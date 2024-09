Colin Doeg: Beståelse af u/w fotografiets ældre statsmand

The distinguished British pioneer has died at the age of 96, leaving a legacy to undervandsfotografering that is difficult to over-estimate, says STEVE WARREN

Født den 23. januar 1928, Colin Doeg var en drengereporter under 2. verdenskrig og vendte sig til fuldtidsjournalistik efter at have fuldført sin nationale tjeneste i Egypten.

Following a try-dive in France in the early 1960s, he immediately saw an opportunity to sell underwater pictures and feature articles to the national press. So on returning home he joined the British Sub-Aqua Club’s London Branch and started taking scuba lektioner.

På dette tidspunkt, med Aqualunging knap et årti gammel, var han allerede en dygtig landfotograf med en særlig interesse i at fotografere konkurrencesport.

Sammen med den senere BSAC-formand Mike Busuttilli og to andre dykkere dannede Colin et konsortium, der ville føre deres oppustelige og påhængsmotor ned ad snoede stier for at udforske vandet ud for, som dengang, uddykkede britiske kyster.

Som undervandsfotograf, der optog film, ville Colin behandle negativerne under lærred på campingpladser.

Along with providing his photos to newspapers and magazines, he entered the emerging undervandsfotografering competitions organised by scuba magazines and dive-clubs, including the conferences founded by Brighton & Worthing BSAC in 1959 that flourished into the late '80s after partnering with Dykker magasin.

På linjen: Dæk til Triton (which later became Dykker) i 1965

Babyhvilling, 1966

Dykkersamfundet var stadig meget lille, og undervandsfotografer udgjorde et lille mindretal inden for det. De var også adskilt fra hinanden, spredt over hele Storbritannien - men en tilfældig fejl ville ændre alt det.

Forkerte billeder

Efter en konkurrence, da billederne blev returneret, modtog Colin ved en fejl billeder fra en anden konkurrent. Han fik denne fotografs adresse og påtog sig den selv at levere dem i hånden.

Den anden deltager åbnede sin hoveddør, de to begyndte at snakke, og efter sigende blev de så opslugte, at de timer senere stadig var ude på verandaen.

Den anden dykker var Peter Scoones, dengang trykkeri i Fleet Street, men bestemt til at blive en af ​​de fineste og mest prisbelønnede undervands-tv-biografer i sin generation.

The two men set about bringing the undervandsfotografering community together. In 1967 they co-founded the British Society of Underwater Photographers i deres hjemby London, og BSoUP begyndte en vedvarende periode med innovation, der blev anerkendt for sin succes rundt om i verden.

Peter bragte sammen med de tidlige medlemmer Tim Glover og Geoff Harwood, som begge arbejdede for Kodak på det tidspunkt, fantasifulde ingeniørløsninger til at forbedre periodens undervandshuse, optik og stroboskoper.

Pionerer genforenet: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith og Colin Doeg ved London International Dive Show i 2014

This was crucial to overcoming the problems of very low visibility and dim light common to British diving. Without their technical breakthroughs, the creative advancements that drove forward the art of undervandsfotografering would not have been possible.

Selvom BSoUP-medlemmer var hårdt konkurrencedygtige, var de paradoksalt nok også begejstrede for at dele ideer til det kollektive bedste. Colin var en af ​​dem, der ofte skrev for at videregive hårdt tilkæmpede tips til andre gennem spalter i dykkermagasiner.

I 1972 fik Kendall McDonald selskab af Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith og John Lythgow i medforfatteren Fish Watching & Fotografering at hjælpe andre med at komme videre.

Fish Watching & Fotografering

Colin bevarede momentum som en konkurrencedygtig undervandsfotograf, indtil et anfald af helvedesild tvang en pause i 1980'erne. På det tidspunkt havde han samlet en imponerende samling af medaljer og endda vundet titlen som Årets undervandsfotograf i Brighton i 1968.

Det, der gjorde den præstation så sigende, var, at Colin i en international konkurrence havde vundet med et porteføljeskud udelukkende i britisk farvand. Dette kom ud over at blive navngivet AmatørfotografÅrets Sportsfotograf.

The Underwater Photographer of the Year 1968 modtager sin pris af BSAC-formand Harry Gould

Colin was the first to photograph a basking shark in the wild. He also worked closely with his old friend David Bellamy on a kelp research project, and served on the main Marine Conservation Society committee for a number of years, as well as the South-east MCS group in the '90s.

Økolog og tv-personlighed David Bellamy med Colin Doeg (Steve Warren)

Efter at have overladt nyhedsjournalistikken til at arbejde i PR, havde han været medvirkende til at skabe de berømte PG Tips chimpansereklamer for temærket Brooke Bond.

Colin genforenede sig også med Kendall, der selv var journalist, om en forfremmelse for Brooke Bond i 1974. "The Sea - Our Other World" var en marketingkampagne, der opmuntrede tesalg ved at placere et af 50 billedkort i hver æske.

Dykkersamlerkort fulgte med hver æske med PG-tips – fik nogen nogensinde alle 50?

Hvert kort dækkede et stykke dykkerhistorie, og de kunne samles i et 5p album indeholdende yderligere dykkerbaggrund og et stik til BSAC, som Colin havde en lang tilknytning til – selvom dets praksis ikke altid passede til hans tilbøjeligheder som undervands fotograf. Han leverede forsidebilledet til klubbens manual fra 1970.

BSAC manual i 1970 med Colin Doeg cover Guinness guide til undervandsliv

I 1975 blev Colin ansat som teknisk rådgiver for den engelsksprogede version af Guinness guide til undervandsliv af franske dykkere Christian Petron og Jean-Bernard Lozet.

In 1997 he co-founded the Visions in the Sea undervandsfotografering conference. This ran annually for 10 years, with Colin as MC, welcoming famous presenters such as David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW and Douglas David Seifert.

David Doubilet signerer sin bog Fiskeansigt for Colin, hvis undervandsfotografiartikler han citerer som en personlig inspiration (Warren Williams)

I 2002 blev Colin anerkendt med den indledende Visions in the Sea Award for fremragende bidrag til undervandsfotografering, og ved dykkershowet 2017 overrakte Paul Rose ham en Dykker magasin Lifetime Achievement Award.

Colin Doeg med sin Lifetime Award fra Diver ved Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Undervandskameramanden Dan Beecham fejrer den pris, kendt for sekvenser som fugleædende trevally i Blue Planet 2, skrev: "Når jeg tænker tilbage på de udfordringer, som visionære som dig selv må have stået over for, bliver jeg fyldt med både en overvældende følelse af misundelse over ikke at være en del af disse dage med opdagelse og innovation, men selvfølgelig også med påskønnelse.

”Vi ville simpelthen ikke være, hvor vi er i dag, hvad angår produktion af billeder og naturhistoriske film, hvis det ikke var for al jeres generation af pionerers opfindsomhed, risikovillighed og beslutsomhed. På en meget reel måde er og vil du altid være en del af den livsnerve, der danner vores kollektive viden om undervandsbilleder”.

Colin Doeg cuts the ribbon to open an underwater photography uddannelse set in Essex in 2009 (Steve Warren)

I januar overrakte BSoUP-stolen Nur Tucker Colin en Lifetime Service to Underwater Photography-pris på vegne af samfundet.

BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography Award 2024 (Nur Tucker)

Nur annoncerede nyheden om hans død til medlemmerne og skrev: "Colin var en pionerfigur i undervandsfotografisamfundet, kendt for sin passion, dedikation og bidrag til kunsten og videnskaben om at fange vidunderne under bølgerne med udstyr, han har bygget. . Hans ledelse hos BSoUP var med til at forme organisationen og inspirerede utallige fotografer.”

Altid klar til at hjælpe Nicky Martinez with Colin’s twin hose With all his accomplishments, Colin Doeg could rightfully have claimed his place as first among equals, but he always remained self-effacing and modest. Six years ago Nicky Martinez had set his heart on attending Falmouth University to study natural history, underwater photography and film-making. But he lacked confidence in the portfolio he had assembled for his submission. Separated by eight decades, he sat down with Colin, who assured him that he had genuine talent. Nicky won his place, and Colin wrote to him: “Dream on, Nicky. Without dreams we are nothing. The world is yours and you have achieved so much already. Dreams can become reality.” “No question was too stupid or person too insignificant for him to share his experiences with,” says the younger photographer. “This unassuming and humble man was willing to listen and share all his knowledge with an overly excited 18-year-old trying to chase a life in underwater photography. “But I and many others would agree that meeting Colin had a huge impact on our lives and for that I thank him. I’m really going to miss him.”

