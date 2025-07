Billeder fra Maldiverne markerer OBLU Women's Dive Month

I april i år Divernet sendt foto-journalisten Richard Aspinall til Maldivernes Nordlige Malé-atoll for at opleve de undervandsoplevelser, der tilbydes, mens han bor på OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO resortet og bruger dets dykkercenter TGI Maldives.

Divernet afslørede en udstilling af det resulterende fotografering i forbindelse med fejringen af PADI Women's Dive Day 2025 den 19. juli – en begivenhed, der blev udvidet af resortet til en hel Women's Dive Month med en række oplevelser baseret på dykning med wellness.

foto-galleriet har også fungeret som en uddannelsesplatform for gæstedykkere og snorklere om måder at beskytte koralrev på, siger resortet. Udstillingen blev indviet af syv internationale kvindelige journalister og TGI Maldiverne driftsleder Greta Marcelli.

Baseret ved de skotske grænser, Richard Aspinall har været uddannet i økologi og bevaringsbiologi og har arbejdet med vildtbevarelse og kulturarvsforvaltning.

Fra fascinerende muræner og majestætiske hvidtippede revhajer til de livlige hvirvler af blålinede snappere og klovneaftrækkerfisk, giver hans fotografier et levende indblik i de blomstrende koraløkosystemer, der omgiver Helengeli – som det kan ses i hans Divernet artikel Hvorfor jeg aldrig bliver træt af Maldiverne, som først udkom i juni.

Enestående bidrag

Sidste år blev OBLU Helengeli-resortet den første modtager af PADI's pris for enestående bidrag til kvindelig dykning, da den bød 10 kvindelige journalister fra hele verden velkommen til at opdage dykning som en del af Women's Dive Day 2024 – inspirationen til Women's Dive Month.

"Der er noget magisk ved Helengeli," siger resortets administrerende direktør Alain Trefois. "Marint liv er utroligt, og energien på dette sted er ulig noget andet sted. Denne udstilling, der er omhyggeligt skabt af vores team, indfanger smukt den ånd og kombinerer havets vidunder med en følelse af selvstændiggørelse."

"Vi udtrykker vores hjertelige tak til Richard Aspinall og Divernet for deres fantastiske billeder og samarbejde med at bringe denne udstilling til live.”

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO er et 4-stjernet resort med 153 strand- og vandvillaer og suiter i otte kategorier. Dykkere kan link her at booke direkte og få 20% rabat.

FARVER AF OBLU, en del af Atmosphere Hotels & Resorts, dækker fire feriesteder i Maldiverne: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli og OBLU XPERIENCE Ailafushi.

