tid!". Jeg var fast besluttet på, at jeg en dag ville modbevise disse tvivlere på den ene eller anden måde.

Rystede mit liv op med rode

Jeg underviste undervandsfotografering deltid i Storbritannien, men længtes efter mere, så da jeg blev bedt om at flytte til Caymanøerne for at blive en del af Cathy Churchs Foto Centeret som en af ​​sine undervandsfotografering instruktører, det tog knap en dag at beslutte at rykke mit og min partners liv op med rode og at flytte dertil på en treårig kontrakt.

Endelig min drøm om at arbejde på fuld tid som undervandsfotografering instruktøren var gået i opfyldelse!

Dykkersted ved kysten på Grand Cayman

I virkeligheden, når den først er installeret på Foto Center, berømt i årevis som et af de bedste steder at lære i Caribien undervandsfotograferingJeg underviste eleverne et par gange om ugen, men brugte det meste af min tid på at arbejde i butikken med at sælge foto udstyr.

Beliggende på Sunset House Hotel syd for Caymanøernes hovedstad George Town, foregik alle mine timer på det smukke husrev der, i butikkens åbningstid.

Efter en time eller to med undervisning i klasseværelset tog min elev og jeg på et dyk fra kysten, hvor jeg underviste dem under vandet ved hjælp af en hvid tavle.

Mit hjerte sang, når jeg kiggede på min daglige plan og indså, at jeg havde en klasse den dag. Min passion for undervandsfotografering og det gjorde mig så glad at dele den viden. Og det at gøre det i Caribiens klare, varme vand gjorde det endnu mere specielt.

Lisa (til højre) underviser i et 'klasseværelse'

Så kom Covid. Jeg flyttede til Grand Cayman i juni 2019, og i marts 2020 var øen lukket ned for besøgende. Der fulgte 18 måneder med lukning.

Heldigvis var jeg ansvarlig for marketing og kunne undervise lokale og internationale kunder ved hjælp af Zoom. Mange mennesker, der ikke kunne dykke, tog land. fotografering, og bookede lektioner hos mig for at lære om fotografering af landskaber, fugle, insekter og blomster.

Dykkerbranchen var tvangslukket i seks måneder, men da den først genåbnede, kunne jeg undervise mange lokale dykkere. undervandsfotografering.

En gruppe af dem startede CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), som stadig er i god form. Det føltes godt at kunne give min viden videre til dem.

Nu kan man hver weekend og nogle gange på hverdagsaftener finde undervandsfotografer, der samles på de fleste dykkersteder langs kysten på Grand Cayman, og hvor de deler deres opdagelser om dagens havliv.

Mange dykker i flokke på fire til seks personer og søger på havbunden efter makroorganismer i algepletter, der vokser på den hvide sandbund på nogle af dykkerstederne, med den idé "jo flere øjne, jo bedre".

Super makro fotografering på en algeplet

Jeg lægger stor vægt på god opdrift og observation af undervandsfotografering etikette og lære dette til mine elever, så det er dejligt at se dette ske, når man dykker med en 'flok'.

Ud på den anden side

Da øerne genåbnede for besøgende, vendte tingene tilbage til en relativt normal tilstand. Da min kontrakt snart udløb, begyndte jeg at tænke over, hvordan jeg kunne undervise mere, og på en bedre måde. Heldigvis blev jeg kontaktet af en caymaner for at oprette en virksomhed, der tilbyder alle typer fotografering.

Capture Cayman Ltd's hovedfokus ville være på undervisning undervandsfotografering, men med jord fotografering og fotoshoots som en bijob. Jeg har en sovepartner, men arbejder reelt set alene, så jeg har meget mere frihed til at undervise, når og hvor jeg vil, og som mine elever anmoder om.

Da jeg ikke behøvede at sidde fast i en butik eller være begrænset af butikkens åbningstider og et enkelt dykkersted ved kysten, havde jeg frihed til at udvide. Fra at dykke i min fritid vidste jeg, at der var visse steder rundt om på øen, der tilbød forskellig topografi og motiver, så jeg kunne tilbyde klienterne en langt mere omfattende oplevelse.

Fra smukke rev til gennemsvømmelser og huler, til rokker, skildpadder og ørnerokker, til ekstremt makroliv, til vrag og undervandsstatuer, har Grand Cayman meget at tilbyde undervandsfotografer – under behagelige forhold med sit varme, klare vand.

Farverigt rev på Caymanøerne

Jeg har nu klienter, der kommer hvert år, nogle flere gange om året, for at tilbringe en uge med at tage undervandsbilleder med mig.

Der er altid noget nyt at lære, teknikker at finpudse, forskellige motiver at finde og det nyeste udstyr at mestre, og nogle gange handler det måske bare om at hjælpe med belysning og fokusering. En anden hyppig efterspørgsel er undervisning i efterbehandling, hvor man lærer at forbedre fotos med Lightroom eller Photoshop.

En klient kommer fra Canada i tre måneder hver vinter som en "snefugl", undgår den ekstreme kulde for at sole sig i det perfekte klima på Caymanøerne og booker 3-5 klasser hos mig om ugen.

Han startede hos mig for fire år siden med et kompaktkamera, der kunne bruges direkte og direkte, og har udviklet sig til et topmoderne DSLR med forskellige objektiver og blitzkameraer.

Sidste vinter brugte vi mange af vores dyk på at finde smådyr og fotografere makrobilleder med en snoot. Jeg kan lære næsten lige så meget som mine elever. Jay Goldmans undervandsbilleder fra i år. kan ses her.

Intet pres

Jeg forstår, at undervisningsteknikker er meget vigtige, og jeg forsøger at undervise på en venlig og informativ måde uden at overvælde eleverne med tekniske termer. Mange elever ønsker, efter min erfaring, bare at kunne tage konsekvent gode billeder, og jeg forsøger at forenkle processen for dem og forklare på en måde, så de kan huske og bruge dem videre.

Der er intet pres for at få det perfekte foto når jeg underviser – man kan jo have en teknisk perfekt foto Det er forfærdeligt, fordi kompositionen ikke er god. Det, jeg lærer, er at have konsekvent tiltalende billeder, som mine elever føler sig glade for.

Det er vigtigt at forstå elevernes færdighedsniveau og progression – folk tilegner sig færdighederne i forskellige hastigheder, og det er helt fint. Intet pres.

Caymanøerne har mange skildpadder

Undervandsfotografering handler om at nyde dykning på en afslappet måde og skabe minder, man kan dele. Det handler ikke kun om konkurrence og hvem der har det største og dårligste kamera. Hver elev er forskellig, men hvis de alle kommer hjem fra min undervisning og tager billeder, der gør dem glade, så er jeg glad.

Typisk kan jeg vælge mellem syv dykkersteder ved kysten, hvoraf jeg næsten altid kan dykke ved et, bortset fra sjældne tilfælde, hvor nordvestlige vinde bringer bølger til kysten. Efter at have diskuteret, hvad mine klienter gerne vil lave, tjekker jeg normalt forholdene og beslutter mig for det bedste dykkersted med hensyn til motiver, sigtbarhed og strøm.

At arbejde når som helst på en hvilken som helst dag, fra tidlig morgen til natdykning, syv dage om ugen, giver fleksibiliteten til at tilpasse undervisningen bedst muligt til de studerendes tidsplaner.

Hvis det er nødvendigt, tager jeg også på båddyk med dem og arbejder med lokale dykkerchartere, der selv er undervandsfotografer, for at sikre de bedst mulige steder til formålet. Dette giver mig mulighed for at opleve sortvand. fotografering også undervisning.

En enkelt elev booker mig måske til et 4-5 timers begynderkursus, men de fleste klienter kommer til Grand Cayman for en uges dykning og undervandsfotografering med mig. De spænder fra nye GoPro-brugere (jeg underviser i et to-timers GoPro-kursus) over kompaktkamerabrugere til avancerede fotografer med spejlløse kameraer og DSLR-kameraer.

Jeg elsker at se ansigterne på studerende, der tidligere har kæmpet for ikke at ende med slørede, grå eller blå billeder, når de pludselig ikke kun har klare og farverige fotos, men også er i stand til at gentage kunsten – og senere sende mig smukke fotos fra deres senere dykkerture.

Hænger ud på kontoret

Eller at en klient føler sig klar til det næste skridt på rejsen ved at købe et større eller mere avanceret kamera. De fleste er nervøse for at bruge en stor sum penge og bliver intimideret af alle "knapperne og hjulene", men at se dem lære om deres nye babyer og begynde at producere billeder, der er værd at konkurrere og publicere, giver mig så meget tilfredsstillelse.

Drømmejob?

I sidste ende handler undervisning om at dele undervandsverdenens skønhed for at skabe bevidsthed hos andre om, hvor vigtigt det er at beskytte og værdsætte vores rev og havliv.

Så når jeg næste gang får at vide, at mit er et drømmejob, kan jeg helhjertet give mig ret i, at jeg er heldig. Det har krævet mange års hårdt arbejde, læring, stræben og ofre, men det var hvert øjeblik værd.

Fra nu af, med den triste permanente lukning af Cathy Church's Foto Centrum, Jeg er den eneste instruktør for undervandsfotografering på Grand Cayman. Med 15 års erfaring, hvoraf de seks år er blevet brugt på at dykke tusindvis af gange i Cayman-farvandet og undervise hundredvis af klasser, er hver dag en velsignelse, som jeg er virkelig taknemmelig for.

