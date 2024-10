Bond-films pionerdykker Jordan Klein dør

Filmfotograf Jordan Klein Sr., der døde 1. oktober i en alder af 98 år, var bedst kendt for sit banebrydende undervandsarbejde på mange James Bond-film, bl.a. Thunderball, som han vandt en Oscar for. Han var også en dygtig undervandsfotograf, ingeniør og opfinder.

Klein blev født i Cleveland, Ohio den 1. december 1925, men flyttede i en tidlig alder med sin familie til Miami, Florida, staten hvor han ville tilbringe en stor del af sit liv - han døde i sin hjemby Ocala. I 1938 var han blevet interesseret i dykning.

Klein så action med flåden i Stillehavet under 2. verdenskrig og var tre dage inde i rejsen som en del af den første bølge, der ramte Japan, da atombomberne blev kastet.

Efter krigen lånte han pengene til at købe og konvertere en Navy PT-båd til, hvad der hævdes at have været en af ​​de første dykkerbåde på Miami Beach, og han åbnede også en af ​​sine første dykkerbutikker. "Alle troede, jeg var skør," sagde han. "Ingen vil betale dig for at tage dem med ud for at snorkle eller dykke på en båd!"

Han modificerede også en gammel kompressor for at starte en virksomhed kaldet Mako Compressors og tage højde for det, han var overbevist om, var den nye dykkerindustri.

Kleins undervandsarbejde videre Thunderball vandt ham sin første Oscar

Goldwyn ringer

Samuel Goldwyn fra MGM så en Livet magasin historie om Kleins dykkeraktiviteter og spurgte ham, om han kunne bygge et undervandshus til et af hans studies store Mitchell-kameraer. Han vildledte Goldwyn til at tro, at han allerede havde fotografisk erfaring, mens han tænkte: "Jeg kan læse, og der er et bibliotek nede på gaden!"

Hans karriere i film ville udspringe af denne forbindelse, da producer Darryl Zanuck tilbød ham rollen som undervandsingeniør og kameramand på 20,000 Leagues Under the Sea.

Klein designede og byggede kamerahuse, der oprindeligt brugte messingplader og sølv, og fortsatte med at levere undervandsbeskyttelse til mærker, der inkluderede Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica og Stereo, der omfatter alt fra 35 mm still-kameraer til 8 mm og 16 mm filmkameraer, med ikke kun professionelle men også amatørdykkere i tankerne.

Promovering af hans kamerahuse

Et af hans produkter var et undervandsstills-kamerahus i plast, som han hævdede solgte 19,000 enheder gennem Woolworths butikker.

Klein var involveret i nogle af de tidlige 'blockbuster' undervandsfilm og i løbet af sin levetid arbejdede han på 78 spillefilm og mange tv-serier.

Som direktør for undervandsteknik og kameramand på Thunderball han byggede alle undervandsfartøjer, iscenesatte kampscenerne og optog mange af undervandssekvenserne og vandt en Oscar for design og konstruktion af rekvisitter, kulisser og specialeffekter.

Dette ville blive fulgt år senere i 2001 med en Oscar for bedste tekniske præstation, en anerkendelse af hans overordnede banebrydende indsats med at udvikle og anvende undervandskamerahuse til film.

CryoLung

I 1967 udviklede Klein sammen med Jacques Cousteau en flydende ilt-åndedrætsanordning, de kaldte CryoLung, designet til at holde en dykker tre til fire gange længere end konventionelt dykkerudstyr.

Han instruerede og filmede også nyheder, reklamefilm og dokumentarfilm, såsom de haj-tv-programmer, han lavede fra slutningen af ​​1980'erne med sin søn Jordy. Rekreativt var han flyver og bil- og bådracer samt dykker.

Arbejde med dyr

Andre kendte film, som Klein arbejdede på, var bl.a Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Only Live Twice, Live and Lad Die, Never Say Never Again, The Day of the Dolphin, Splash, Jaws, Cocoon, The Abyss og Bermuda trekanten.

Tv-serier omfattede de langvarige og indflydelsesrige Havjagt fra 1954 til 1963, The Six Million Dollar Man, Chips, Miami Vice, X-Files Og og SeaQuest.

